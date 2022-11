BEIJING, 3 novembre 2022 /CNW/ - La Chine et le Pakistan se sont engagés mercredi à déployer des efforts communs pour rehausser leur niveau de coopération stratégique globale et donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique tous azimuts.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que le Pakistan a toujours été une grande priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine lorsqu'il a rencontré le premier ministre pakistanais Muhammad Shehbaz Sharif, qui a été parmi les premiers dirigeants étrangers invités à Beijing après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC). Il s'agit également de la première visite du premier ministre en Chine depuis son entrée en fonction en avril.

M. Sharif a dit que sa visite était un « témoignage de l'amitié profonde et ferme entre le Pakistan et la Chine », ajoutant que le renforcement du partenariat stratégique de coopération entre le Pakistan et la Chine, « tous azimuts », est une pierre angulaire de la politique étrangère du Pakistan et le reflet du consensus national.

La Chine est prête à offrir de nouvelles possibilités

Le président Xi Jinping a affirmé à M. Sharif que la Chine poursuivra sa politique fondamentale d'ouverture et offrira de nouvelles possibilités au Pakistan et au reste du monde grâce à un développement continu.

Il a également déclaré que les deux parties devraient exploiter pleinement le Comité mixte de coopération du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), contribuer de manière plus efficace à son essor et en faire un exemple de coopération de haute qualité dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

Notant que le CPEC a eu un impact profond sur le développement économique et social du Pakistan, M. Sharif a déclaré que son pays est prêt à travailler avec la Chine pour continuer à promouvoir une coopération « Belt and Road » de haut niveau.

En tant que programme phare de la Belt and Road Initiative, le CPEC est devenu un jalon de la coopération entre la Chine et le Pakistan. Il a stimulé le développement économique, amélioré les moyens de subsistance de la population et généré des retombées socio-économiques positives au Pakistan de façon efficace. La 11e réunion récente du Comité mixte de coopération de la CPEC a été un succès. Les deux parties ont trouvé de multiples terrains d'entente au sujet du développement futur du CPEC.

Ils ont également convenu d'élargir leur coopération dans les domaines de l'économie numérique, du commerce électronique, de l'énergie photovoltaïque et d'autres nouvelles technologies énergétiques, et de favoriser la coopération en matière d'agriculture, de science, de technologie et de moyens de subsistance des populations.

La Chine est le plus important partenaire du Pakistan en matière de commerce et d'investissement, le plus grand exportateur et le deuxième importateur en importance pour six exercices financiers consécutifs depuis 2015.

L'an dernier, les échanges commerciaux entre la Chine et le Pakistan ont atteint 27,82 milliards de dollars, soit une augmentation de 59,1 % par rapport à l'année précédente. Selon les données de l'Administration générale des douanes, les exportations de la Chine au Pakistan se sont chiffrées à 24,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 57,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations en provenance du Pakistan se sont élevées à 3,59 milliards de dollars, soit une augmentation de 68,9 % par rapport à l'année précédente.

Promotion conjointe de la gouvernance mondiale

« La Chine travaillera avec le Pakistan pour faire progresser l'Initiative pour le développement mondial (IDM) et l'Initiative pour la sécurité mondiale (ISM), et pour faire en sorte que le système de gouvernance économique mondiale soit plus juste, plus équitable et plus inclusif, pour que tous puissent en profiter », a déclaré Xi Jinping.

L'IDM et l'ISM, qui ont été proposées par Xi Jinping en 2021 et 2022 respectivement, visent à éviter les partis pris qui contribuent à la montée de la mondialisation, du populisme et de la xénophobie, qui risquent de nuire à la gouvernance mondiale du développement et de la sécurité.

L'IDM met l'accent sur la revitalisation et l'accélération de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et sur la création d'une communauté mondiale de développement, tandis que l'ISM fournit des réponses claires à des questions comme le concept de sécurité dont le monde a besoin et la façon dont les pays peuvent parvenir à une sécurité commune, ce qui ouvre une nouvelle voie importante pour la gouvernance de la sécurité mondiale.

M. Sharif a exprimé son plein soutien à ces initiatives, ajoutant que son pays renforcera la communication avec la Chine dans les affaires internationales et régionales afin de contribuer positivement à la paix et au développement dans le monde.

Le premier ministre pakistanais a également réitéré l'engagement ferme de son pays à l'égard de la politique d'une Chine unique et son appui inconditionnel à la position de la Chine sur les questions concernant ses intérêts fondamentaux, notamment Taïwan, le Xinjiang et Hong Kong.

L'amitié entre le Pakistan et la Chine est indéfectible, et le Pakistan sera toujours solidaire de la Chine, a-t-il ajouté.

Les deux pays ont publié une déclaration commune dans laquelle ils soulignent leur appui mutuel à l'égard de questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs, le rôle clé des divers mécanismes de coopération bilatérale visant à approfondir la communication stratégique, et la coopération dans les domaines de l'agriculture, des mines, des technologies de l'information et du développement socio-économique dans le cadre du CPEC.

Les deux parties ont également signé et conclu un certain nombre d'accords, couvrant entre autres la coopération bilatérale dans les domaines du commerce électronique, de l'économie numérique, de l'exportation des produits agricoles, de la coopération financière, de la protection des biens culturels et des infrastructures.

