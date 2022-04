CGTN : La Chine fera du Hainan un exemple de réforme et d'ouverture dans une nouvelle ère

Zone de développement économique du Yangpu

Xi Jinping a visité mardi la zone de développement économique du Yangpu dans la ville de Danzhou, où il a pris connaissance du développement de la zone et de la construction du port de libre-échange doté de caractéristiques chinoises.

Décrivant Yangpu comme une zone pilote et de démonstration du port de libre-échange du Hainan, il a lancé un appel à des innovations audacieuses dans la construction de la zone et à déployer des efforts pour mieux servir la Belt and Road Initiative (BRI).

Mercredi, il a visité une exposition sur les réalisations du Hainan portant sur l'approfondissement des réformes, l'ouverture et la construction du port de libre-échange.

Dotée d'un port en eau profonde et bien située sur le plan géographique, Yangpu continue de jouer un rôle important dans la réforme et l'ouverture du Hainan depuis l'établissement d'une zone de développement au niveau de l'État en 1992.

Situé au nord-ouest du Hainan, Yangpu est proche de la zone de libre-échange de l'ANASE, avec une distance linéaire de moins de 500 milles nautiques à partir de plus de 10 grandes villes portuaires de la région.

Yangpu est également un point de rencontre du nouveau corridor international de commerce terrestre maritime - un passage commercial et logistique construit conjointement par Singapour et les administrations régionales provinciales de l'ouest de la Chine - et de la Route maritime de la soie du 21e siècle, qui fait partie de la BRI.

Le débit de conteneurs du port de Yangpu a atteint 403 300 unités équivalentes à 20 pieds (EVP) au premier trimestre de l'année, soit une augmentation de 61,84 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les avancées du Hainan dans l'amélioration de l'ouverture

Au cours de sa tournée d'inspection dans la province du Hainan, le président chinois a également visité un laboratoire de semences et un institut de recherche du Ocean University of China dans la ville de Sanya, ainsi qu'une section d'un parc national abritant une forêt tropicale et un village dans la ville du Wuzhishan.

Il a participé à une réunion en compagnie de hauts fonctionnaires de la province à la fin de la visite, appelant à déployer des efforts pour faire du port de libre-échange du Hainan une élégante « carte de visite » de la Chine.

Il a déclaré que la province du Hainan doit concentrer ses efforts sur le développement du tourisme, des services modernes, des industries de haute technologie et de l'agriculture tropicale, tout en accélérant la construction d'un système industriel moderne.

Il a invité à éliminer les inconvénients des systèmes et des mécanismes et à faire preuve d'une plus grande ouverture dans des domaines plus vastes.

Il s'agissait de la première visite d'inspection de Xi Jinping dans la province depuis avril 2018, alors qu'il avait participé à un rassemblement célébrant le 30e anniversaire de la fondation de la province du Hainan et de la zone économique spéciale du Hainan. Au cours de son voyage, il a annoncé son intention de construire une zone pilote de libre-échange couvrant l'ensemble de l'île et d'explorer la création d'un port de libre-échange doté de caractéristiques chinoises.

En juin 2020, les autorités chinoises ont publié un plan directeur pour le port de libre-échange du Hainan, qui vise à faire de la province un port de libre-échange exerçant une grande influence sur la scène mondiale d'ici le milieu du siècle.

Selon le plan, un système portuaire de libre-échange axé sur la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements sera « essentiellement établi » dans la province du Hanan d'ici 2025 et deviendra « plus mature » d'ici 2035.

Les autorités espèrent faire du Hainan la première ligne de l'intégration de la Chine au système économique mondial.

Un an plus tard, la Chine a adopté une loi sur le port de libre-échange du Hainan, prenant des dispositions institutionnelles pour la construction du port conformément au cadre législatif national.

La loi précise que le port de libre-échange du Hainan couvre l'ensemble de l'île et établit des politiques et des systèmes par étapes pour libéraliser et faciliter le commerce, les investissements, les flux de fonds transfrontaliers, les entrées et les sorties de personnel, ainsi que les transports, et assurer la sécurité des flux de données.

