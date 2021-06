Selon la directive, Zhejiang doit réaliser de solides progrès dans la construction de la zone de démonstration, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant atteignant le niveau des économies moyennement développées, tandis qu'une structure sociale avec une population majoritairement à revenu intermédiaire devrait être développée d'ici 2025.

Dix ans plus tard, la province sera en mesure de favoriser un développement de grande qualité et d'atteindre une prospérité commune dans l'ensemble, conformément à la directive.

Promouvoir la prospérité commune de tous les Chinois est une tâche ardue et de longue haleine qui ne peut être pleinement mise en œuvre dans une courte période. En réponse à une question des journalistes sur les projets de la Chine au Zhejiang, la Commission nationale de développement et de la réforme a expliqué qu'il est urgent de sélectionner certaines régions où les conditions sont relativement suffisantes pour servir de projets pilotes.

R ô le de pionnier au sein du Zhejiang

Selon une étude de l'Institut de recherche de la Banque de Chine, la construction de la zone de démonstration dans la province du Zhejiang favorise une meilleure coordination entre la répartition des revenus urbains et ruraux, stimule le développement industriel et optimise les services publics.

Comme la Chine est maintenant la deuxième plus importante économie au monde, il convient d'accorder une plus grande attention à la coordination entre la croissance des revenus urbains et ruraux et la croissance économique afin de réduire l'écart de revenus et de renforcer les groupes à revenu intermédiaire. Selon les chercheurs, la zone de démonstration du Zhejiang permettra d'élargir les canaux de revenus des résidents urbains et ruraux et d'explorer les moyens d'accroître les revenus des groupes à faible et moyen revenu. Elle favorisera également l'amélioration de la politique de répartition des salaires pour les talents qualifiés.

La province du Zhejiang possède une économie développée et un sens aigu de la réforme et de l'innovation. Elle profite également des fondements et des avantages de la construction de zones de démonstration. Selon la directive, Zhejiang doit mettre en place un progrès coordonné de la valorisation industrielle et de la consommation, afin de mieux répondre aux besoins diversifiés du peuple, ce qui nécessite un développement haut de gamme, intelligent et axé sur le marché de l'industrie. Il est également important de promouvoir le développement du travail, de la technologie, des capitaux publics et privés et d'autres facteurs, selon la recherche.

Pourquoi la province du Zhejiang a-t-elle é t é choisie?

La province du Zhejiang a obtenu des résultats évidents en explorant et en résolvant le problème du développement déséquilibré et insuffisant; les résultats obtenus grâce aux réformes menées constitueront une expérience pour d'autres régions du pays, a déclaré le planificateur d'État chinois.

Le Zhejiang est une province relativement riche. En 2020, le revenu disponible par habitant s'établissait à 52 400 yuans (environ 8 199 $), ce qui classe la province en deuxième position après Shanghai et Pékin.

Le développement y est également bien équilibré, car les résidents ruraux représentent la moitié de sa population totale. Mais l'écart de revenu entre les résidents urbains et ruraux est de 1,96, ce qui est beaucoup plus faible que 2,56 à l'échelle nationale.

Toutes les régions de la province du Zhejiang font généralement preuve d'un sens relativement fort de la réforme et de l'innovation, offrant diverses expériences de réforme avancées telles que les services à guichet unique rapides et faciles. Malgré tous ces services, le potentiel de croissance et de prospérité demeure important dans la province, par exemple, en matière de gestion anti-monopole et de prévention de l'expansion désordonnée des capitaux.

Selon la Commission nationale de développement et de la réforme, les directives axées sur les problèmes mettent l'accent sur le maillon le plus faible qui entrave la prospérité commune et proposent des mesures clés pour réduire l'écart entre le développement régional urbain et rural et la répartition des revenus entre les différents groupes.

