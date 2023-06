BEIJING, 13 juin 2023 /CNW/ - La Chine et le Honduras ont rapidement démarré des relations diplomatiques solides, à la suite de l'établissement officiel de ces relations il y a à peine plus de deux mois.

Après l'inauguration de leurs ambassades dans leurs capitales respectives la semaine dernière, Beijing et Tegucigalpa ont connu lundi un moment historique, lorsque le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec la présidente hondurienne en visite, Iris Xiomara Castro Sarmiento.

Notant que Mme Castro est la première présidente du Honduras à effectuer une visite d'État en Chine, le président Xi a salué sa venue comme revêtant une importance particulière, car celle-ci ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des relations entre la Chine et le Honduras.

« La Chine reste déterminée à tisser des relations amicales avec le Honduras, à appuyer fermement le développement économique et social du Honduras, et à forger une amitié et un partenariat solides avec le Honduras, fondés sur le respect mutuel, l'égalité, l'intérêt mutuel et le développement commun », a-t-il promis.

Le président Xi a également exprimé sa volonté de travailler avec la présidente du Honduras en se basant sur une perspective stratégique de long terme, afin d'orienter la relation bilatérale vers un développement plus grand et de transformer la vision de la coopération en résultats tangibles pour le plus grand avantage des deux peuples.

Le principe d'une seule Chine

Quelques heures après que le Honduras ait annoncé qu'il avait rompu ses soi-disant « relations diplomatiques » avec la province chinoise de Taïwan, le pays d'Amérique centrale a signé un communiqué conjoint avec la Chine le 26 mars, devenant ainsi le 182e pays à établir des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du principe d'une seule Chine.

En agissant ainsi, Mme Castro, la première femme présidente du Honduras élue en novembre 2021 et investie dans ses fonctions en janvier 2022, a tenu l'une de ses promesses électorales.

Lors des pourparlers de lundi, Xi Jinping a salué la décision « historique » prise par la présidente et la volonté politique « inébranlable » dont elle a fait preuve en instaurant des relations diplomatiques avec la Chine, affirmant que sa contribution « passerait à l'histoire ».

« Le principe d'une seule Chine constitue la base et le fondement politique de l'établissement des relations diplomatiques et du développement des relations bilatérales entre la Chine et le Honduras », a-t-il déclaré.

Mme Castro a affirmé pour sa part que son pays appuyait fermement le principe d'une seule Chine et qu'il y adhérait, en soutenant les efforts du gouvernement chinois en vue de la réunification nationale.

Selon une déclaration commune publiée lundi, la Chine et le Honduras ont convenu de renforcer leur coopération dans le cadre de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative, BRI), tandis que la partie hondurienne a exprimé son soutien aux trois initiatives proposées par la Chine pour relever les défis du monde et de notre époque, à savoir l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la civilisation mondiale et l'Initiative pour la sécurité mondiale.

Une coopération porteuse de « grandes promesses »

Après leurs entretiens, Xi Jinping et la présidente Castro ont assisté conjointement à la signature de 17 accords de coopération bilatérale dans des domaines tels que la construction de la BRI, l'économie, le commerce, les contrôles qualité, l'agriculture, la science et la technologie, la culture et l'éducation.

Les deux parties ont également convenu d'entamer rapidement des négociations en vue d'un accord de libre-échange. Depuis le mois de mars, la Chine a autorisé l'importation de certains produits honduriens typiques, comme le café, les crevettes, les melons et les bananes.

Au cours des quatre premiers mois de l'année 2023, les importations de la Chine depuis le Honduras et les exportations de la Chine à destination du Honduras se sont élevées à environ 3,89 milliards de yuans (540 millions de dollars), soit une augmentation de 22,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont augmenté de 229,5 % selon les chiffres des douanes chinoises.

« Notre relation bilatérale a rapidement pris un bon départ; c'est une relation très dynamique et porteuse de grandes promesses », a déclaré le président Xi à la présidente Castro au cours de leur rencontre.

Mme Castro a confié pour sa part que le Honduras était confiant quant à l'avenir, compte tenu des progrès rapides de la coopération entre les deux pays au cours des deux derniers mois.

Lors de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade du Honduras à Beijing dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Enrique Reina, a indiqué que l'établissement de relations diplomatiques avec la Chine représentait le début d'une nouvelle ère pour les relations du Honduras avec le reste du monde, et que cela offrait la chance au Honduras de devenir un pays « grand et prospère ».

« Avec la Chine, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour le commerce hondurien ainsi que pour la croissance économique de notre pays », a déclaré M. Reina à CGTN dans une récente interview.

La présidente Castro effectue une visite d'État de six jours en Chine qui durera jusqu'à mercredi. Elle est arrivée à Shanghai vendredi. Le Honduras participera au salon China International Import Expo qui aura lieu à Shanghai dans le courant de l'année, et enverra de jeunes étudiants dans la ville pour y étudier, a fait savoir la présidente Castro à Shanghai.

https://news.cgtn.com/news/2023-06-12/Xi-holds-talks-with-Honduran-president-1kzOFov1ej6/index.html

