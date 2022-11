BEIJING, le 2 nov. 2022 /CNW/ - La Chine a accueilli le premier dirigeant étranger à visiter le pays depuis la conclusion du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Nguyen Phu Trong est en visite officielle en Chine depuis le 30 octobre, à l'invitation de Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois.

Lors de leurs discussions lundi, les deux dirigeants se sont engagés à déployer des efforts communs pour promouvoir le partenariat stratégique global entre la Chine et le Vietnam et franchir une nouvelle étape.

Une visite qui témoigne d'une solide amitié

Notant que Nguyen Phu Trong est le premier dirigeant étranger qu'il a rencontré depuis le 20e Congrès national du PCC et qu'il s'agit du premier voyage de celui-ci à l'étranger depuis le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Xi Jinping a expliqué que cela démontre la grande importance que les deux partenaires accordent au développement des relations entre les deux pays et les deux partis.

Xi Jinping a également remis à Nguyen Phu Trong la Médaille de l'amitié de la République populaire de Chine, affirmant que cette médaille symbolise l'amitié profonde entre les « camarades et frères » que sont la Chine et le Vietnam.

Le prix est remis à ceux qui soutiennent la modernisation du pays, favorisent les échanges entre la Chine et le monde et protègent la paix dans le monde.

Nguyen Phu Trong a déclaré qu'il avait tenu la promesse qu'il avait faite à Xi Jinping de se rendre en Chine pour sa première visite internationale après sa réélection comme secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en janvier 2021.

Il y a cinq ans, en novembre, Xi Jinping a choisi le Vietnam comme première destination outre-mer à la suite du 19e Congrès national du PCC.

L'agence de presse du Vietnam a souligné que le voyage du secrétaire général Nguyen Phu Trong constituait une visite réciproque visant à « affirmer la politique cohérente du Vietnam qui consiste à accorder la priorité aux relations avec la Chine ».

Une visite qui ouvre la voie aux relations bilatérales

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir la modernisation socialiste de manière continue, d'harmoniser les stratégies de développement et d'encourager la coopération dans différents domaines, comme la médecine et les soins de santé, le développement vert, l'économie numérique et les changements climatiques.

Xi Jinping a déclaré qu'il est primordial d'adhérer à la bonne orientation politique pour aider la cause du socialisme et les relations entre la Chine et le Vietnam.

Soulignant que les deux parties doivent consolider leur base économique socialiste, il a ajouté que la Chine est prête à mettre en synergie ses stratégies de développement avec celles du Vietnam.

Selon Xi Jinping, la Chine considère l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) comme une priorité dans ses efforts de diplomatie de voisinage et l'Asie du Sud-Est comme une région clé favorisant une coopération de haute qualité dans le cadre de la Belt and Road Initiative. De plus, le pays accorde de l'importance au rôle du Vietnam au sein de l'ANASE.

Nguyen Phu Trong, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, affirme que le Vietnam est disposé à renforcer la synergie entre la stratégie « Two Corridors and One Economic Circle » (Deux corridors, un cercle économique) et la Belt and Road Initiative (BRI).

En dépit des répercussions de la pandémie de COVID-19 et des bouleversements géopolitiques dans le monde, le Vietnam est le plus important partenaire commercial de la Chine au sein de l'ANASE et le sixième en importance dans le monde, avec des échanges bilatéraux de plus de 230 milliards de dollars en 2021.

En juillet, la Chine et le Vietnam ont convenu de renforcer davantage l'arrimage des stratégies de développement et d'accélérer la coopération dans le cadre de la BRI et du plan « Two Corridors and One Economic Circle ».

Ce dernier vise à stimuler la coopération économique régionale entre la Chine et le Vietnam et concerne plusieurs régions du sud et du sud-ouest de la Chine et du nord du Vietnam.

Au cours de leurs pourparlers, Nguyen Phu Trong a également souligné que son pays adhère résolument à la politique d'une seule Chine, qu'il s'oppose fermement à toute forme d'activités séparatistes visant à « obtenir l'indépendance de Taïwan » et qu'il n'établira aucune relation officielle avec Taïwan.

Il a conclu en disant que le Vietnam ne permet à aucun pays d'installer une base militaire sur son territoire, ne se joint à aucune alliance militaire, ne recourt à la force contre aucun pays et ne s'allie pas avec un pays contre un autre.

Après les pourparlers, les deux dirigeants ont assisté à la signature de documents de coopération concernant les partis politiques, l'économie et le commerce, la protection de l'environnement, la culture et le tourisme, la justice, les douanes et les affaires locales.

