BEIJING, le 9 mars 2023 /CNW/ -- La première séance en cours du 14e Congrès national du peuple (CNP), le plus important pouvoir législatif en Chine, réunit 2 977 ministres issus d'un large éventail de professions et d'horizons. Parmi ces législateurs nationaux, 281 d'entre eux proviennent des forces armées, formant le plus grand groupe de législateurs à la réunion de cette année.

Le président chinois Xi Jinping participe à l'une des réunions plénières de la délégation militaire au cours de la séance annuelle du CNP pour discuter des questions militaires.

Mercredi, alors qu'il assistait à une réunion plénière de la délégation de l'Armée de libération populaire et de la Police armée du peuple au cours de la première séance du 14e CNP cette année, ce qui constituait sa 11e présence à cet événement, Xi Jinping a souligné l'importance d'ouvrir de nouveaux horizons pour améliorer les stratégies nationales intégrées et les capacités stratégiques.

« Pour ce faire, des efforts doivent être déployés pour donner un élan aux réformes et à l'innovation », a souligné Xi Jinping, appelant à davantage de progrès à cet égard.

Renforcer les capacités stratégiques

Dans le rapport présenté au 20e Congrès national du Parti communiste de Chine (PCC) en octobre, la Chine s'est engagée à moderniser davantage sa défense nationale et son armée.

Le rapport indique que le pays renforcera les capacités stratégiques de l'armée pour défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine, et il veillera à ce que les forces armées remplissent efficacement leurs missions et leurs tâches dans cette nouvelle ère.

Lors de la séance plénière de mercredi, Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Commission militaire centrale, a déclaré que la consolidation et le renforcement des stratégies nationales intégrées et des capacités stratégiques ont une signification profonde dans l'édification d'un pays socialiste moderne à tous les égards et dans l'avancement du grand rajeunissement de la nation chinoise sur tous les plans, en plus d'atteindre les objectifs du centenaire de l'Armée de libération populaire en 2027 et d'élever plus rapidement les forces armées à des normes de calibre mondial.

Soulignant l'objectif de maximiser les capacités stratégiques nationales de la Chine, Xi Jinping a appelé à des efforts pour intégrer les dispositions stratégiques, les ressources et les forces dans tous les domaines, dans le but d'améliorer systématiquement les forces globales du pays pour faire face aux risques stratégiques, protéger les intérêts stratégiques et atteindre les objectifs stratégiques.

Le président chinois a insisté sur les efforts visant à faire progresser l'innovation collaborative dans les sciences et la technologie, en mettant l'accent sur l'innovation indépendante et originale, ce qui permettrait de renforcer plus rapidement l'autonomie et la force des sciences et de la technologie.

« Les capacités stratégiques dans les domaines émergents doivent être renforcées dans la recherche de nouveaux avantages en matière de développement national et de concurrence internationale, et la résilience des chaînes industrielles et d'approvisionnement doit être accrue », a affirmé Xi Jinping.

Avant de prendre la parole, le président a écouté les réflexions et les suggestions de six adjoints militaires qui ont parlé de la capacité technologique de défense, de la construction d'infrastructures majeures et de l'éducation du public en matière de défense nationale.

Dans son allocution, Xi Jinping a ordonné la coordination de la construction de grands projets d'infrastructure, l'accélération de la construction des réserves nationales et l'amélioration de leur capacité à protéger la sécurité nationale.

