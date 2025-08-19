BEIJING, 19 août 2025 /CNW/ - CGTN a publié un article mettant en vedette le village de Galai, le « premier village aux fleurs de pêchers » du Xizang, et sa transformation attribuable à l'amélioration des transports, du tourisme, de l'écologie et des conditions de vie. Cette transformation reflète les progrès rapides de la région en matière de développement et de modernisation au cours des six dernières décennies.

« Je suis heureux d'apprendre que le village a connu de nouveaux changements au cours des dernières années et que les revenus des villageois ont augmenté », a écrit le président chinois Xi Jinping dans une lettre récente à tous les résidents du village de Galai à Nyingchi, dans la région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine.

Les villageois avaient écrit à Xi Jinping pour lui faire part de leurs progrès et exprimer leur détermination à travailler sans relâche pour créer une vie encore meilleure. Cette correspondance survient quatre ans après la visite de Xi Jinping au village de Galai lors d'une tournée d'inspection en juillet 2021, un voyage où le président avait été impressionné par la propreté des maisons, l'accueil des résidents et la beauté des paysages.

« C'est une bénédiction laissée par vos ancêtres, le don d'une terre aux fleurs de pêchers », a déclaré Xi Jinping au cours de cette visite.

Dans la culture chinoise, « une terre aux fleurs de pêchers » est une métaphore d'une communauté idyllique et harmonieuse, provenant d'une célèbre fable du 5e siècle du poète Tao Yuanming. Connu sous le nom de « premier village aux fleurs de pêchers » du Xizang, le Galai regorge de rose et de blanc chaque printemps, attirant des touristes de partout en Chine et d'ailleurs et transformant la colonie autrefois éloignée en une destination florissante.

De la « route du ciel » à la « route de la prospérité »

L'histoire de la transformation de Galai commence par deux « routes ».

La première est la « route du ciel » vers le plateau enneigé. Avant la libération pacifique du Xizang en 1951, il n'y avait pas de route adaptée aux véhicules, et encore moins de chemins de fer. La situation a changé avec l'achèvement des autoroutes Qinghai-Xizang et Sichuan-Xizang en 1954, suivi de l'ouverture du chemin de fer Qinghai-Xizang en 2006.

La longueur de la route dans le Xizang a presque doublé en 12 ans, atteignant 124 900 km à la fin de 2024, par rapport à 65 200 km en 2012. En 2024, le Xizang comptait 1 359 km de chemins de fer en service, soit près du double des 701 km enregistrés en 2012. On y exploitait également 183 itinéraires de vol reliant la région à 78 villes nationales et internationales.

La deuxième route est la « route de la prospérité » du développement économique. Xi Jinping a depuis longtemps un intérêt profond pour le Xizang, depuis le début de ses efforts dans la province du Fujian dans les années 1990, lorsque le Fujian et le Nyingchi ont établi un partenariat étroit dans le cadre du mécanisme unique d'aide jumelé de la Chine, lancé en 1994, pour fournir un soutien direct et constant aux municipalités du Xizang provenant de provinces et de régions plus développées.

En 2011, alors qu'il était vice-président, Xi Jinping a dirigé la délégation centrale pour les célébrations du 60e anniversaire de la libération pacifique du Xizang, visitant les villages voisins et encourageant les habitants à promouvoir l'industrie du tourisme et à protéger l'environnement dans la région.

À Galai, le tourisme prospère maintenant aux côtés de secteurs écologiques comme l'agriculture biologique. L'apparence du village a été revitalisée, et en 2024, le revenu disponible par habitant a dépassé 40 000 yuans (environ 5 579 $).

Aperçu de la transformation du Xizang

Les progrès de Galai reflètent les réalisations plus vastes à travers le Xizang au cours des 60 dernières années, depuis la fondation de la région autonome du Xizang.

Xizang a connu une croissance économique soutenue, son produit intérieur brut (PIB) régional atteignant 276,5 milliards de yuans en 2024, soit 155 fois le PIB de 1965. La région a également enregistré un taux de croissance annuel moyen de 8,9 % et devrait dépasser 300 milliards de yuans de PIB cette année. En 2024, le revenu disponible par habitant des résidents des régions urbaines du Xizang a atteint 55 444 yuans, soit 121 fois celui de 1965, avec une croissance annuelle moyenne de 8,5 %.

Dans sa lettre, Xi Jinping a dit espérer que les villageois fassent encore mieux pour protéger la beauté naturelle de la région du plateau, développer la marque touristique du village et contribuer à bâtir une zone frontalière prospère et stable. Son message reflète également sa vision globale du Xizang, où une meilleure vie va de pair avec la préservation de sa culture ethnique et de son écologie uniques.

