CGTN : La Chine plaide en faveur de la paix et de la justice au sommet des BRICS sur la question israélo-palestinienne

BEIJING, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Les dirigeants des pays des BRICS se sont réunis mardi pour un sommet virtuel extraordinaire concernant la question israélo-palestinienne.

S'exprimant lors du sommet, le président chinois Xi Jinping a appelé à un cessez-le-feu immédiat comme première étape vers la réalisation d'une paix et d'une sécurité durables.

Prévenir une catastrophe pour l'humanité

« Les parties impliquées dans le conflit doivent mettre fin aux hostilités et parvenir à un cessez-le-feu immédiat, mettre fin à toute violence et à toutes les attaques contre les civils, et libérer les civils détenus », a souligné Xi Jinping.

Ce dernier a également expliqué que les corridors humanitaires doivent être protégés et libres de toute entrave, et davantage d'aide humanitaire doit être fournie à la population de Gaza.

Selon lui, la punition collective réservée aux habitants de Gaza sous forme de transferts forcés ou de privation d'eau, d'électricité et de carburant doit cesser.

Il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures concrètes afin d'empêcher que le conflit ne se propage et ne mette en péril la stabilité du Moyen-Orient.

Pour contribuer à atténuer la crise humanitaire à Gaza, la Chine a fourni une aide humanitaire d'urgence de 2 millions de dollars par l'entremise de l'Autorité nationale palestinienne et d'organismes des Nations Unies (ONU), ainsi que des ressources humanitaires d'urgence d'une valeur de 15 millions de yuans (2,1 millions de dollars), comme de la nourriture et des médicaments, à la bande de Gaza avec l'aide de l'Égypte.

« La Chine fournira davantage de ressources et d'assistance en fonction des besoins de la population de Gaza », a déclaré Xi Jinping lors du sommet.

Les efforts de la Chine pour la paix

« Depuis le déclenchement du plus récent conflit israélo-palestinien, la Chine s'emploie activement à promouvoir des pourparlers de paix et un cessez-le-feu », a affirmé Xi Jinping.

En tant que présidente tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mois-ci, la Chine a pris des mesures actives pour établir un consensus et pousser le Conseil de sécurité à prendre d'autres mesures concrètes en vue de régler la situation à Gaza.

Le 15 novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2712, appelant à des pauses et à des corridors humanitaires urgents et prolongés dans la bande de Gaza « pendant un nombre suffisant de jours ». La résolution est le premier résultat du Conseil de sécurité au sujet de Gaza depuis l'escalade du conflit le 7 octobre.

Une délégation conjointe des ministres des Affaires étrangères de pays arabes et islamiques, dont l'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Égypte, l'Indonésie et la Palestine, ainsi que le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, effectuent une visite de deux jours en Chine, qui a commencé le 20 novembre.

La délégation a choisi la Chine comme première étape d'une tournée visant à mettre fin aux hostilités entre les Palestiniens et les Israéliens.

Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques ont salué la position juste de longue date de la Chine concernant la question palestinienne et s'attendent à ce qu'elle joue un rôle plus important dans le but de mettre fin au conflit israélo-palestinien, de résoudre les problèmes pertinents et de parvenir à l'équité et à la justice.

« Il ne peut y avoir de paix et de sécurité durables au Moyen-Orient sans une solution juste concernant la question de la Palestine », a déclaré M. Xi mardi.

https://news.cgtn.com/news/2023-11-21/Xi-attends-BRICS-virtual-summit-on-Palestinian-Israeli-issue-1oUUfulBaMg/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]