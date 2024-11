CGTN : La Chine démontre son engagement à s'ouvrir grâce à une importante foire commerciale

BEIJING, 6 novembre 2024 /CNW/ - Les entreprises internationales qui cherchent à pénétrer le marché chinois affluent à Shanghai pour profiter de la septième Exposition internationale des importations de Chine (CIIE), la plus grande foire commerciale des importations du pays qui se tient du 5 au 10 novembre de cette année.

Événement économique et commercial mondial, l'exposition a généré des transactions cumulatives évaluées à 78,4 milliards de dollars l'an dernier, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l'année précédente, atteignant un sommet historique. Cette année, la CIIE accueillera 3 496 exposants de 129 pays et régions dans un espace de centre d'exposition qui couvre plus de 360 000 mètres carrés, ce qui équivaut à 50 terrains de soccer standard.

Selon les représentants chinois, le nombre de pays participants et d'exposants a dépassé les records précédents. Ce qui est le plus remarquable, c'est que 297 exposants proviennent d'entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500, ce qui marque un sommet historique. Parmi tous les participants, 186 entreprises et institutions ont participé à l'exposition pendant sept années consécutives.

La tenue de la CIIE est un aspect important de l'ouverture et de la coopération de la Chine, représentant l'engagement solennel de la Chine envers le monde, a déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang lors de son discours d'ouverture de la CIIE de cette année lundi.

L'Autorité portuaire du Pirée, exploitant du plus grand port de Grèce, participe à l'exposition pour la septième année consécutive. Après ses débuts à la CIIE inaugurale en 2018, le port du Pirée a vu son débit de conteneurs atteindre un niveau record en 2019, avec 40 % du volume total provenant de la Chine.

« Chaque année, le port du Pirée participe à la CIIE pour explorer de nouvelles possibilités de coopération, dans le but d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine », a déclaré l'exposant Evdoxia Kastrinelli au CMG, ajoutant que l'exploitant portuaire continuera de participer à l'événement à l'avenir.

Apitv, un fournisseur de technologie automobile dont le siège social est situé à Dublin, participe à l'exposition pour la première fois. Faisant partie d'un fabricant mondial de machines industrielles comptant plus de 100 ans d'histoire, l'entreprise présente plus de 45 innovations technologiques de pointe, y compris des solutions d'énergie associée à l'hydrogène, des pompes de rappel à hydrogène liquide et d'autres produits de pointe, qui font tous leurs débuts en Chine.

« Nous avons constaté l'impact que la CIIE a eu sur le commerce mondial au fil des ans, et compte tenu de l'évolution rapide de l'industrie automobile chinoise, il s'agit d'une excellente occasion pour nous de tirer parti de la plateforme pour collaborer plus étroitement avec les entreprises de la Chine et du monde entier », a déclaré Jiang Weihao, représentant de l'exposant.

En plus des produits technologiques et des biens de consommation des pays développés, l'exposition de cette année a également accueilli un grand nombre de pays en développement, dont 37 des pays les moins développés du monde. Plus de 120 kiosques d'exposition ont été fournis gratuitement à ces pays. Certains kiosques mettent en valeur des spécialités agricoles africaines comme les arachides, le café, le miel et la bière.

Au cours du Sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique, la Chine a annoncé son intention d'accorder un traitement sans tarif sur tous les numéros tarifaires pour les pays les moins développés ayant des liens diplomatiques avec la Chine, dont 33 pays africains. Par la suite, 22 tonnes d'avocats importés d'Afrique du Sud ont passé les douanes et sont arrivées au port de Shanghai Yangshan au début d'octobre.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Li Qiang a souligné la nécessité de renforcer le consensus sur l'ouverture, ajoutant que toutes les parties devraient adhérer conjointement aux ordres et aux règles économiques et commerciaux internationaux et respecter sérieusement les accords économiques et commerciaux multilatéraux et bilatéraux.

Cette année, la Chine a mis en œuvre une série de mesures pour souligner son engagement à l'égard de réformes plus profondes et d'une plus grande ouverture.

À compter du 8 novembre, la Chine accordera l'entrée sans visa aux citoyens de neuf autres pays, portant le total à près de 30. Le 1er novembre, la Chine a mis à jour une liste négative des investissements étrangers, éliminant ainsi toutes les restrictions dans le secteur manufacturier.

Le pays a également révisé ses politiques en matière d'investissement étranger dans les sociétés cotées en bourse et autorisera désormais les hôpitaux étrangers dans neuf villes. Une liste nationale négative pour le commerce transfrontalier des services sera également présentée.

Alors que la Chine continue d'ouvrir son économie et de stimuler la croissance, le Fonds monétaire international (FMI) a augmenté ses prévisions de croissance pour la Chine à 5 %, ce qui correspond à l'objectif de croissance initial du pays.

Selon les projections du FMI, Bloomberg a indiqué que la Chine devrait demeurer le plus important contributeur à la croissance économique mondiale au cours des cinq prochaines années, dépassant les contributions combinées de tous les pays du G7.

La Chine élargira son ouverture institutionnelle et s'alignera activement sur des règles économiques et commerciales internationales de haut niveau, a déclaré Li Qiang, s'engageant à déployer des efforts pour mettre en œuvre la stratégie de mise à niveau des zones pilotes de libre-échange.

