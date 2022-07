CGTN : La Chine et l’Indonésie tirent profit de dynamiques échanges interpersonnels

À la résidence d'État de Diaoyutai, Peng Liyuan a dit à Iriana Joko Widodo, qui accompagnait le président indonésien Joko Widodo lors de sa visite de deux jours en Chine, qu'en tant que voisins importants, les peuples chinois et indonésiens tirent profit d'une amitié de longue date, et que les deux pays ont été témoins d'échanges humains dynamiques au cours des dernières années.

Par exemple, plus de 2,05 millions de touristes de la Chine continentale ont visité l'Indonésie en 2017, ce qui représente 14,95 % de tous les visiteurs internationaux, selon les données de l'agence du bureau des statistiques du pays. En particulier, les touristes chinois occupent le premier rang du classement des touristes étrangers qui ont visité l'île de villégiature de Bali, en Indonésie.

Mardi, Iriana Joko Widodo a invité un nombre encore plus grand de touristes chinois à visiter l'Indonésie et a affirmé qu'elle souhaitait une amitié durable entre les deux pays.

Depuis 2015, l'Indonésie offre aux touristes chinois des politiques d'exemption de visa qui leur permettent de rester au pays pendant un maximum de 30 jours.

Dans le cadre de la coopération acclamée à quatre piliers entre les deux pays, la Chine et l'Indonésie ont forgé une nouvelle synergie en travaillant ensemble à favoriser les échanges interpersonnels, ainsi qu'à la mise en œuvre de projets politiques, économiques et maritimes au cours des dernières années.

Mardi, les deux premières dames ont également assisté à des concerts d'étudiants et d'enseignants du Conservatoire de musique de Chine. Peng Liyuan a parlé de l'histoire et des techniques associés aux instruments de musique traditionnels chinois.

Fascinée par les spectacles, Iriana Joko Widodo a affirmé qu'elle était profondément touchée d'entendre de jeunes artistes chinois jouer de la musique indonésienne.

La première dame chinoise a déclaré que la musique ne connaît pas de frontières, lie les cœurs et transmet l'amitié. Elle a également exprimé le souhait que les échanges culturels jouent un rôle plus important dans le renforcement de l'amitié entre les deux pays.

Dans une déclaration commune, la Chine et l'Indonésie ont déclaré que les deux parties accéléreront la reprise des échanges entre les peuples, y compris le retour des étudiants indonésiens en Chine, l'ouverture de vols plus directs et le renforcement de la coopération au sein de secteurs comme l'éducation, le tourisme, la jeunesse et les échanges locaux.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-26/Peng-encourages-more-cultural-exchanges-between-China-and-Indonesia-1bZi4zLrhNC/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=wjsEKYWcnhI

SOURCE CGTN

