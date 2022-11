BEIJING, 16 novembre 2022 /CNW/ - Alors que les dirigeants des 20 grandes économies mondiales se réunissent à Bali, en Indonésie, la communauté internationale s'attend à ce qu'ils intensifient leurs efforts pour s'attaquer à une multitude de défis communs urgents et tracer la voie vers la reprise mondiale et le développement commun.

Dans un discours qu'il a prononcé mardi au 17e Sommet du G20, le président chinois Xi Jinping a appelé tous les membres du G20 à assumer la responsabilité « inhérente au fait d'être des acteurs internationaux et régionaux de premier plan » pour répondre à la question de notre époque : « Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde, et que devrions-nous faire pour y remédier? »

Travailler ensemble pour rendre le développement mondial plus « inclusif, bénéfique et résilient » est la solution proposée par la Chine.

Quel type de développement mondial est nécessaire

Le G20 est composé des principales économies industrielles et émergente du monde et représente plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, plus de 75 % du commerce international et environ les deux tiers de la population mondiale.

Faisant face à un appel urgent en faveur d'une réponse globale robuste, bien organisée et équilibrée pour relever divers défis mondiaux, le président chinois a mis l'accent sur le fait que le développement mondial devrait être plus inclusif.

« La solidarité est une force, et la division ne mène nulle part. Nous vivons tous dans le même village global, nous devrions donc nous tenir ensemble face aux risques et aux défis », a-t-il dit.

Soulignant que le développement mondial devrait être bénéfique pour tous, il a insisté sur le fait que le développement n'est réel que lorsque tous les pays se développent ensemble et que la modernisation n'est pas un privilège réservé à un seul pays.

Alors que la mondialisation économique fait face à des vents contraires et que l'économie mondiale est menacée de récession, il a également souligné la promotion d'un développement mondial résilient.

« Nous devons toujours garder à l'esprit les difficultés auxquelles font face les pays en voie de développement et tenir compte de leurs préoccupations. La Chine soutient l'Union africaine dans son adhésion au G20 », a-t-il déclaré.

Ce qu'a fait la Chine pour promouvoir le développement mondial

En 2021, parmi les pays du G20, la Chine représentait 21 % du PIB, 18 % du commerce et 29 % de la population. Le pays participe activement à la coopération économique internationale et à la gouvernance économique mondiale, et collabore avec d'autres parties pour stimuler une croissance mondiale forte, durable, équilibrée et inclusive.

Beijing a proposé deux grandes initiatives au cours des deux dernières années, soit l'Initiative pour le développement mondial et l'Initiative pour la sécurité mondiale, qui ont été bien accueillies à l'échelle mondiale.

L'Initiative pour le développement mondial vise à répondre à l'objectif à long terme et aux besoins immédiats du développement commun du monde, à favoriser un consensus international sur la promotion du développement, à cultiver de nouveaux moteurs du développement mondial et à faciliter le développement et les progrès communs de tous les pays.

En l'espace d'un an, plus de 60 pays ont rejoint le Groupe des amis de l'Initiative pour le développement mondial, selon le président chinois.

La Chine a mis en place le Fonds pour le développement mondial et la coopération Sud-Sud, a soumis 15 projets au cadre « Action du G20 pour une reprise forte et inclusive », et a participé à cinq autres projets dans ce cadre, selon Xi Jinping.

Tandis que l'Initiative pour la sécurité mondiale continue à porter « la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable », il a souligné la résolution des conflits par la négociation et le règlement des différends par la consultation, et il soutient tous les efforts favorisant le règlement pacifique des crises.

Notant que la sécurité alimentaire et énergétique est le défi le plus urgent du développement mondial, Xi Jinping a souligné que les causes profondes de la crise actuelle ne se trouvent pas dans la production ou la demande, mais dans l'interruption des chaînes d'approvisionnement et de la coopération internationale.

Cette année, la Chine, avec six partenaires, dont l'Indonésie et la Serbie, a proposé l'Initiative de coopération internationale sur la construction des chaînes industrielles et d'approvisionnement stables et résilientes, a déclaré le président chinois lorsqu'il a expliqué la contribution de la Chine à la sécurité alimentaire et énergétique mondiale au fil des ans.

Il a ajouté que la Chine s'est jointe à d'autres pays pour demander la création d'un partenariat mondial sur les énergies propres et a présenté l'Initiative de coopération sur la sécurité alimentaire mondiale au G20.

Le président a également dit aux membres du G20 que le pays maintiendra son engagement à promouvoir le renouveau national sur tous les fronts par la voie de la modernisation de la Chine.

Le mois dernier, le 20e Congrès national du Parti communiste de Chine a établi les objectifs, les tâches et les politiques pour la cause du Parti et du pays au cours des cinq prochaines années et au-delà.

« La Chine, qui avance sans cesse vers la modernisation, offrira plus d'opportunités au monde, donnera une plus forte impulsion à la coopération internationale et apportera une plus grande contribution au progrès de l'humanité! », a conclu Xi Jinping dans son discours.

