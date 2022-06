CGTN : La Chine appelle à la solidarité et à l'ouverture au moment où le monde fait face à des changements radicaux

« Malgré les changements dans un environnement mondial en évolution, la tendance historique à l'égard de l'ouverture et du développement ne permettra pas de renverser la vapeur, et notre désir commun de relever les défis ensemble grâce à la coopération demeurera aussi fort que jamais. » a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un discours-programme en format virtuel dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires des BRICS.

Le forum s'inscrit dans le cadre du 14e sommet BRICS, un groupe de marché émergent qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette année, la Chine assure la présidence alternante des BRICS.

Président Xi Jinping : Nous devons tous défendre la paix.

Le sommet se déroule au cœur d'une pandémie de COVID-19 qui s'éternise, d'une reprise économique mondiale léthargique et d'un conflit Russie-Ukraine qui dure depuis près de quatre mois et aggrave de nombreux problèmes existants.

Le président chinois a exhorté la communauté internationale à « favoriser la solidarité et la coordination et à maintenir ensemble la paix et la stabilité dans le monde ». Il a insisté sur le fait que l'hégémonie, la politique de groupe et la confrontation entre blocs ne mènent qu'à des guerres et à des conflits, citant les leçons tirées des deux guerres mondiales et de la guerre froide.

« La crise en Ukraine est un nouveau signal d'alarme pour le monde entier, a-t-il dit. Cela nous rappelle que la foi aveugle dans ce qu'on appelle la " position de force " et les tentatives d'élargir les alliances militaires et de chercher à assurer sa propre sécurité au détriment des autres ne feront que nous confronter à un dilemme sur le plan de la sécurité. »

Selon lui, la communauté internationale devrait respecter la Charte des Nations Unies et s'efforcer de maintenir la paix dans un monde instable.

Réitérant l'Initiative pour la sécurité mondiale qu'il a proposée plus tôt cette année, le président chinois a invité tous les pays à demeurer engagés envers la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable, à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays, et à rester déterminés à prendre au sérieux les préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité.

Xi Jinping insiste sur l'importance du développement mondial durable

« Les pays du monde entier auraient avantage à travailler ensemble pour promouvoir un développement mondial durable et poursuivre une coopération gagnant-gagnant », a déclaré le président chinois, servant une mise en garde contre les tentatives visant à politiser l'économie mondiale.

Il a affirmé que le développement est la clé de la résolution de différents problèmes complexes et de l'amélioration de la vie des populations, notant que le processus mondial de développement « a rencontré des obstacles majeurs ».

« Près de 1,2 milliard de personnes dans près de 70 pays sont confrontées à la COVID-19, à des crises alimentaires et énergétiques et à des problèmes d'endettement », a-t-il dit.

Le président chinois a souligné l'Initiative de développement mondial qu'il a présentée l'an dernier, réitérant l'appel lancé à tous les pays pour qu'ils mettent en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Il a rappelé que la communauté internationale doit renforcer sa coopération pour préserver la sécurité alimentaire et énergétique, favoriser l'innovation et aider les pays en développement à faire progresser la transformation verte et à lutter contre la COVID-19.

Il a exhorté les principaux pays développés à adopter des politiques économiques responsables et à « éviter les retombées des politiques négatives qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur les pays en développement ».

« Politiser l'économie mondiale et la transformer en outil ou en arme, et imposer volontairement des sanctions en utilisant notre position avantageuse au sein des systèmes financiers et monétaires internationaux ne fera que nuire à nos propres intérêts et à ceux des autres, et infliger des souffrances à tous. »

L'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture

Xi Jinping a réclamé un engagement en faveur de l'inclusion, de l'ouverture et de l'intégration, soulignant que la mondialisation économique est une « tendance historique irréversible ».

« La Chine continuera de faire preuve d'ouverture à l'égard de normes plus rigoureuses, de développer de nouveaux systèmes pour une économie ouverte plus exigeante et de favoriser un environnement commercial internationalisé, fondé sur le marché et le droit », a-t-il déclaré à l'auditoire.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président brésilien Jair Bolsonaro, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture du forum, qui a eu lieu en ligne et hors ligne à Pékin. Environ 1 000 ministres de l'Économie et du Commerce, envoyés diplomatiques en Chine et représentants du milieu des affaires ont participé à l'évènement.

Les cinq pays qui forment les BRICS représentent plus de 26 % de la masse terrestre mondiale, 42 % de la population mondiale et environ le quart du produit intérieur brut (PIB) mondial.

