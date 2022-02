CGTN& : La Chine et la Russie s'engagent à transformer la confiance mutuelle en coopération dans divers domaines

À cette occasion, les deux chefs d'État se sont engagés à transformer la confiance mutuelle entre les deux pays en coopération dans tous les domaines.

Maintien d'une communication étroite

Notant sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi à l'invitation de Vladimir Poutine, Xi Jinping a mentionné qu'ils avaient promis de se rencontrer à nouveau à Beijing huit ans plus tard.

« Votre visite remplit notre promesse », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espère que la rencontre du début du printemps apportera plus de vitalité aux relations entre la Chine et la Russie.

« Lichun », la première des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois, tombe le 4 février de cette année et est considérée comme le début du printemps.

Selon Vladimir Poutine, l'échange de visites aux Jeux olympiques est un symbole et une bonne tradition de relations étroites entre les chefs d'État des deux pays.

« La pandémie de COVID-19 ne m'a pas empêché d'entretenir des échanges étroits avec le président Xi Jinping de diverses façons », a-t-il dit.

Après les pourparlers, le président Xi Jinping a organisé un banquet pour Vladimir Poutine et les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Beijing.

Promouvoir une coopération pratique tous azimuts

La Chine et la Russie renforceront leur partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, continueront de faire progresser les grands projets de coopération en matière de pétrole et de gaz et feront progresser la coopération en matière d'innovation scientifique et technologique dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le projet de la Station de recherche lunaire internationale, selon Xi Jinping.

Le président chinois a également souligné la promotion de la coopération bilatérale dans les domaines des biens et services, de l'agriculture, du commerce vert, de la médecine et de la santé ainsi que de l'économie numérique.

La Russie est prête à approfondir sa coopération avec la Chine dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'énergie, des sciences et de la technologie, des finances et des transports, a dit M. Poutine.

Entre-temps, les deux dirigeants ont convenu d'annoncer conjointement les années d'échanges sportifs entre la Chine et la Russie.

Les deux pays ont également signé une série de documents de coopération dans des domaines clés.

Renforcement de la coordination des affaires internationales

Xi Jinping a souligné l'engagement de la Chine et de la Russie à approfondir la coordination stratégique consécutive face aux changements profonds et complexes de la situation internationale, et l'importance de renforcer la coordination avec la Russie dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS.

Notant la déclaration commune sur les relations internationales en cette nouvelle ère et le développement durable mondial publiée lors de la rencontre, M. Poutine a déclaré qu'elle reflétait la position très cohérente de la Russie et de la Chine sur les grands enjeux internationaux.

La Russie est prête à renforcer davantage la communication stratégique et la coordination avec la Chine, à s'appuyer mutuellement fermement dans la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, et à défendre vigoureusement le rôle central de coordination des Nations Unies, a-t-il ajouté.

