BEIJING, 21 août 2024 /CNW/ - Lors de son lancement en 2017, le service de trains de marchandises entre la Chine et le Vietnam au départ de la région autonome du Guangxi Zhuang, dans le sud de la Chine, comptait moins de cinq trains par mois. Cependant, le mois dernier seulement, un nombre record de conteneurs de marchandises de 1 922 unités équivalentes à vingt pieds (EVP) ont été expédiés à bord des trains, dépassant le volume total d'expédition pour le premier trimestre de 2024.

« Je travaille dans le commerce transfrontalier par chemin de fer depuis cinq ans. J'ai l'impression que les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Vietnam sont beaucoup plus actifs cette année, a déclaré Yang Bo, directeur logistique d'une entreprise de fret au Guangxi.

La Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour accélérer la connectivité matérielle des infrastructures ferroviaires, autoroutières et portuaires, renforcer une « connectivité souple » aux douanes intelligentes et construire conjointement une chaîne industrielle et d'approvisionnement sûre et stable, a déclaré le président chinois Xi Jinping lundi.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC), a fait ces remarques lors de discussions avec To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (CPV) et président vietnamien, dans le Grand Hall du peuple à Beijing.

Xi a souligné qu'à l'étape cruciale du développement national et de la revitalisation des deux pays, la Chine et le Vietnam devraient, conformément à leur vision de bâtir une communauté avec un avenir commun, consolider le modèle de développement en mettant l'accent sur six aspects : une confiance mutuelle politique plus élevée, une coopération plus solide en matière de sécurité, une coopération pratique plus étroite, un soutien public plus fort, une coordination et une coopération multilatérales plus étroites, et une meilleure gestion et résolution des différends.

Lam a déclaré que son parti et son gouvernement, conformément aux six grands objectifs, approfondiront le partenariat stratégique global de coopération entre le Vietnam et la Chine et feront progresser la construction d'une communauté avec un avenir commun qui revêt une importance stratégique pour les deux pays.

La Chine et le Vietnam ont annoncé la construction de la communauté en décembre 2023.

Camarades et frères

Lam effectue une visite d'État de trois jours en Chine, son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction à titre de secrétaire général du Comité central du CPV plus tôt ce mois-ci.

Ce déplacement reflète pleinement la grande importance que Lam attache aux relations entre les deux parties et les deux pays, ainsi que la nature hautement stratégique des relations entre la Chine et le Vietnam, a déclaré Xi.

Il a salué la relation formée génération après génération entre les deux parties, aussi profonde que celle entre « des camarades et des frères ».

Toujours selon Xi, la Chine est prête à maintenir une communication stratégique étroite et des échanges de haut niveau avec le Vietnam, à adhérer résolument au soutien mutuel et à explorer activement des moyens d'élargir la synergie entre ls Belt and Road Initiative et la stratégie « Two Corridors and One Economic Circle » (Deux corridors, un cercle économique).

La Chine demeure le principal partenaire commercial du Vietnam depuis de nombreuses années, et le Vietnam est le principal partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et le quatrième partenaire commercial de la Chine à l'échelle mondiale, a déclaré le ministère chinois du Commerce en novembre 2023.

Le commerce entre le Vietnam et la Chine a enregistré de solides résultats au premier semestre de cette année, avec un volume de 95 milliards de dollars, a déclaré l'ambassade de Chine au Vietnam, citant les médias locaux. Il a ajouté que si cette tendance se maintient au cours du deuxième semestre de l'année, le commerce bilatéral pourrait atteindre 200 milliards de dollars pour l'année complète.

Priorité en diplomatie

Au cours des pourparlers de lundi, Xi a déclaré à Lam que la Chine considère le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie régionale et qu'elle soutient le Vietnam dans le maintien du leadership du CPV, dans l'adoption de la voie socialiste adaptée à sa situation nationale et dans la promotion de la cause des réformes, de l'ouverture et de la modernisation socialiste.

Pour sa part, Lam a déclaré avoir choisi la Chine comme destination de sa première visite à l'étranger en tant que secrétaire général du Comité central du CPV et président vietnamien, ce qui démontre que son parti et son gouvernement ont toujours apprécié le développement des relations avec la Chine, et considèrent la Chine comme le choix stratégique et la priorité absolue de sa politique étrangère.

Les relations entre la Chine et le Vietnam au cours des prochaines décennies seront un exemple de nouveau modèle de coopération entre deux pays socialistes confrontés à des défis et à des tâches de modernisation fondés sur une trajectoire historique similaire et un environnement international commun, ont déclaré Gao Lei et Xia Lu, commentateurs pour CGTN, dans leur analyse.

À la suite de leurs entretiens, Xi et Lam ont assisté à la signature d'un certain nombre de documents de coopération bilatérale sur les écoles des partis, la connectivité, l'industrie, les finances, l'inspection douanière et la quarantaine, les moyens de subsistance des personnes, la santé, les agences de presse et les médias, les échanges aux niveaux infranationaux et d'autres domaines.

Au cours de la visite du dirigeant vietnamien de premier plan, qui se terminera mardi, les deux parties feront également une déclaration commune sur la poursuite de leur partenariat stratégique global de coopération et la promotion de l'édification d'une communauté sino-vietnamienne avec un avenir commun qui revêt une importance stratégique.

La visite donnera un nouvel élan à la coopération entre le Vietnam et la Chine dans des domaines comme la politique, la sécurité, l'économie, la société et les échanges interpersonnels, a déclaré Nguyen Van Tho, vice-président de l'Association d'amitié entre le Vietnam et la Chine et ancien ambassadeur du Vietnam en Chine, lors d'une entrevue avec le China Media Group.

« En même temps, les deux pays renforcent les échanges et la coopération sur les questions internationales et régionales, ce qui leur permettra de jouer un rôle actif dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales », a déclaré M. Tho.

