PÉKIN, 7 novembre 2022 /CNW/ - Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est le premier dirigeant de l'Union européenne à se rendre à Pékin depuis le 20e Congrès national du Parti communiste de Chine, a effectué une visite officielle en Chine ce vendredi.

En soulignant la complexité et la fluidité du paysage international, le président chinois, Xi Jinping, a déclaré à M. Scholz que les deux grands pays, tous deux très influents, doivent travailler ensemble « en cette période de changement et d'instabilité » et contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde.

CGTN : La Chine et l’Allemagne mettent la coopération en valeur « en cette période de changement et d’instabilité »

M. Scholz a souligné que son pays espérait maintenir la communication et la coordination avec la Chine afin de mieux préserver la paix et la sécurité dans la région et dans le monde.

La coopération entre la Chine et l'Allemagne constitue un avantage pour l'UE et pour le reste du monde

L'Allemagne joue un rôle essentiel au sein de l'UE, et la prospérité du continent européen est étroitement liée à la sienne. Le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Allemagne et entre la Chine et l'UE servira donc les intérêts des deux parties et au-delà.

Au cours de la réunion des deux dirigeants, Xi Jinping a souligné que la Chine était prête à travailler avec l'Allemagne afin d'établir un partenariat stratégique global orienté vers l'avenir et de faire de nouveaux progrès dans les relations entre ces deux pays et entre la Chine et l'UE.

La Chine et l'Allemagne doivent faire preuve d'un respect mutuel, tenir compte des intérêts fondamentaux de chacune des deux parties, adhérer au dialogue et à la consultation et résister conjointement aux interférences de la confrontation entre les pôles d'influence, comme l'a déclaré Xi Jinping.

La Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération avec l'Allemagne et l'UE dans les affaires internationales et à rechercher conjointement des solutions aux problèmes mondiaux tels que les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la sécurité alimentaire, comme l'a mentionné le président chinois.

M. Scholz a affirmé que la mise en place d'un ordre mondial multipolaire était nécessaire et que le rôle et l'influence des pays émergents doivent être pris au sérieux.

Il a souligné que l'Allemagne est opposée à la confrontation entre les pôles d'influence.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur la crise en Ukraine. Xi Jinping a mentionné que la Chine appuie l'Allemagne et l'UE dans leur rôle important en matière de promotion des pourparlers de paix et de construction d'une stratégie européenne de sécurité équilibrée, efficace et durable.

« Il s'agit d'un moment critique pour l'Allemagne et la Chine. Leur relation ne repose peut-être pas sur des valeurs politiques communes, mais sur des intérêts réciproques, sur la lutte commune contre les changements climatiques et sur la volonté ferme de construire un monde multilatéral », a déclaré Song Xin, ancien conseiller politique au Parlement européen, dans un reportage diffusé sur CGTN.

Liu Lirong, professeur agrégé à l'Institut d'études internationales de l'université de Fudan, a déclaré à CGTN que la coopération entre la Chine et l'Allemagne constituait un avantage non seulement pour l'UE, mais aussi pour le monde entier.

« La Chine est la deuxième plus grande puissance économique mondiale, et l'Allemagne est la plus grande puissance économique de l'UE. La coopération entre la Chine et l'Allemagne est d'une grande importance pour relever de nombreux défis mondiaux, tels que les changements climatiques, la pandémie de COVID-19 et la sécurité alimentaire mondiale », a ajouté Liu Lirong.

La coopération entre la Chine et l'Allemagne présente un énorme potentiel

La visite du chancelier allemand coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne.

Au cours des 50 dernières années, la coopération pratique entre la Chine et l'Allemagne s'est intensifiée, et le commerce bilatéral a été quasiment multiplié par mille, comme l'a déclaré Xi Jinping. Il a ajouté que les deux parties devraient continuer d'accroître la « part de gâteau » de leurs intérêts communs.

À cet égard, il a souligné le renforcement de la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'énergie nouvelle, l'intelligence artificielle et la numérisation et l'élargissement potentiel de la coopération dans les domaines traditionnels.

M. Scholz a dit que la Chine était un important partenaire économique et commercial de l'Allemagne et de l'Europe, et que son pays était prêt à consolider sa coopération économique et commerciale avec la Chine.

L'Allemagne soutient fermement la libéralisation du commerce et la mondialisation économique et s'oppose au « découplage », a-t-il souligné.

En 2021, la Chine a été le plus important partenaire commercial de l'Allemagne pour la sixième année consécutive. Le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays a explosé, passant de moins de 300 millions de dollars au tout début de leurs relations diplomatiques à plus de 250 milliards de dollars en 2021.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, l'investissement étranger direct lié à la Chine continentale a augmenté de 15,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,00376 mille milliards de yuans. En dollars américains, les entrées ont augmenté de 18,9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 155,3 milliards de dollars, selon les données du ministère du Commerce de la Chine.

(Couverture : Le président chinois Xi Jinping rencontre le chancelier allemand Olaf Scholz dans la grande salle du peuple à Pékin, capitale de la Chine, le 4 novembre 2022. /Xinhua)

