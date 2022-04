Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC), participe à des activités de plantation d'arbres depuis bientôt dix ans,suite au 18e Congrès national du PCC en 2012.

« Semer les graines de la conservation écologique »

En 1979, la Chine désignait le 12 mars comme étant la Journée nationale de plantation d'arbres. En 1981, l'Assemblée nationale populaire, la plus haute assemblée législative de la Chine, a lancé une campagne de plantation volontaire d'arbres à l'échelle du pays, stipulant que chaque citoyen bien portant de plus de 11 ans devait planter de trois à cinq arbres chaque année.

« Je veux faire ma part pour l'initiative Beautiful China, mais aussi semer les graines de la conservation écologique dans toute la société, parmi les jeunes Chinois en particulier », a déclaré Xi au cours de l'activité de cette année, qui a eu lieu dans un parc récréatif urbain de Huangcun, dans le district de Daxing à Beijing.

Il a planté de jeunes pousses de pin chinois, de pêcher, de magnolia, de pommier et de frêne chinois.

« Grâce à la persévérance et aux efforts accumulés, nous serons en mesure de rendre le ciel de notre pays plus bleu, les montagnes plus luxuriantes, l'eau plus limpide et l'environnement plus beau », a-t-il dit.

Décrivant les arbres comme des « puits de carbone », Xi a déclaré que les forêts et les prairies ont une importance fondamentale et stratégique pour la sécurité écologique du pays.

Il a demandé d'accorder la priorité à la conservation et à la poursuite du développement vert en optant pour une approche holistique.

« Nous allons protéger et gérer nos écosystèmes, notamment les montagnes, les rivières, les forêts, les terres agricoles, les lacs, les prairies et les déserts, en adoptant une approche holistique, en appliquant systématiquement des programmes d'écologisation et en augmentant la quantité et la qualité des ressources forestières et des prairies », a-t-il déclaré.

Rôle des forêts dans la réduction du carbone

« Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts précieux », a soulevé Xi. Ce concept est devenu un principe directeur dans les efforts de conservation écologique de la Chine.

Au cours des dernières années, la Chine s'est engagée à plafonner ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et à atteindre la carboneutralité avant 2060. Elle s'engage également à faire progresser la transformation verte de la croissance sociale et économique, en accord avec son 14e Plan quinquennal (2021-2025) et ses objectifs à long terme jusqu'en 2035, le plus récent programme de développement du pays.

Le reboisement joue un rôle crucial dans la concrétisation de ces idées, sachant que les puits de carbone, comme les forêts et les prairies, absorbent et stockent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère.

Le couvert forestier et les réserves forestières de la Chine ont tous deux maintenu la croissance au cours des 30 dernières années. Le pays a enregistré la plus forte croissance au monde à cet égard, selon le livre blanc sur la conservation de la biodiversité publié en octobre dernier.

À la fin de 2020, la superficie forestière de la Chine s'élevait à 220 millions d'hectares, avec un taux de couverture de 23 % et un stockage de carbone de 9,19 milliards de tonnes, toujours selon le livre blanc.

En 2021, la Chine a planté 3,6 millions d'hectares de forêt et converti 380 800 hectares de terres agricoles en forêts, a indiqué l'entité administrative nationale pour les forêts et les prairies dans un bulletin publié le 11 mars. Le pays prévoit de planter 6,4 millions d'hectares d'arbres et d'herbe cette année.

Afin de soutenir l'augmentation de la capacité des puits de carbone dans le secteur forestier, la banque de développement de la Chine a récemment accordé des prêts d'une valeur d'environ 114,1 milliards de yuans (environ 17,95 milliards de dollars US) pour promouvoir des zones écologiques clés, comme la création de forêts dans les réserves nationales et l'amélioration de la qualité des forêts.

La banque publique, l'une des principales du pays, a soutenu la culture et l'entretien de forêts couvrant près de quatre millions d'hectares, qui devraient absorber 72 millions de tonnes de carbone par an après 2030.

