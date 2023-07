CGTN : La Chine et les Îles Salomon établissent un partenariat stratégique global pour renforcer leurs liens

BEIJING, 12 juillet 2023 /CNW/ - La Chine et les Îles Salomon ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique global axé sur « le respect mutuel et le développement commun pour une nouvelle ère », dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les liens bilatéraux au cours de la visite du dirigeant de la nation du Pacifique à Beijing.

Depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques, leur coopération amicale est devenue le moteur des relations entre la Chine et d'autres pays insulaires du Pacifique, malgré un début relativement tardif, selon ce qu'a déclaré le président chinois Xi Jinping lundi après-midi lors de la rencontre avec le premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare.

Les Îles Salomon ont établi des relations diplomatiques avec la Chine en 2019 après avoir coupé les liens avec la région de Taïwan, reconnaissant officiellement le principe d'une seule Chine aux côtés de plus de 180 pays dans le monde.

Projets de coopération florissants

La coopération entre les deux parties est un paradigme d'unité, de coopération et de développement commun pour les pays de tailles différentes et pour les pays en développement, a dit M. Xi.

« La Chine est prête à améliorer la communication stratégique et à approfondir la coopération dans divers domaines avec les Îles Salomon afin d'assurer le progrès constant des liens bilatéraux et d'apporter plus d'avantages aux deux peuples », a déclaré M. Xi.

La Chine est le plus important partenaire commercial du Pacifique, avec un volume total de 498 millions de dollars en 2022, selon les chiffres officiels. Les exportations des Îles Salomon vers la Chine représentent les deux tiers des exportations totales du pays.

Le président chinois a ajouté que le pays est disposé à assurer le développement et la stabilité à long terme du pays insulaire, et qu'il est prêt à partager les possibilités de développement offertes par la modernisation chinoise, à renforcer la synergie entre la Belt and Road Initiative et la Stratégie de développement 2035 des Îles Salomon, à étendre la coopération pratique dans divers domaines et à accroître les importations en provenance des Îles Salomon.

« La Chine aide un plus grand nombre d'entreprises chinoises à investir et à faire des affaires dans les Îles Salomon, et continuera de fournir une assistance économique et technique au pays sans aucune condition politique », a déclaré M. Xi. Il a exhorté les deux parties à élargir les échanges amicaux dans des domaines comme les soins médicaux et l'éducation, et a déclaré que la Chine appuie les Îles Salomon en accueillant les 17e Jeux du Pacifique.

« Respecter la souveraineté les uns des autres »

Au cours de leurs pourparlers, M. Xi a souligné que la Chine respecte pleinement la souveraineté et l'indépendance des pays insulaires du Pacifique et défend l'égalité de tous les pays, grands ou petits.

La Chine respecte pleinement la volonté des pays insulaires du Pacifique et poursuit de vastes consultations et favorise une contribution conjointe, des avantages partagés et des résultats bénéfiques pour tous. La Chine respecte pleinement les traditions culturelles des pays insulaires du Pacifique et adhère à l'harmonie dans la diversité et à la beauté commune des diverses cultures. La Chine respecte pleinement l'unité et l'autonomie des pays insulaires du Pacifique et les soutient dans la mise en œuvre de la Stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique, en contribuant à l'édification d'un Pacifique bleu pacifique, harmonieux, sûr, inclusif et prospère, a affirmé M. Xi.

Il apprécie également grandement la ferme adhésion des Îles Salomon au principe d'une seule Chine, soutient les Îles Salomon dans la sauvegarde de leur souveraineté nationale, de leur sécurité et de leurs intérêts en matière de développement, et soutient la voie de développement que le pays lui-même a choisie.

La Chine est déterminée à bien gérer ses propres affaires et sera toujours un bâtisseur de paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international, a souligné M. Xi.

La Chine comprend que les pays insulaires du Pacifique sont confrontés à de graves défis causés par les changements climatiques et est prête à renforcer les échanges et la coopération avec eux dans des domaines tels que les services météorologiques, la prévention et l'atténuation des catastrophes, et l'énergie propre pour les aider à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, a indiqué M. Xi.

Il a également déclaré que la Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec les Îles Salomon, à maintenir un véritable multilatéralisme, à protéger l'équité et la justice internationales, à s'opposer conjointement à la mentalité de la guerre froide et à l'hégémonie, et à préserver la paix et la stabilité dans la région de l'Asie-Pacifique.

Notant que la décision d'établir des relations diplomatiques avec la Chine était un bon choix, M. Sogavare a déclaré que des résultats fructueux ont été obtenus dans les relations bilatérales et que la Chine est devenue le plus important partenaire des Îles Salomon en matière d'infrastructure et un partenaire de développement fiable.

Les Îles Salomon adhèrent fermement au principe d'une seule Chine et sont disposées à maintenir des échanges étroits de haut niveau avec la Chine, à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture et des régions infranationales, et à répondre conjointement aux défis mondiaux tels que les changements climatiques comme l'a déclaré M. Sogavare qui a ajouté que le pays s'opposait à toute action visant à contenir le développement de la Chine.

