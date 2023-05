CGTN : La Chine et l'Asie centrale s'engagent à construire une communauté plus proche avec un avenir commun au sommet de Xi'an

BEIJING, le 21 mai 2023 /CNW/ - Ce n'est pas un hasard si Xi'an a été choisie pour accueillir le premier rassemblement en personne des chefs d'État de la Chine et de cinq pays d'Asie centrale depuis l'établissement de leurs liens diplomatiques il y a 31 ans.

Il y a plus de 2 100 ans, Zhang Qian, un envoyé de la dynastie Han, a fait son voyage vers l'Ouest depuis Chang'an, aujourd'hui la ville de Xi'an, dans le nord-ouest de la Chine, ouvrant la porte à l'amitié et aux échanges entre la Chine et l'Asie centrale.

Lors d'un discours au Sommet Chine-Asie centrale, au point de départ de l'ancienne Route de la soie, le président chinois Xi Jinping a rappelé leur amitié millénaire et salué leurs relations comme débordant de vigueur et de vitalité en cette nouvelle ère.

En expliquant comment bâtir une communauté sino-asiatique centrale avec un avenir commun, Xi a souligné la nécessité d'un soutien mutuel, d'un développement commun et du maintien de la sécurité universelle et d'une amitié éternelle.

De jeudi à vendredi, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev, le président kirghize Sadyr Japarov, le président tadjik Emomali Rahmon, le président turc Serdar Berdimuhamedov et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev ont assisté au sommet.

Au cours de leurs réunions ou pourparlers avec M. Xi, les dirigeants ont exprimé leur confiance et leur détermination à renforcer la coopération avec la Chine, exprimant leur soutien aux initiatives proposées par la Chine en matière de développement mondial, de sécurité et de civilisation.

Établir le rythme de la coopération dans le cadre de la BRI

C'est en Asie centrale que la Belt and Road Initiative (BRI) a vu le jour. Dans un discours prononcé à l'Université de Nazarbayev, au Kazakhstan, en septembre 2013, M. Xi a proposé pour la première fois de construire la ceinture économique de la route de la soie. Un mois plus tard, en Indonésie, il a proposé la construction de la route maritime de la soie du XXIe siècle.

« Au cours de la dernière décennie, la Chine et les pays d'Asie centrale ont travaillé en étroite collaboration pour raviver pleinement la route de la soie et approfondir activement la coopération orientée vers l'avenir, guidant nos relations vers une nouvelle ère », a déclaré M. Xi dans son discours.

Il a continué de saluer l'autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, l'autoroute Chine-Tadjikistan, le pipeline de pétrole brut Chine-Kazakhstan et le gazoduc Chine-Asie centrale comme la Route de la soie d'aujourd'hui, et dit des trains de marchandises et des camions de transport de marchandises Chine-Europe qu'ils sont les caravanes de chameaux des temps modernes.

Outre leurs domaines traditionnels de coopération, la Chine et l'Asie centrale devraient également forger de nouveaux moteurs de croissance dans les domaines de la finance, de l'agriculture, de la réduction de la pauvreté, du développement vert et à faibles émissions de carbone, des services médicaux, de la santé et de l'innovation numérique, a déclaré M. Xi.

Les échanges commerciaux de la Chine avec les cinq pays ont atteint 70 milliards de dollars en 2022, un chiffre plus de 100 fois plus élevé depuis l'établissement des liens diplomatiques. À la fin de mars, les investissements directs de la Chine en Asie centrale s'élevait à plus de 15 milliards de dollars, selon le ministère chinois du Commerce.

Travailler ensemble pour une paix durable

Après la déclaration d'indépendance des cinq États de l'Asie centrale en 1991, la Chine a été parmi les premiers pays à reconnaître leur souveraineté et à établir des relations diplomatiques avec eux. Depuis, la Chine et les pays ont formé des partenariats stratégiques.

Lors du sommet de vendredi, M. Xi a réitéré que la souveraineté, la sécurité, l'indépendance et l'intégrité territoriale des pays d'Asie centrale doivent être respectées, que le choix des voies de développement de leurs peuples doit être respecté et que leurs efforts en faveur de la paix, de l'harmonie et de la tranquillité doivent être soutenus.

« Il est important que nous donnions suite à l'Initiative pour la sécurité mondiale et que nous nous opposions fermement aux tentatives extérieures d'ingérence dans les affaires intérieures des pays régionaux ou d'incitation aux révolutions », a-t-il souligné.

Selon le dirigeant chinois, la Chine et l'Asie centrale devraient continuer d'avoir une tolérance zéro à l'égard des trois forces que sont le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, et s'efforcer de résoudre les problèmes de sécurité dans la région.

Renforcer le dialogue entre les civilisations

Jeudi soir, les dirigeants ont également assisté à une représentation artistique, où des danseurs vêtus de costumes de guerriers en terre cuite ont marché au rythme des tambours, marquant l'ouverture de l'année de la culture et de l'art des peuples de la Chine et de l'Asie centrale, ainsi que le festival des arts jeunesse Chine-Asie centrale.

Les travailleurs culturels qui livrent des messages d'amitié ainsi que les entrepreneurs à la recherche d'occasions d'affaires, les travailleurs de la santé qui luttent contre la COVID-19 et les étudiants internationaux qui poursuivent leur éducation sont les ambassadeurs de bonne volonté d'aujourd'hui, a déclaré M. Xi vendredi.

Les universités chinoises recrutent davantage d'étudiants d'Asie centrale, ce qui favorise une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande affinité grâce à des échanges de jeunes. Avant la pandémie de la COVID-19, le nombre d'étudiants d'Asie centrale qui étudiaient en Chine a connu une croissance annuelle de plus de 12 % entre 2010 et 2018.

Afin de promouvoir le dialogue entre les civilisations, la Chine continuera d'offrir des bourses gouvernementales aux pays d'Asie centrale et d'ouvrir des services de train spéciaux pour le tourisme culturel en Asie centrale, entre autres, a annoncé M. Xi.

« Il est important que nous mettions en œuvre l'Initiative pour la civilisation mondiale, que nous maintenions notre amitié traditionnelle et que nous améliorions les échanges entre les peuples », a-t-il dit.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-19/China-Central-Asia-vow-to-build-closer-community-with-shared-future-1jVLJrBkwuI/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]