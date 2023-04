CGTN : La Chine prend des mesures pour approfondir ses réformes, s'ouvrir davantage et poursuivre la modernisation du pays

La province du Guangdong, en Chine du Sud, est considérée comme pionnière en termes de réforme et d'ouverture du pays.

BEIJING, 14 avril 2023 /CNW/ -- Au cours de sa visite d'inspection du Guangdong, de lundi à jeudi, le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de demeurer inébranlable dans le renforcement exhaustif des réformes et dans l'ouverture de haut niveau du pays. Dans cette optique, il a exhorté la province à prendre les rênes dans la modernisation de la Chine.

« Un trésor national »

Lundi, le président Xi a visité la ville de Zhanjiang, dans la province du Guangdong, et il a pris connaissance des efforts déployés pour renforcer la protection des forêts de mangroves dans la Réserve naturelle nationale de mangroves de Zhanjiang, qui constitue la plus grande forêt de mangroves de Chine.

Appelant les forêts de mangroves un trésor national, le président Xi a affirmé : « Nous devrions protéger les forêts de mangroves tout comme nous protégeons nos yeux. »

Alors que le pays fait avancer l'idée d'une « civilisation écologique », la protection des terres humides, y compris les forêts de mangroves, se retrouve de plus en plus sous le feu des projecteurs. Selon les données officielles publiées par le ministère chinois des Ressources naturelles, environ 55 % des mangroves en Chine sont protégées par l'État, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 25 %.

Les données montrent également que les mangroves chinoises sont passées de 22 000 hectares en 2001, à 27 000 hectares aujourd'hui, alors que dans le reste du monde cette tendance est à la baisse.

La Chine va construire un centre international des mangroves à Shenzhen, a affirmé le président Xi dans un discours vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la 14e session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP14) en novembre dernier.

« Une fois que les portes de la Chine seront ouvertes, celles-ci ne se refermeront plus jamais »

Mercredi, le président Xi a visité la zone industrielle de LG Display à Guangzhou, où il a pris connaissance des efforts de Guangzhou pour promouvoir l'ouverture de haut niveau, et faire progresser le développement de qualité élevée dans le secteur manufacturier. Il s'est également informé sur la façon dont les entreprises locales stimulent l'innovation et établissent leurs propres marques.

Dans un contexte de faible croissance économique mondiale, la Chine a accéléré la construction d'un nouveau paradigme de développement et amélioré son environnement commercial, a souligné le président Xi, ajoutant que les avantages commerciaux de la Chine deviendront de plus en plus évidents.

Il a exprimé l'espoir que les investisseurs étrangers se saisissent de cette occasion de venir en Chine, au Guangdong et dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, de s'enraciner profondément dans le marché chinois et de bâtir de nouveaux édifices prestigieux favorisant le développement des affaires.

Dans le cadre de sa politique d'ouverture de haut niveau, la Chine a pris une série de mesures pour uniformiser les règles du jeu, afin que les entreprises étrangères puissent profiter d'un meilleur environnement d'affaires dans le pays.

L'an dernier, la Chine a renouvelé son Catalogue des industries encouragées à accueillir des investissements étrangers, ce qui a permis de mettre en œuvre des taux d'imposition à l'importation provisoires inférieurs à ceux des pays les plus favorisés pour 1 020 produits de base, et de réduire une nouvelle fois les taux tarifaires des pays les plus favorisés pour 62 produits de TI. Son niveau tarifaire global passera de 7,4 % à 7,3 % après ajustement.

De plus, la Chine a mis en place diverses plateformes, comme le Salon international des importations, le Salon international des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE), l'Exposition internationale des produits de consommation de Chine (China International Consumer Products Expo) et la Foire internationale du commerce des services ( China International Fair for Trade in Services) pour établir des liens avec des entreprises étrangères.

En 2022, l'utilisation réelle de l'investissement étranger direct (IED) en Chine continentale a augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 189,13 milliards USD.

Lors de sa visite dans un centre de recherche et de développement de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., le président Xi a également souligné que la réforme et la politique d'ouverture de la Chine resteront inchangées pendant longtemps et qu'une fois que les portes de la Chine seront ouvertes, celles-ci ne se fermeront plus jamais.

« Nous sommes prêts à rencontrer à mi-chemin tous les pays qui sont eux-mêmes prêts à coopérer avec nous pour obtenir un résultat gagnant-gagnant, afin de promouvoir la prospérité commune et le développement de l'économie mondiale », a affirmé le président chinois.

« Une progression étape par étape solide »

Au cours de sa tournée d'inspection, le président Xi s'est également engagé à déployer de grands efforts pour faire progresser la modernisation du pays.

Mardi, il a visité un verger de litchis et une coopérative de longans et de litchis pour en apprendre davantage sur les efforts locaux visant à développer une industrie de plantation unique et à faire progresser la revitalisation rurale dans le village de Baiqiao, municipalité de Genzi, ville de Gaozhou, préfecture de Maoming.

« Pour faire progresser la modernisation de la Chine, nous devons promouvoir de manière globale la revitalisation rurale et résoudre le problème du déséquilibre entre le développement des zones urbaines et celui des zones rurales », a souligné Xi.

L'intégration de l'agriculture, du commerce électronique et du tourisme représente une percée pour le village de Baiqiao qui souhaite revitaliser le milieu rural. En 2022, le revenu par habitant des villageois était estimé à environ 51 000 yuans (7 410 USD).

S'exprimant devant des chercheurs, des entrepreneurs, des travailleurs et des représentants d'entreprises financées à l'étranger, Xi a déclaré que la modernisation de la Chine était fondée sur les réalités du pays, qu'elle était conforme à ses conditions nationales, et qu'elle suivait des objectifs, des plans et des stratégies clairs.

« Nous travaillerons sans relâche, étape par étape, pour aller de l'avant [dans la modernisation de la Chine] », a affirmé le président Xi au centre de recherche et de développement de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., ajoutant que la modernisation de la Chine est fondamentalement différente de celle de l'Occident; pour lui, la Chine ne peut pas, sous risque d'échec, emprunter la voie de la modernisation occidentale, car celle-ci se base sur la polarisation et le pillage d'autres pays.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-13/China-takes-steps-to-deepen-reform-opening-up-advance-modernization-1iYtOEeCkVO/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]