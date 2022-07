Avec une vitesse de conception de 350 kilomètres par heure, le chemin de fer construit à l'aide de la technologie chinoise réduira le trajet entre Jakarta et Bandung, la quatrième plus grande ville du pays, de plus de trois heures à environ 40 minutes.

Lors de sa rencontre avec le président indonésien Joko Widodo à Beijing, le président chinois Xi Jinping a exprimé mardi le souhait que les projets clés de coopération bilatérale, y compris le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Jakarta-Bandung, progressent avec transparence. Pour sa part, M. Widodo a qualifié le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse de nouvelle étape couronnant l'amitié bilatérale.

Sous la direction stratégique des deux chefs d'État, la Chine et l'Indonésie ont tracé la voie de la construction d'une communauté sino-indonésienne dotée d'un avenir commun et ont forgé un nouveau modèle de relations bilatérales mettant en vedette la « dynamique à quatre roues motrices » de la coopération politique, économique, culturelle et maritime.

« La Chine et l'Indonésie en sont à des étapes de développement similaires, ont des intérêts communs, suivent des philosophies et des voies de développement semblables et partagent un avenir étroitement lié », a affirmé Xi Jinping, ajoutant que la construction d'une communauté sino-indonésienne avec un avenir commun est l'aspiration et l'attente communes des deux peuples.

Il a souligné que de saines relations sino-indonésiennes ne servent pas seulement les intérêts communs à long terme des deux pays, mais qu'elles ont aussi des répercussions positives et d'une portée considérable à l'échelle régionale et mondiale.

M. Widodo est le premier chef d'État étranger à visiter la Chine après les Jeux olympiques d'hiver de Beijing. Parallèlement, la Chine représente le premier arrêt du premier voyage de M. Widodo en Asie de l'Est depuis la pandémie.

Des liens résilients et dynamiques

En dépit des éclosions de COVID-19 et des incertitudes croissantes, la Chine et l'Indonésie voient un élan indéfectible dans leur coopération et sont prêtes à approfondir leur partenariat stratégique global.

Comme le président chinois l'a mentionné au cours de la réunion, les relations bilatérales ont montré une grande résilience et une grande vitalité au cours des dernières années. La Chine est demeurée le principal partenaire commercial de l'Indonésie en 2021. Selon les statistiques douanières chinoises, le volume des échanges entre les deux pays était évalué à 124,3 milliards de dollars, avec un taux de croissance de 58,4 % par rapport à l'année précédente.

Les grands projets de coopération, dont le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Jakarta-Bandung, le programme de parcs jumelés dans les deux pays et les corridors économiques régionaux complets, reflètent tous la forte synergie entre la BRI et la stratégie nationale de l'Indonésie. Ainsi, les projets de coopération produiront des résultats bénéfiques pour tous dans la reprise économique du pays et de la région au sens large.

La coopération en matière de vaccins est également devenue un nouveau point saillant des relations bilatérales entre les deux pays, car la Chine soutient activement l'Indonésie dans la construction d'un centre de fabrication de vaccins contre la COVID-19. Le centre contribuera, à son tour, au déploiement des vaccins en Asie du Sud-Est.

Notant que les deux pays sont un exemple de grands pays en développement qui recherchent la force par l'unité et la coopération gagnant-gagnant, Xi Jinping a également dit à M. Widodo que la partie chinoise est prête à favoriser davantage de points de croissance avec l'Indonésie, notamment dans l'économie numérique et le développement vert.

Contribution de l'Asie à la gouvernance mondiale

À partir de juin, plusieurs forums économiques mondiaux ou régionaux de haut niveau ont été programmés dans différents pays asiatiques, dont la Chine et l'Indonésie, marquant un tournant pour l'Asie en raison de leur rôle dans la gouvernance mondiale.

Le président chinois a appelé mardi les deux pays à faire preuve de solidarité, à assumer leurs responsabilités par rapport aux principaux pays en développement, à suivre le véritable multilatéralisme, à maintenir un régionalisme ouvert et à intégrer la sagesse orientale et la contribution de l'Asie au développement de la gouvernance mondiale.

En juin, la Chine a accueilli le sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). En novembre, l'Indonésie accueillera le Sommet du G20, le Cambodge l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et les sommets connexes, et la Thaïlande la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC.

Face à une situation internationale turbulente, la communauté internationale s'attend à ce que l'Asie, la plus grande économie continentale représentant environ 40 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, joue un rôle de premier plan dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde en général.

Face aux changements dans le monde qui se déroulent comme jamais auparavant, la Chine a mis de l'avant l'Initiative pour le développement mondial et l'Initiative pour la sécurité mondiale, qui ont contribué à l'approche de la Chine visant à construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable et qui ont obtenu un soutien et une réponse importants de la communauté internationale, en particulier des pays asiatiques.

Les deux présidents ont également échangé leurs points de vue sur la crise en Ukraine. Ils étaient d'avis que la communauté internationale doit créer les conditions propices aux pourparlers de paix, jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation en Ukraine et la stabilisation de l'ordre économique mondial, et travailler ensemble pour maintenir la paix et la stabilité durement acquises dans la région.

