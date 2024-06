BEIJING, 26 juin 2024 /CNW/ - L'été dernier, 24 étudiants des instituts Confucius d'Adam Mickiewicz University et de la Vistula University en Pologne se sont réunis dans la municipalité de Tianjin, en Chine, pour un voyage de deux semaines afin de découvrir la culture chinoise.

Rejoignant le camp d'été « Chinese Bridge », un événement visant à promouvoir la compréhension de la langue et de la culture chinoises auprès des étudiants de différents pays et à améliorer les échanges amicaux entre les étudiants chinois et étrangers, ils ont apprécié le charme de la culture chinoise en suivant des cours en langue chinoise et en participant à des visites et à des activités culturelles.

« Mon voyage en Chine est terminé, mais mon parcours d'apprentissage de la culture chinoise ne fait que commencer », a déclaré un membre du camp pendant la cérémonie de remise des diplômes.

« La Chine et la Pologne ont une longue histoire et de profondes traditions culturelles, et les échanges interpersonnels et culturels entre les deux pays sont devenus de plus en plus actifs au cours des dernières années », a déclaré Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, lors d'une visite au National Center for the Performing Arts (NCPA) de Chine lundi.

Lors de cette visite, Peng Liyuan était accompagnée d'Agata Kornhauser-Duda, épouse du président polonais Andrzej Duda, qui effectue une visite d'État en Chine. Ils ont assisté à des spectacles, dont de la musique folklorique chinoise traditionnelle, de l'opéra de Pékin et des compositions de piano des deux pays.

Intensifier les échanges entre les peuples :

Pendant leur séjour à la Tianjin University of Technology, les 24 étudiants polonais ont assisté à des cours et à des conférences culturelles en langue chinoise, et participé à des activités comme la calligraphie, le découpage de papier et le tai-chi.

« Les échanges entre les étudiants chinois et polonais favorisent les échanges culturels entre les deux pays », a déclaré Liu Qun, un représentant de l'école de langue et de culture de l'université.

Aujourd'hui, plusieurs universités polonaises offrent des cours chinois, et les instituts Confucius en Pologne organisent souvent des groupes de camps d'été et des délégations éducatives pour se rendre en Chine afin de promouvoir les échanges éducatifs et culturels entre les deux pays.

Grâce à des échanges culturels enrichis, la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples seront également approfondies, a déclaré Mme Peng.

Reconnaissant la culture traditionnelle chinoise, Mme Agata s'est dite impatiente de voir davantage d'échanges et de coopération entre les deux pays et de renforcer l'amitié entre les deux peuples.

Échanges et coopération enrichis

La Chine et la Pologne ont publié lundi un plan d'action pour approfondir leur partenariat stratégique global, acceptant d'accorder la priorité à la coopération entre les peuples et aux échanges culturels.

Selon Ctrip, la principale agence de voyages en ligne de la Chine, en date du 23 juin 2024, la Pologne se classe parmi les 30 principales sources de touristes entrant en Chine cette année.

Au cours de la relâche estivale suivante, les commandes de voyages des touristes polonais en Chine ont augmenté de 80 % par rapport à l'an dernier.

Mardi, la Chine a annoncé qu'elle étendrait sa politique d'exemption de visa à la Pologne. Du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, les citoyens polonais détenant un passeport ordinaire pourront entrer et séjourner en Chine sans visa pendant une période maximale de 15 jours pour les affaires, le tourisme, la visite de parents et d'amis et le transport en commun.

« La Pologne est située au cœur de l'Europe et a des échanges économiques et commerciaux étroits avec la Chine », a déclaré Qin Jing, vice-président de Ctrip Group, ajoutant que la politique d'exemption de visa est devenue une mesure solide pour la Chine afin de promouvoir la reprise du tourisme entrant.

