CGTN& : La& Chine invite à la solidarité entre les membres de l'OCS alors que le bloc célèbre ses& 20& ans

Soulignant que cette année marque le 20 e anniversaire de la fondation de l'OCS, le président chinois Xi Jinping a passé en revue l'histoire de la coopération de l'OCS et a fait des propositions pour son développement futur lors de la 21 e réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS. Le sommet s'est tenu à Douchanbé, au Tadjikistan, qui assure la présidence tournante de l'OCS en 2021.

Prenant la parole au sommet de Beijing par vidéoconférence, Xi Jinping a invité les États membres de l'OCS à renforcer la collaboration sur les questions liées à l'Afghanistan et à promouvoir une transition en douceur dans le pays.

Vendredi, l'OCS lancera les procédures d'admission de l'Iran en tant qu'État membre et de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et du Qatar en tant que nouveaux partenaires de dialogue, a déclaré le président chinois.

Des efforts en vue d'établir un « nouveau type de relations internationales »

La création de l'OCS a été annoncée le 15 juin 2001 à Shanghai par le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizistan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'Inde et le Pakistan ont rejoint le bloc en 2017, portant le nombre d'États membres à huit.

Le président Xi a salué la « croissance vigoureuse » de l'OCS et la « coopération fructueuse et mutuellement bénéfique » entre ses États membres au cours des deux dernières décennies.

« Guidée par l'esprit de Shanghai, à savoir la confiance mutuelle, les avantages réciproques, l'égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la poursuite du développement commun, l'OCS s'est efforcée de promouvoir la paix, le développement et le progrès humains dans le monde, ainsi que d'explorer de nouvelles avenues, tant sur le plan théorique que par des mesures concrètes, en vue de bâtir un nouveau type de relations internationales et une communauté avec un avenir commun pour l'humanité », a déclaré le président chinois.

« Les États membres de l'OCS ont conjointement encouragé la confiance mutuelle sur le plan politique, assuré la sécurité et la stabilité, poursuivi la prospérité et le développement et défendu la justice internationale, a-t-il ajouté.

Nous avons été les premiers à appeler à la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme », a affirmé M. Xi, en soulignant la coopération entre les États membres de l'OCS pour freiner la propagation du trafic de drogue et organiser des exercices de lutte contre le terrorisme et des opérations de contrôle frontalières.

Une communauté plus unie partageant un même avenir

L'OCS a atteint un « nouveau point de départ historique » après 20 ans de développement, a déclaré le président Xi, appelant à des efforts pour « bâtir une communauté OCS plus unie avec un avenir commun » et apporter de nouvelles contributions à la paix mondiale durable et à la prospérité commune.

L'organisation doit rester engagée à renforcer la solidarité et la coopération, à défendre la sécurité commune, à promouvoir l'ouverture et l'intégration, à améliorer les interactions et l'apprentissage mutuel et à maintenir l'équité et la justice, a-t-il ajouté.

Le président chinois a appelé les États membres de l'OCS à renforcer le dialogue politique, la communication et la coordination, ainsi qu'à respecter les préoccupations légitimes de chacun dans le cadre de leur coopération, afin de maintenir l'organisation « sur la voie d'un développement stable ».

« Nous devons maintenir une confiance ferme dans nos systèmes, rejeter les discours condescendants et soutenir solidement les pays dans l'exploration de voies de développement et de modèles de gouvernance compatibles avec leurs conditions nationales, a-t-il déclaré. Nous devrions conserver une emprise solide sur l'avenir du développement et du progrès de nos pays. »

La tâche la plus urgente

Soulignant que la lutte contre la COVID-19 reste la « tâche la plus urgente », le président Xi a appelé à des efforts conjoints entre les États membres pour approfondir la coopération contre la pandémie, promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins et s'opposer fermement à tout acte de politisation de la recherche sur les origines de la COVID-19.

La Chine a fourni environ 1,2 milliard de doses de vaccins finis et en vrac à plus de 100 pays et organisations internationales, a-t-il indiqué, ajoutant que la Chine intensifiera ses efforts pour fournir au total deux milliards de doses à d'autres pays cette année.

Afin de faciliter la reprise économique de la région après la COVID-19, la Chine s'efforcera d'atteindre 2 300 milliards de dollars d'échanges cumulés avec les autres pays de l'OCS au cours des cinq prochaines années, a dit M. Xi.

La Chine offrira également 1 000 possibilités de formation en matière de réduction de la pauvreté aux autres pays de l'OCS au cours des trois prochaines années, a-t-il annoncé.

Coopération de l'OCS en Afghanistan

Le président Xi a appelé les États membres de l'OCS à prendre des mesures sévères pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, y compris contre le Mouvement pour l'indépendance du Turkestan de l'Est (ETIM).

Commentant les « défis redoutables » auxquels l'Afghanistan est confronté après le retrait des troupes étrangères, il a appelé les États membres de l'OCS à exploiter pleinement les plateformes telles que le groupe de contact OCS-Afghanistan et à faciliter une transition sans heurts dans le pays.

« Nous devons encourager l'Afghanistan à mettre en place un cadre politique large et inclusif, à adopter des politiques intérieures et étrangères prudentes et modérées, à lutter résolument contre toutes les formes de terrorisme, à vivre en harmonie avec ses voisins et à s'engager véritablement sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement », a-t-il souligné.

Les talibans afghans ont pris le contrôle de Kaboul le 15 août et ont annoncé la formation d'un gouvernement de transition plus tôt ce mois-ci. La Chine a exhorté les talibans à rompre complètement avec toutes les organisations terroristes, y compris l'ETIM, et à lutter résolument contre elles. Les talibans se sont engagés à ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé « contre qui que ce soit ou contre n'importe quel pays du monde ».

Défenseurs de l'ordre international

Le président Xi a souligné le rôle de l'OCS dans le maintien de l'équité et de la justice dans le monde. « Agir à partir d'une soi-disant "position de force" n'est pas la façon de gérer les affaires internationales, et les actes hégémoniques, dominateurs et d'intimidation devraient être fermement rejetés, a-t-il dit.

Nous devons pratiquer un véritable multilatéralisme et nous opposer aux actions qui utilisent le nom des règles prétendues pour miner l'ordre international et provoquer la confrontation et la division », a-t-il ajouté.

Au moment où l'OCS lance des procédures pour admettre l'Iran en tant qu'État membre et l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Qatar en tant que nouveaux partenaires de dialogue, M. Xi s'est dit convaincu que la « famille grandissante de l'OCS » jouera un rôle de « bâtisseur de la paix mondiale, de contributeur au développement mondial et de défenseur de l'ordre international ».

