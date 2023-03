CGTN : La Chine cible un développement de grande qualité de l'économie privée

BEIJING, 8 mars 2023 /CNW/ - En tant qu'élément important du développement économique de la Chine, le secteur privé représente plus de 60 % du produit intérieur brut (PIB), plus de 50 % des recettes fiscales totales et plus de 80 % de l'emploi urbain. En outre, il représente plus de 70 % des innovations technologiques et 90 % des entités du marché en Chine, selon la National Development and Reform Commission.

Lundi, le président de la Chine, Xi Jinping, a réaffirmé le soutien du pays au secteur privé et a appelé à une orientation appropriée pour son développement sain et de haute qualité.

M. Xi a tenu ces propos lors de sa visite à des conseillers politiques nationaux de l'Association nationale pour la construction démocratique de Chine et de la Fédération de l'industrie et du commerce pour l'ensemble de la Chine, qui assistent à la première session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC).

Il s'est joint à la réunion du groupe mixte et a écouté leurs commentaires et leurs suggestions.

Promouvoir l'économie privée par diverses mesures

Des efforts sont nécessaires pour améliorer l'environnement pour le développement des entreprises privées, en éliminant les obstacles institutionnels qui les empêchent de participer à une concurrence loyale sur le marché, et protéger les droits de propriété des entreprises privées et les droits et intérêts des entrepreneurs conformément à la loi, a dit M. Xi.

Il a souligné l'importance de traiter les entreprises publiques et privées sur un pied d'égalité, appelant à des efforts pour encourager et soutenir la croissance de l'économie privée et des entreprises afin de stimuler les attentes et la confiance du marché.

Un développement de grande qualité impose des exigences plus élevées pour le développement de l'économie privée, a-t-il ajouté.

Les entreprises privées devraient mettre en pratique la nouvelle philosophie du développement et avoir une compréhension approfondie des lacunes et des défis du développement de l'économie privée, a-t-il noté.

Les entreprises privées devraient changer le mode de développement, ajuster la structure industrielle, changer la force motrice de la croissance et suivre consciemment la voie d'un développement de grande qualité, a-t-il ajouté.

Soulignant que la modernisation chinoise est la modernisation de la prospérité commune pour tous, il a déclaré que les entreprises publiques et privées sont des forces importantes pour promouvoir la prospérité commune et doivent assumer la responsabilité sociale de promouvoir la prospérité commune.

Grandes réalisations face aux défis

L'année 2022 a été une année extrêmement importante et critique dans l'histoire du Parti et du pays, a déclaré M. Xi.

« Nous avons mis en œuvre la nouvelle philosophie de développement de façon complète, précise et exhaustive, nous avons déployé des efforts pour créer un nouveau modèle de développement et promouvoir un développement de grande qualité », a-t-il dit.

Alors que l'inflation mondiale a atteint son niveau le plus élevé en plus de 40 ans, le niveau global des prix en Chine est demeuré stable, et l'économie a crû de 3 % pendant toute l'année, ce qui était élevé parmi les principales économies du monde, a déclaré M. Xi.

Notant que les cinq années qui se sont écoulées depuis le 19e Congrès national du PCC ont été « extrêmement inhabituelles et extraordinaires », il a déclaré que l'environnement extérieur de la Chine pour le développement évolue rapidement et qu'il y a une augmentation des facteurs incertains et imprévisibles.

En particulier, les pays occidentaux menés par les États-Unis ont mis en place des mesures de confinement et de suppression complètes, qui ont entraîné des défis sans précédent et graves pour le développement de la Chine, a-t-il ajouté.

Malgré les défis, des réalisations ont été accomplies, a-t-il affirmé, en citant des exemples comme la croissance annuelle moyenne du PIB de la Chine de 5,2 %, la victoire contre la pauvreté dans les délais prévus, et l'achèvement de la construction d'une société moyennement prospère à tous les égards.

Au nom du Comité central du PCC, M. Xi a également adressé ses salutations et ses vœux sincères aux députées du 14e Congrès national du peuple chinois et aux membres féminines du 14e Comité national de la CPPCC, ainsi qu'aux travailleuses des deux Sessions et aux femmes de tous les groupes ethniques de tous les milieux de la Chine continentale, dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, et dans la région de Taïwan, ainsi qu'à toutes les femmes compatriotes à l'étranger en prévision de la Journée internationale de la femme.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-06/Xi-visits-political-advisers-joins-discussion-at-annual-session-1hX60rVSv4c/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]