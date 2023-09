BEIJING, 18 septembre 2023 /CNW/ - La Chine et la Zambie ont annoncé vendredi leur décision de renforcer leurs relations bilatérales dans le cadre d'un partenariat de coopération stratégique global, les deux parties saluant leur « profonde » amitié traditionnelle.

Cette décision a été prise lors de la visite d'État de sept jours du président zambien Hakainde Hichilema en Chine, à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Les affaires sont en tête de liste; le leader africain a visité cinq entreprises au cours de ses deux premiers jours, dont le terminal à conteneurs international de Yantian, BYD, Huawei, Tencent et ZTE. Il est arrivé à Beijing ce jeudi.

Lors de la conférence des deux dirigeants, vendredi, Xi Jinping a déclaré que la Chine est prête à travailler avec la Zambie pour transformer cette amitié traditionnelle profonde en un puissant moteur favorisant une coopération gagnant-gagnant dans la nouvelle ère et faisant passer leurs relations bilatérales à un nouveau niveau.

Une coopération avantageuse pour tous

Situé dans la vaste savane entre la Tanzanie et la Zambie, le chemin de fer entre la Tanzanie et la Zambie est le symbole d'une amitié authentique et du soutien sincère du peuple chinois envers le peuple africain.

Dans les années 1960, à une époque où de nombreux pays et organismes internationaux refusaient tous d'aider, la Chine a accordé un prêt sans intérêt de 988 millions de yuans au projet sans aucune condition. En outre, la Chine a envoyé une grande quantité d'équipements et de matériaux, ainsi que des spécialistes pour la construction, la gestion et l'entretien du chemin de fer et la formation de techniciens locaux.

À ce jour, les deux parties ont élargi leurs relations sur le plan des investissements et du commerce dans de nombreux secteurs, le volume des échanges entre les deux pays ayant atteint un sommet record de 6,73 milliards de dollars en 2022, selon les données officielles.

« La Chine espère construire conjointement la Belt and Road avec la Zambie et élargir la coopération dans les domaines de la construction d'infrastructures, de l'agriculture, des mines et de l'énergie propre pour favoriser une revitalisation et un développement communs », a déclaré le président chinois lors de sa rencontre avec M. Hichilema.

Xi Jinping a ajouté que la Chine encourage l'introduction de produits zambiens de qualité sur le marché chinois et invite davantage d'entreprises chinoises à investir en Zambie.

La voix des pays du Sud

Le développement de la Chine a permis aux pays du Sud de progresser, d'accroître leur représentation et leur voix dans les affaires internationales, et de promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et rationnelle, a déclaré M. Hichilema vendredi, remerciant la Chine d'appuyer l'adhésion de l'Union africaine au G20.

Le président zambien a déclaré que son pays chérit l'amitié forgée par les précédentes générations de dirigeants des deux pays.

L'amitié entre la Chine et la Zambie remonte à l'époque où la Chine appuyait activement le mouvement de libération nationale de l'Afrique australe. Le début des relations démocratiques entre les deux pays remonte au 25 octobre 1964, au deuxième jour de l'indépendance de la Zambie.

Au cours de leur entretien, Xi Jinping a souligné que l'amitié traditionnelle forgée par les précédentes générations de dirigeants des deux pays a résisté à l'évolution du paysage international.

Le président chinois a également exhorté les deux pays à continuer de pratiquer un véritable multilatéralisme, à défendre fermement l'équité et la justice sur la scène mondiale, à s'efforcer d'accroître la voix des pays en développement et à protéger les intérêts communs des deux pays et des autres pays en développement.

