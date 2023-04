BEIJING, le 21 avril 2023 /CNW/ -- Alors que l'année prochaine marquera le 50e anniversaire du début des liens diplomatiques entre la Chine et le Gabon, les deux chefs d'État ont décidé de faire évoluer la relation entre les deux pays pour établir un partenariat stratégique global de coopération.

CGTN& : La& Chine et le Gabon font évoluer leur relation en mettant en place un partenariat stratégique global de coopération

À la suite d'intenses activités diplomatiques menées par des dirigeants asiatiques, européens et latino-américains à Beijing, la visite de quatre jours en Chine du président gabonais Ali Bongo Ondimba a été saluée par le président chinois Xi Jinping comme une preuve de l'importance et du haut niveau des relations entre la Chine et le Gabon.

L'amitié entre la Chine et le Gabon demeure inébranlable.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le président Ali Bongo est le premier chef d'État africain à être accueilli par le président Xi Jinping depuis l'élection de ce dernier à la présidence chinoise au mois de mars.

L'amitié entre la Chine et le Gabon est demeurée inébranlable depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 49 ans. En décembre 2016, les deux pays ont renforcé leur relation en établissant un partenariat coopératif global.

Les deux pays se sont fermement épaulés l'un l'autre sur les questions liées à leurs intérêts fondamentaux, et ont travaillé en étroite collaboration sur les affaires internationales.

Le président Ali Bongo a exprimé à plusieurs reprises l'adhésion du Gabon au principe d'une seule Chine.

La Chine est le plus important partenaire commercial du Gabon depuis neuf années consécutives. En 2022, le volume des échanges bilatéraux a atteint les 4,55 milliards environ, soit une augmentation de 50,8 % par rapport à l'année précédente.

Au cours de la rencontre, les deux présidents se sont engagés à renforcer leur coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative, et de coopérer dans d'autres domaines comme l'économie numérique, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme, ainsi que dans les échanges culturels et interpersonnels. Après les discussions, les deux dirigeants ont été témoins de la signature de documents de coopération bilatérale, portant sur des domaines comme l'investissement, l'agriculture et la construction urbaine, entre autres.

La coopération sino-africaine entre dans une nouvelle ère

La Chine est le plus grand pays en développement au monde, et l'Afrique est le continent qui compte le plus grand nombre de pays en développement. Leurs expériences communes du passé et le partage d'objectifs similaires ont permis le rapprochement entre la Chine et l'Afrique.

Lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, en septembre 2018, les deux parties ont décidé de bâtir une communauté sino-africaine encore plus forte avec un avenir commun, et d'ouvrir une nouvelle ère pour les relations et la coopération entre la Chine et l'Afrique.

2021 a marqué la 13e année consécutive où la Chine a été le plus important partenaire commercial de l'Afrique, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique atteignant un chiffre record de 254,29 milliards cette même année, soit une hausse de 35,3 % en glissement annuel, selon les dernières données du ministère du Commerce de la Chine.

En novembre 2021, le gouvernement chinois a publié un livre blanc pour documenter les réussites de la coopération sino-africaine dans son ensemble, et pour offrir une perspective sur la coopération future entre les deux parties. La Chine et l'Afrique ont uni leurs efforts dans le succès comme dans l'adversité, donnant l'exemple de ce qui est nécessaire pour bâtir une communauté mondiale avec un avenir commun.

Cette année marque le 10e anniversaire des principes de la politique africaine de la Chine, qui ont été proposés par le président chinois Xi Jinping, et qui sont fondés sur la sincérité, les résultats réels, l'amitié et la bonne volonté. Au cours de la rencontre de mercredi avec Ali Bongo, le président Xi a déclaré que la Chine et l'Afrique devaient plus que jamais renforcer la solidarité et la coopération, à l'heure où le monde est en proie à des défis et à des crises.

Il a exhorté les deux parties à adhérer à l'esprit d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique, et a déclaré que la Chine soutenait fermement le développement unique et indépendant de l'Afrique, et qu'elle était prête à offrir de nouvelles possibilités à l'Afrique en se basant sur le propre développement récent de la Chine, afin de faire de la coopération sino-africaine un modèle de coopération Sud-Sud et de coopération internationale avec l'Afrique dans son ensemble.

https://news.cgtn.com/news/2023-04-19/China-Gabon-lift-relations-to-comprehensive-strategic-cooperative-partnership-1j8xbJYVR6w/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=E87paaBCLgk

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]