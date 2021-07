CGTN : la Chine officiellement dans une « société Xiaokang », alors que le PCC célèbre son centenaire

« Nous avons atteint le premier objectif du centenaire, soit de construire une société modérément prospère à tous les égards », a déclaré le secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, lors du grand rassemblement.

Les cris de joie de la foule sur la place Tian'anmen ont résumé la fierté et l'exaltation de toute la nation chinoise qui a réussi à atteindre cet objectif alimenté par sa lutte acharnée.

Que signifie une « société Xiaokang » dans un pays de 1,4 milliard d'habitants?

Ancré dans la culture traditionnelle de la Chine, le « Xiaokang » est utilisé par le PCC pour décrire les objectifs de développement que le pays s'est fixés. Sa forme la plus répandue, la « société de Xiaokang dans son ensemble », comporte les objectifs plus larges de modernisation et d'élimination de la pauvreté.

Le concept comprend un « plan de doublement des revenus » visant à doubler le PIB et le revenu par habitant des résidents urbains et ruraux jusqu'en 2020 par rapport aux niveaux de 2010.

La Chine, un pays relativement pauvre il y a seulement quelques décennies, est devenue la deuxième économie en importance au monde. Son produit intérieur brut (PIB) dépasse 100 billions de yuans (environ 15 billions de dollars). Son PIB par habitant a atteint plus de 10 000 dollars, soit dix fois plus qu'en 2000, ce qui fait de la Chine l'un des premiers pays à revenu intermédiaire.

Le pays a déclaré sa victoire pour l'éradication de la pauvreté absolue à l'échelle nationale à la fin de 2020 et les résidents des zones urbaines et rurales ont témoigné de l'augmentation rapide de leurs revenus.

En 2020, le revenu disponible par habitant a atteint 32 189 yuans (soit 4 665 dollars). Le coefficient d'Engel a chuté à 30,2 % en 2020, contre 60 % quelques décennies plus tôt, ce qui indique la hausse du niveau de vie au pays.

À la fin de 2020, 1,36 milliard de personnes, soit 95 % de la population, possédaient une assurance médicale de base. En même temps, 999 millions de personnes, soit plus de 90 % de la population, étaient couvertes par le système de retraite.

En outre, l'ambition « modérément prospère » est allée plus loin que la simple satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Comme mentionné jeudi par M. Jinping, le parti, depuis sa fondation, s'est donné pour aspiration et pour mission la recherche du bonheur du peuple chinois et le rajeunissement de la nation chinoise.

Le septième recensement national de la Chine en 2020 a montré que le niveau d'éducation de la population avait augmenté de façon constante, alors que l'industrie culturelle chinoise connaît une croissance rapide. En 2019, elle représentait 4,5 % du PIB, soit une hausse de près de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2010.

En ce qui concerne les ressources et l'environnement, la proportion d'énergie propre a augmenté rapidement. En 2020, l'énergie propre représentait 24,3 % de la consommation totale d'énergie de la Chine.

Alors que la Chine amorce un nouveau parcours de modernisation socialiste, M. Jinping s'est engagé à ce que le PCC continue de mettre en pratique une philosophie de développement axée sur la population, de répondre aux préoccupations des gens et de promouvoir la prospérité commune pour tous.

« Dans le parcours qui nous attend, nous devons compter étroitement sur les gens pour marquer l'histoire », a-t-il dit jeudi.

