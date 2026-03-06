PÉKIN, 6 mars 2026 /CNW/ - Alors que la législature nationale chinoise ouvrait sa session annuelle, CGTN publie un article analysant les principales tâches du pays pour l'année à venir et son 15e plan quinquennal (2026-2030). Il a mis en lumière comment un départ en force pour la Chine en 2026 peut créer de nouvelles opportunités pour le monde et fournir une dose vitale de confiance pour l'économie mondiale.

Les Deux Sessions de cette année revêtent une importance supplémentaire puisqu'elles marquent l'année inaugurale du 15e plan quinquennal de la Chine, une phase cruciale pour le développement du pays au cours de la dernière partie de cette décennie.

Jeudi matin, la 14e Assemblée nationale populaire (ANP), plus haute législature de Chine, a ouvert sa quatrième session à la Grande salle du peuple à Pékin, un jour après l'ouverture de la session annuelle de la haute instance consultative politique du pays.

En présentant un rapport de travail gouvernemental lors de la réunion d'ouverture de la session de l'ANP, le Premier ministre Li Qiang a annoncé que la Chine vise une croissance économique de 4,5 % à 5 % en 2026 et qu'elle s'efforcera de faire mieux dans la pratique.

« Les conditions qui sous-tendent la croissance à long terme de la Chine et sa tendance sous-jacente restent inchangées », déclare Li. « De plus en plus, la Chine démontre les forces de son système et celles qu'elle a comme grande économie. »

Il a appelé à des efforts pour exploiter les forces du pays et répondre aux défis, y compris ceux posés par la montée des tensions géopolitiques, la faiblesse de la croissance économique mondiale et les chocs au multilatéralisme et au libre-échange, afin d'ouvrir des perspectives plus prometteuses pour le développement de la Chine.

Un départ solide grâce à la planification

Alors qu'elle se lance dans le 15e plan quinquennal (2026-2030), l'objectif stratégique fondamental de la Chine demeure la construction d'un pays socialiste moderne, un objectif renforcé par ses réalisations des cinq dernières années, en particulier celles de l'année dernière.

En 2025, signe d'une remarquable résilience, l'économie chinoise est restée robuste malgré les vents contraires, réalisant une croissance stable du PIB d'une année à l'autre de 5 % et réalisant de nouveaux progrès de meilleure qualité dans les secteurs économiques et sociaux.

Le rapport de travail, par exemple, énumérait de nombreux progrès réalisés par la Chine dans le domaine de la science et de la technologie l'an dernier, soulignant comment elle a ouvert la voie dans la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle (IA), de la biomédecine, de la robotique et de la technologie quantique.

Son agrégat économique a continué d'atteindre de nouveaux sommets en 2025, dépassant les 140 000 milliards de yuans (environ 20 220 milliards de dollars) pour la première fois, et atteignant l'objectif de développement pour le 14e plan quinquennal (2021-2025).

Durant cette période dans l'ensemble, l'économie chinoise a atteint de nouveaux sommets, avec une croissance annuelle moyenne de 5,4 % du produit intérieur brut, bien au-dessus de la moyenne mondiale, selon le rapport de travail du gouvernement publié jeudi.

De nouvelles avancées ont été réalisées en matière d'innovation technologique et industrielle, indique le rapport, ajoutant que les dépenses en recherche et développement à l'échelle nationale ont augmenté de 10 % en moyenne au cours des cinq dernières années.

Le Stimson Center, un important groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré dans un rapport publié en janvier que l'avantage de la Chine en matière d'innovation technologique est renforcé par une « coordination centralisée », dans un clin d'œil aux vertus de sa planification à venir.

« Pékin traite l'IA comme une infrastructure », déclare le centre. « Grâce à une politique industrielle descendante et à une intégration approfondie de la conception et de la production, la Chine a rapidement déployé l'IA dans les secteurs de la fabrication, des ports, des réseaux électriques, des hôpitaux et des produits de consommation. »

Une dose de confiance qui offre des opportunités mondiales

Dans le contexte mondial, le taux de croissance de 5 % de la Chine en 2025 a contribué à une expansion mondiale estimée à 30 %. Deuxième économie mondiale, elle génère aujourd'hui environ un sixième du PIB mondial total et devient un partenaire commercial majeur pour plus de 150 pays et régions.

À une époque définie par l'incertitude mondiale et le court-termisme qui prévaut, le 15e plan quiquennal chinois, dont un projet de plan a été soumis à la session de l'ANP pour examen jeudi, continue d'apporter un rare degré de confiance et de cohérence stratégique.

Au cours des cinq prochaines années, la Chine s'attend à maintenir sa croissance du PIB dans une fourchette appropriée, ce qui jettera les bases solides pour atteindre l'objectif de doubler le PIB par habitant de la Chine d'ici 2035 pour atteindre le niveau d'un pays moyennement développé, a indiqué le rapport de travail du gouvernement.

Pour assurer la mise en œuvre efficace des objectifs et des tâches du 15e plan quinquennal, la Chine propose un total de 109 projets majeurs dans six domaines, allant de la direction du développement de nouvelles forces productives de qualité à l'assurance et à l'amélioration du bien-être public, a indiqué le rapport.

Pour approfondir son intégration à l'économie mondiale, la Chine s'engage à continuer d'élargir son ouverture, à stabiliser le commerce extérieur et à optimiser sa structure, à élargir la coopération bilatérale en matière d'investissement et à faire progresser le développement de haute qualité de l'initiative Ceinture et la Route.

Des efforts seront déployés pour élargir l'accès au marché et ouvrir plus de zones, notamment dans le secteur des services, selon le rapport. La Chine continuera à participer pleinement à la réforme de l'OMC et à la sauvegarde et au développement de l'économie du monde ouvert, a-t-il déclaré.

Les Deux Sessions 2026 de la Chine marque un tournant « décisif » pour l'économie mondiale, a déclaré l'analyste géostratégique Imran Khalid dans une tribune pour Eurasia Review.

Alors que la Chine passe à un modèle axé sur la consommation, elle offre un autre type d'opportunité pour l'économie mondiale, a-t-il déclaré. « Pour les pays du Sud, la Chine n'est plus seulement un acheteur de matières premières ; elle devient un partenaire essentiel dans les infrastructures numériques et l'énergie verte. »

Une Chine stable, a-t-il écrit, est un point d'ancrage nécessaire à une économie mondiale qui cherche actuellement un nouveau moteur de croissance.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/How-China-offers-opportunities-for-world-with-strong-start-to-15th-FYP-1LglWRvr6ms/p.html

SOURCE CGTN

CONTACT : Jiang Simin, [email protected]