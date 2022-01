CGTN : La Chine appelle à la création d’une économie mondiale ouverte pour créer un monde meilleur dans un contexte post-COVID-19

Les trois aspects mis en évidence dans le discours du président chinois Xi Jinping lors de la séance virtuelle du FEM qui a eu lieu lundi, soit construire une économie mondiale ouverte, favoriser la collaboration dans la lutte contre la pandémie et revitaliser le développement mondial, , sont des indices permettant de répondre à cette question et représentent les solutions à d'autres grands défis mondiaux.

Comment promouvoir une reprise soutenue de l'économie mondiale?

Afin de promouvoir des progrès stables et solides dans la reprise économique mondiale, le président chinois a déclaré que les pays devraient explorer de nouveaux moteurs de croissance économique, de nouveaux modes de vie sociale et de nouvelles voies d'échange interpersonnel.

« Nous devons éliminer les obstacles, et ne pas construire des murs. Nous devons faire preuve d'ouverture, et ne pas nous replier sur nous-mêmes. Nous devons rechercher l'intégration, et non le découplage. C'est la façon de bâtir une économie mondiale ouverte », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les grandes économies devraient voir le monde comme une seule communauté et accroître la transparence de leurs politiques, les grands pays développés devraient adopter des politiques économiques responsables et gérer les retombées des politiques, et les institutions économiques et financières internationales devraient jouer un rôle constructif dans la prévention des risques systémiques.

Xi Jinping a également souligné qu'il fallait établir des règles généralement acceptables et efficaces pour l'intelligence artificielle et l'économie numérique, et créer un environnement ouvert, juste et non discriminatoire pour l'innovation scientifique et technologique.

En ce qui concerne le rôle et les efforts de la Chine pendant le processus, il a affirmé que le pays continuera de poursuivre un développement de grande qualité, restera engagé dans la réforme et l'ouverture, et accueillera tous les types de capitaux pour opérer en Chine afin de jouer un rôle positif dans le développement du pays.

« Nous avons pleinement confiance en l'avenir de l'économie chinoise », a affirmé le président chinois, soulignant la forte résilience, l'énorme potentiel et la durabilité à long terme de l'économie chinoise.

Entre-temps, il a souligné que la Chine ne favorisera pas la croissance de son économie au détriment de l'épuisement des ressources et de la dégradation de l'environnement, et qu'elle tiendra sa promesse d'atteindre un pic de carbone et la carboneutralité.

Comment vaincre la pandémie?

« La confiance et les efforts intenses de collaboration représentent la seule bonne façon de vaincre la pandémie », a-t-il dit en exposant la solution.

Les pays doivent coopérer dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments, et « tirer pleinement parti des vaccins en tant qu'arme puissante », a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité d'assurer une distribution équitable des vaccins, d'accélérer la vaccination et de combler le fossé mondial en matière de vaccination.

« La Chine fournira 1 milliard de doses supplémentaires aux pays africains, dont 600 millions sous forme de don, en plus d'offrir 150 millions de doses aux membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est », a annoncé le président chinois.

Comment promouvoir le développement mondial?

Le président Xi Jinping a affirmé que l'Initiative mondiale de développement est un bien public ouvert au monde entier, et que la Chine est prête à travailler avec d'autres pays pour traduire cette initiative en actions concrètes, réclamant des efforts pour combler le fossé du développement et revitaliser le développement mondial.

L'initiative, qui met en évidence l'orientation du développement mondial vers une nouvelle étape de croissance équilibrée, coordonnée et inclusive face aux graves conséquences de la pandémie de COVID-19, a été proposée par le président chinois en septembre 2021.

Le protectionnisme, l'unilatéralisme et les pratiques d'hégémonie et d'intimidation « vont à contre-courant de l'histoire, a prévenu Xi Jinping.

La voie à suivre pour l'humanité est le développement pacifique et la coopération gagnant-gagnant ».

