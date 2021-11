CGTN : La Chine présente des propositions visant à stimuler le développement mondial et à résoudre les difficultés économiques

La Chine, important moteur de croissance de l'économie mondiale, a mis l'accent sur la coopération, l'inclusion et le développement vert lors du 16e Sommet des dirigeants du groupe des 20 (G-20).

Coopération contre la pandémie

Comme la COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde, le président chinois Xi Jinping a accordé la priorité à la coopération mondiale en matière de vaccins lorsqu'il a prononcé son discours par vidéo lors de la première séance du sommet.

Il a proposé la mise sur pied d'une Initiative mondiale d'action pour la coopération en matière de vaccins en six points, axée sur la coopération en matière de recherche et de développement de vaccins, la distribution équitable des vaccins, la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la COVID-19, le commerce harmonieux des vaccins, la reconnaissance mutuelle des vaccins et le soutien financier pour la coopération mondiale en matière de vaccins.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les inégalités dans la distribution des vaccins sont importantes, les pays à faible revenu recevant moins de 0,5 % du total mondial et moins de 5 % de la population africaine étant entièrement vaccinée.

L'OMS a établi deux objectifs pour composer avec la pandémie, à savoir vacciner au moins 40 % de la population mondiale d'ici la fin de l'année et augmenter cette proportion à 70 % d'ici le milieu de 2022.

« La Chine est prête à collaborer avec toutes les parties en vue d'accroître l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins dans les pays en développement et à contribuer de façon positive à la construction d'une ligne de défense mondiale en matière de vaccins », a déclaré M. Xi.

À ce jour, la Chine a fourni plus de 1,6 milliard de doses de vaccins à plus de 100 pays et organisations internationales. En tout, la Chine fournira plus de 2 milliards de doses partout dans le monde au cours de l'année, a-t-il ajouté, soulignant que la Chine collabore avec 16 pays pour la production conjointe de vaccins.

Bâtir une économie mondiale ouverte

En promouvant la reprise économique, le président a souligné que le G-20 devrait accorder la priorité au développement de la coordination des politiques macroéconomiques, affirmant qu'il faut rendre le développement mondial plus équitable, efficace et inclusif pour faire en sorte qu'aucun pays ne soit laissé pour compte.

« Les économies avancées devraient respecter leurs engagements en matière d'aide publique au développement et fournir davantage de ressources aux pays en développement », a déclaré M. Xi.

Il a également accueilli favorablement la participation active d'un plus grand nombre de pays à l'Initiative mondiale pour le développement.

Il n'y a pas si longtemps, il a proposé l'Initiative de développement mondial aux Nations Unies et a demandé à la communauté internationale de renforcer la coopération dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la réponse à la pandémie et des vaccins contre la COVID-19, du financement du développement, des changements climatiques et du développement vert, de l'industrialisation, de l'économie numérique et de la connectivité.

L'initiative est fortement compatible avec l'objectif et la priorité du G-20 consistant à promouvoir le développement mondial, a ajouté M. Xi.

Respect du développement vert

Entre-temps, la lutte contre les changements climatiques figure en bonne place à l'ordre du jour mondial, car la 26e séance de la Conférence des Parties (COP26) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques débutera dimanche à Glasgow, en Écosse.

Dans ce contexte, M. Xi a exhorté les pays développés à prêcher par l'exemple en matière de réduction des émissions, affirmant que les pays devraient pleinement tenir compte des difficultés et des préoccupations particulières des pays en développement, respecter leurs engagements en matière de financement de la lutte contre les changements climatiques et fournir des technologies, un renforcement des capacités et d'autres formes d'aide aux pays en développement.

« C'est d'une importance cruciale pour le succès de la prochaine COP26 », a-t-il affirmé.

À de nombreuses occasions, M. Xi a souligné le point de vue de la Chine sur la gouvernance climatique mondiale et exprimé son appui ferme à l'égard de l'Accord de Paris, favorisant ainsi des progrès majeurs à l'échelle mondiale.

En 2015, M. Xi a prononcé un discours-programme lors de la Conférence de Paris sur le changement climatique, apportant une contribution historique à la conclusion de l'Accord de Paris sur l'action climatique mondiale après 2020.

Plus tôt ce mois-ci, il a souligné les efforts déployés par la Chine en vue d'atteindre ses objectifs de pic et de neutralité en carbone lorsqu'il s'est adressé aux dirigeants lors du sommet de la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique.

Le sommet du G-20 de cette année s'est tenu à la fois en ligne et hors ligne sous la présidence italienne, mettant l'accent sur les défis mondiaux les plus urgents. Les questions liées à la pandémie de COVID-19, au changement climatique et à la reprise économique étaient les priorités de l'ordre du jour.

Créé en 1999, le G-20 se compose de 19 pays et de l'Union européenne et il s'agit du principal forum de coopération internationale sur les questions financières et économiques.

Ce groupe représente près des deux tiers de la population mondiale, plus de 80 % du produit intérieur brut mondial et 75 % du commerce mondial.

