BEIJING, 14 mars 2023 /CNW/ - La réunion annuelle de plus de 2 900 députés de l'Assemblée populaire nationale, la plus haute législature de Chine, à Beijing, traitant entre autres des priorités du pays en matière de développement et de réforme, tire à sa fin.

Lors de la réunion de clôture de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale, lundi matin, le président chinois Xi Jinping s'est engagé à accomplir son devoir scrupuleusement, à faire tout son possible et à se montrer digne de la confiance de tous les députés de l'Assemblée populaire nationale et du peuple chinois de tous les groupes ethniques.

Dans un discours diffusé en direct, Xi Jinping, qui a été élu président chinois à l'unanimité vendredi, a déclaré que la confiance dont lui témoigne le peuple est ce qui le motive le plus à avancer, et représente tout à la fois une grande responsabilité à assumer.

« À partir d'aujourd'hui et jusqu'au milieu du XXIe siècle, la tâche principale de l'ensemble du Parti communiste chinois (PCC) et de tous les Chinois sera de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous les égards et de faire progresser le renouveau de la nation chinoise dans tous les domaines », a-t-il dit.

Développement de haute qualité

Le développement de grande qualité, qui implique un développement novateur, coordonné, vert et ouvert pour tous, était l'expression au goût du jour lors de cet événement politique très important du pays.

Pendant qu'il assistait à une délibération avec ses collègues députés de l'Assemblée populaire nationale de la délégation de la province du Jiangsu au cours de la session, Xi Jinping a souligné l'importance de poursuivre un développement de grande qualité, le qualifiant de « tâche prioritaire » dans l'effort de modernisation de la Chine.

En tant qu'un des moteurs de la croissance économique de la Chine, le Jiangsu est devenu un chef de file des efforts de modernisation du pays. En 2022, le PIB de la province a atteint 12,28 billions de yuans (1,77 billion de dollars), soit une augmentation de 2,8 % par rapport à l'année précédente, et sa production économique représentait 10,2 % du total du pays.

Le dirigeant chinois a également souligné le rôle que joue le secteur privé dans la poursuite d'un tel développement lors d'une réunion conjointe de conseillers politiques nationaux la semaine dernière, soulignant que les entreprises privées et les entrepreneurs « appartiennent à notre propre famille » et les exhortant à prendre les devants.

Dans son ensemble, l'économie de la Chine a connu une croissance fulgurante, grâce à une économie plus verte et plus efficace, qui s'est réorientée vers un développement de grande qualité. Par exemple, en 2022, la consommation d'énergie du pays par 10 000 yuans du produit intérieur brut a diminué de 0,1 % par rapport à 2021, tandis que les émissions de CO2 par 10 000 yuans du PIB ont diminué de 0,8 % par année, selon le Bureau national des statistiques.

Dans le discours qu'il a prononcé lundi, Xi Jinping a réitéré que des efforts doivent être faits pour améliorer et développer efficacement l'économie de la Chine, et accroître continuellement la force économique, les capacités scientifiques et technologiques ainsi que la force du pays dans son ensemble.

Philosophie axée sur la population

Comme les dirigeants du pays l'ont clairement indiqué à maintes reprises, l'objectif ultime de la Chine, qui consiste à promouvoir un développement de grande qualité, est d'assurer le bonheur et le bien-être de sa population.

Lors de la construction d'un pays socialiste moderne à tous les égards, il est entendu que les tâches les plus difficiles et les plus ardues demeurent dans les régions rurales, ce qui fait ressortir la nécessité de déployer davantage d'efforts pour faire progresser la revitalisation rurale dans son ensemble.

Selon le rapport de travail du gouvernement, la Chine devrait encourager les industries rurales aux caractéristiques locales afin de créer plus de canaux pour accroître les revenus ruraux et consolider et élargir les réalisations en matière de réduction de la pauvreté afin de prévenir une rechute dans la pauvreté à grande échelle. Cette résolution a été adoptée par les députés de l'Assemblée populaire nationale lundi.

En 2022, la croissance des revenus des résidents ruraux a dépassé celle des résidents urbains pour la 13e année consécutive, et le ratio de revenu entre les résidents urbains et ruraux a chuté de 2,88 en 2012 à 2,45 en 2022, ce qui réduit davantage l'écart de revenu entre les populations citadines et rurales.

Prenant la parole à la réunion de clôture de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale, Xi Jinping a déclaré qu'une philosophie de développement axée sur la population doit être mise en œuvre afin que les gains de la modernisation profitent à tous de manière équitable.

Il a déclaré que des progrès importants seront réalisés dans le cadre de cette promotion de la prospérité pour tous.

« Je m'acquitterai fidèlement de mes responsabilités conférées par la Constitution, et je me ferai un devoir de tenir compte des besoins de la nation et des intérêts du peuple », a promis le président chinois.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/China-puts-people-first-on-new-journey-of-building-great-country--1i8vmeZa2ly/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]