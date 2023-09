BEIJING, 14 septembre 2023 /CNW/ - « [Nous sommes] prêts pour ce qui sera une visite historique pour le renforcement des liens de coopération et la construction d'une nouvelle géopolitique mondiale » a écrit le président vénézuélien Nicolás Maduro sur les médias sociaux vendredi dernier lors de son arrivée dans la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, la première étape de son voyage en Chine qui a eu lieu du 8 au 14 septembre.

Mercredi, à Beijing, le président chinois Xi Jinping a salué la cinquième visite du président Maduro en Chine et a appelé les deux parties à promouvoir une coopération stratégique plus fructueuse entre la Chine et le Venezuela, à apporter plus d'avantages aux deux peuples et à injecter plus d'énergie positive dans la paix et le développement dans le monde.

Mercredi, les deux dirigeants ont annoncé que les relations entre la Chine et le Venezuela passeraient à un partenariat stratégique toutes saisons, en prévision du 50e anniversaire des liens diplomatiques entre les deux pays l'an prochain.

Bons amis et partenaires

Au cours de la réunion, Xi Jinping a souligné que la Chine et le Venezuela sont de bons amis qui se font confiance et de bons partenaires pour un développement commun.

Il a expliqué à M. Maduro que la Chine voit les relations avec le Venezuela d'un point de vue stratégique à long terme et qu'elle appuiera, comme toujours, Caracas dans la protection de la souveraineté nationale et la lutte contre l'ingérence extérieure.

Le 14 septembre 2018, la Chine et le Venezuela ont signé un protocole d'entente (PE) pour une coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI). Cette coopération bilatérale se déroule sans heurts dans des domaines comme l'énergie, l'agriculture, l'infrastructure et la haute technologie.

La Chine est le principal partenaire commercial du Venezuela. Au premier semestre de l'année, le commerce bilatéral a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,92 milliard de dollars, selon les données des douanes.

En juillet, le Venezuela s'est officiellement joint à la Station internationale de recherche lunaire (ILRS) dirigée par la Chine. Mercredi, le président Xi Jinping a également félicité le Venezuela d'être devenu le premier pays d'Amérique latine à se joindre au projet.

Après leurs entretiens, les deux dirigeants ont également assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération bilatérale couvrant les domaines de la construction conjointe de la BRI, de l'économie et du commerce, de l'éducation, du tourisme, de la science et de la technologie, de la santé, de l'aérospatiale et de l'aviation civile.

Donner l'exemple en matière de coopération Sud-Sud

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi Shenzhen comme premier arrêt de son voyage, M. Maduro a expliqué plus tôt à la presse que son pays souhaitait tirer parti de l'expérience de développement de Shenzhen, l'une des premières zones économiques spéciales de la Chine, qui a été à l'avant-garde de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine.

Au cours de sa rencontre avec M. Maduro, le président Xi Jinping a parlé de la réforme de la Chine et de son ouverture, en particulier du développement de zones économiques spéciales.

Il a expliqué que la Chine aide le Venezuela à établir des zones économiques spéciales et qu'elle partagera son expérience pertinente pour aider son développement national.

« La Chine est prête à travailler avec le Venezuela pour s'appuyer mutuellement dans l'exploration d'une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales et renforcer les échanges entre le Parti et la gouvernance nationale », a souligné Xi Jinping.

M. Maduro a salué les relations entre le Venezuela et la Chine comme un exemple de relations internationales dans les pays du Sud.

« Le peuple vénézuélien exprime sa profonde gratitude à la Chine pour son soutien et son assistance inestimables au moment où le Venezuela souffrait des multiples difficultés posées par les sanctions unilatérales illégales et la pandémie de COVID-19 », a-t-il ajouté.

En tant que membre des pays du Sud, la Chine soutient fermement la coopération Sud-Sud et insiste pour faire de son mieux pour aider d'autres pays en développement à réaliser un développement commun.

L'Initiative mondiale de développement proposée par le président Xi Jinping comprend désormais plus de 200 projets de coopération. Lors du sommet des BRICS, en août, le président chinois a annoncé la création d'un fonds spécial de 10 milliards de dollars consacré à la mise en œuvre de l'Initiative mondiale de développement,

De plus, la Chine a créé le Fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud, doté d'un financement total de 4 milliards de dollars.

