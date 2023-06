BEIJING, 28 juin 2023 /CNW/ - Selon un rapport publié par les Nations Unies en mai, les prévisions de croissance économique pour la Chine sont passées à 5,3 % par rapport à 4,8 % au début de l'année.

La Banque mondiale prévoit que l'économie chinoise devrait croître de 5,6 % en 2023, soit une augmentation de 1,3 % par rapport aux prévisions de janvier.

L'économie chinoise a poursuivi sa reprise et sa progression depuis le début de l'année.

« La Chine a été la source d'énergie de la croissance soutenue de l'économie mondiale au cours de la dernière décennie », a déclaré Li Qiang, premier ministre chinois lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Davos dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, mardi.

Soulignant que l'économie de la Chine est profondément intégrée à l'économie mondiale, Li Qiang a indiqué que la Chine poursuit son parcours de mondialisation et devient la force la plus solide pour maintenir la mondialisation.

Le dynamisme économique de la Chine

Le rendement supérieur aux attentes des données économiques de la Chine a fortement renforcé la confiance du marché international.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, la valeur totale des importations et des exportations de la Chine était de 16,77 billions de yuans (environ 2,32 billions de dollars), ce qui représente une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les exportations étaient de 9,62 billions de yuans, soit une augmentation de 8,1 %, et les importations, de 7,15 billions de yuans, soit une augmentation de 0,5 %, selon l'Administration générale des douanes.

Grâce à la connectivité des échanges économiques régionaux, les importations et les exportations de la Chine vers d'autres pays membres du Partenariat régional économique global (RCEP) ont augmenté de façon constante au cours des cinq premiers mois de 2023 pour atteindre 5,11 billions de yuans, ce qui représente une augmentation de 4,5 % par rapport à l'année précédente.

« Le potentiel de l'économie chinoise demeure énorme », a déclaré Borge Brende, président du Forum économique mondial à CGTN.

« La Chine devrait atteindre l'objectif de croissance économique de cette année, qui est d'environ 5 %, alors que la croissance enregistrée au premier trimestre devrait dépasser celle du premier trimestre », a déclaré Li Qiang lors du forum.

Il souligne que la Chine continuera de favoriser un fort dynamisme dans la reprise et la croissance économiques mondiales, et qu'elle offrira des possibilités mutuellement avantageuses et des résultats bénéfiques pour les investisseurs mondiaux.

Des dirigeants de nombreuses multinationales comme Apple, Tesla et BMW se sont rendus récemment en Chine pour négocier des partenariats et chercher des occasions d'affaires, démontrant ainsi leur confiance à l'égard de la Chine.

Comme l'a indiqué Oliver Bate, chef de la direction d'Allianz Group lors du Forum de développement de la Chine en mars, la communauté internationale a besoin de la Chine comme jamais auparavant.

« La Chine agit en fonction de la nouvelle philosophie de développement, en favorisant un nouveau paradigme de développement à un rythme plus rapide et en redoublant d'efforts pour parvenir à un développement de grande qualité », a déclaré le premier ministre.

Stimuler la croissance économique mondiale

L'optimisation continue de l'environnement commercial est un facteur clé pour que la Chine continue de devenir un point chaud pour les investisseurs étrangers.

Selon un rapport publié par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international, 97 % des entreprises étrangères interrogées ont jugé « satisfaisantes » ou supérieures les politiques d'investissement à l'étranger émises par le gouvernement chinois depuis le quatrième trimestre de l'année dernière.

La satisfaction à l'égard d'indicateurs comme l'obtention de services financiers, le règlement de différends commerciaux et l'accès aux marchés a dépassé 80 %.

De plus, Tesla a annoncé qu'elle augmentera ses investissements en Chine et construira une nouvelle grande usine à Shanghai, qui sera consacrée à la fabrication du produit de stockage d'énergie de l'entreprise, Megapack.

La société française Airbus a annoncé la construction d'une deuxième chaîne de production à Tianjin. En avril, la société allemande Volkswagen a annoncé son intention d'investir 1 milliard d'euros en Chine pour construire un centre d'innovation, d'approvisionnement en composants et de recherche et développement sur les véhicules électriques.

« La Chine est prête à soutenir sans réserve l'économie de marché et à appuyer le libre-échange pour orienter l'économie mondiale vers un avenir plus inclusif, résilient et durable », a déclaré le premier ministre.

Exhortant la communauté internationale à s'opposer fermement à la politisation des questions économiques et commerciales et à maintenir conjointement la stabilité et le mouvement ininterrompu des chaînes industrielles et chaînes d'approvisionnement mondiales, Li Qiang souhaite que les fruits de la mondialisation économique puissent profiter à différents pays et peuples d'une manière plus équitable.

