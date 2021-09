CGTN : La Chine continue de démontrer son engouement pour les sports avec l’ouverture des « mini Jeux olympiques »

Cet événement s'inscrit dans un calendrier sportif national chargé. Lors des Jeux olympiques de Tokyo, qui se sont tenus de juillet à août, la Chine a remporté 38 médailles d'or, 32 d'argent et 18 de bronze, égalant le nombre de médailles d'or remportées par le pays à Londres en 2012, soit la meilleure performance lors de Jeux olympiques tenus à l'étranger. Le pays a remporté le nombre le plus élevé de médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui ont pris fin plus tôt ce mois-ci, soit 207 médailles (96 d'or, 60 d'argent et 51 de bronze).

De plus, Beijing accueillera les Jeux olympiques d'hiver en février prochain. Elle deviendra ainsi la première ville à accueillir les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

« Vrai champion »

Inaugurés en 1959, les Jeux nationaux représentent le gala sportif national le plus prestigieux de Chine. Sous le thème « Des jeux pour tous, unis en esprit et dans l'action » (Games for All, Together in Mind and Action), les 14e Jeux nationaux comprennent un total de 54 disciplines et de 595 épreuves. Parmi ceux-ci, 35 disciplines et 410 épreuves sont réservées aux athlètes d'élite, alors que les autres épreuves sont destinées à la population en général.

Plus de 12 000 athlètes représentant les provinces, les municipalités et les régions autonomes de la Chine, les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, les corps de production et de construction du Xinjiang et certaines associations sportives participeront aux Jeux qui se dérouleront jusqu'au 27 septembre.

C'était la troisième fois que le président chinois assistait à la cérémonie d'ouverture des Jeux depuis qu'il est devenu le président de la Chine en 2013.

Grand passionné, il s'intéresse à différents sports, dont le soccer, le volleyball et la natation. Il a placé les sports au sommet de ses priorités dans le cadre de ses activités au pays et à l'étranger. Il a visité les installations des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, rencontré des représentantes de l'équipe de volleyball féminine chinoise, assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi et regardé un match de soccer juvénile en Allemagne.

Il s'est également entretenu avec d'éminents responsables sportifs du monde entier, notamment Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), et Horacio Muratore, président de la Fédération internationale de basketball (FIBA).

« Xi Jinping est un véritable champion. Pour souligner sa vision claire quant au rôle important du sport dans la société et à l'importance du sport pour l'éducation des jeunes, je tiens à lui remettre une série de médailles. À cet égard, il est le véritable champion olympique de la jeunesse », a déclaré M. Bach aux journalistes lors de la visite du président chinois au siège du CIO à Lausanne, en Suisse, en 2017.

Puissance sportive

Depuis qu'elle a remporté sa première médaille d'or olympique en 1984, la Chine a fait des progrès remarquables dans le domaine du sport, non seulement dans le cadre de compétitions, mais aussi pour des centaines de millions de Chinois.

Le fait d'accueillir de grands événements sportifs internationaux, dont les Jeux asiatiques de 1990 à Beijing, les Jeux olympiques de 2008 à Beijing et les Championnats du monde d'athlétisme de 2015, a grandement stimulé la ferveur du public pour les sports, tout comme le développement de ligues sportives professionnelles en Chine.

Xi Jinping a à maintes reprises exposé sa compréhension du sport et a pris l'initiative de transformer le pays en une puissance sportive, un objectif qu'il a décrit comme faisant partie du rêve chinois de rajeunissement national.

« Les sports sont un indicateur important du développement social et du progrès humain, ainsi qu'une manifestation importante de la force nationale globale et de la courtoisie sociale », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec Thomas Bach, président du CIO, à Nanjing, en 2014.

En 2019, au cours de sa rencontre avec M. Muratore, président de la FIBA, le président chinois a déclaré que le sport est un élément important pour la prospérité de la Chine et la promotion d'habitudes de vies saines auprès de sa population, mentionnant la transformation de la Chine en une nation sportive de premier plan.

Après que Beijing eut remporté la candidature pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver de 2022, Xi Jinping a réclamé des efforts pour faire participer plus de 300 millions de personnes aux sports d'hiver partout au pays.

Les Jeux nationaux et les prochains Jeux olympiques d'hiver sont en voie de devenir de nouvelles étapes du cheminement de la Chine vers son objectif de devenir une puissance sportive mondiale à part entière.

