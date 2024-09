BEIJING, 11 septembre 2024 /CNW/ - Enseignante au primaire dans le canton de Taishitun à Beijing, Diao Rongchun demeure profondément engagée envers l'éducation dans les régions montagneuses.

Adhérant au concept « de tolérance, de douceur, de culture et d'éducation », Diao utilise une méthode d'enseignement fondée sur l'interaction, l'appréciation mutuelle et la promotion mutuelle, en accordant une attention particulière à la croissance de chaque élève.

À cette fin, elle a sillonné le canton, rendant visite à des enfants laissés pour compte et à des élèves célibataires dans des régions montagneuses, élaborant des plans d'études spéciaux pour eux et gagnant la confiance et la gratitude de leurs parents.

Au cours d'une cérémonie de remise de prix qui a eu lieu dimanche pour rendre hommage à des enseignants modèles et à des groupes et institutions exceptionnels du secteur de l'éducation en Chine en prévision de la 40e Journée des enseignants, qui a eu lieu mardi, Diao a reçu le titre d'enseignante modèle à l'échelle nationale parmi 716 personnes.

Lors d'une conférence nationale sur l'éducation qui s'est déroulée lundi et mardi dernier à Beijing, le président chinois Xi Jinping a adressé ses salutations aux enseignants et aux autres personnes travaillant dans le secteur de l'éducation dans tout le pays, il a réclamé des efforts visant à réaliser des progrès solides vers l'objectif stratégique de faire de la Chine un pays de premier plan dans le domaine de l'éducation.

Bâtir un système d'éducation de grande qualité

À ce jour, la Chine a développé le système d'éducation le plus vaste et de la plus grande qualité au monde, faisant un bond historique dans le niveau de vulgarisation de l'enseignement.

Selon les données officielles, en 2023, il y a 498 300 établissements de tous les types et de tous les niveaux au pays, avec 291 millions d'élèves inscrits à l'enseignement scolaire et 18,918 millions d'enseignants à temps plein.

Entre-temps, les qualifications académiques des enseignants se sont également améliorées de façon constante. En 2023, 78 % des enseignants du primaire et 93 % des enseignants du premier cycle du secondaire détiennent un baccalauréat ou un diplôme supérieur. La proportion d'enseignants ayant des titres professionnels supérieurs a considérablement augmenté, y compris l'établissement de postes d'enseignants principaux dans les écoles primaires et secondaires.

Le taux d'inscription à l'enseignement supérieur est passé de 30 % en 2012 à 57,8 % en 2021, marquant un bond historique qui signifie que l'enseignement supérieur en Chine est entré dans une phase de reconnaissance généralisée. De nombreuses disciplines universitaires chinoises ont atteint un niveau très avancé à l'échelle mondiale.

En outre, la Chine met l'accent sur l'importance égale et le développement coordonné de l'éducation professionnelle et générale, accélérant la création d'un système d'éducation professionnelle moderne pour aider les étudiants aux talents et aux intérêts diversifiés à réaliser tout leur potentiel.

Décrivant l'effort visant à bâtir un système d'éducation de premier plan comme étant complexe et systématique, Xi Jinping a souligné la nécessité de se concentrer sur la tâche fondamentale de l'enseignement qui consiste à promouvoir la vertu. Il a demandé des efforts pour cultiver un corps enseignant de haut calibre et a souligné l'importance d'améliorer le statut, la rémunération et le bien-être des enseignants pour faire de l'enseignement l'une des professions les plus respectées.

Xi Jinping a également souligné le besoin de développer une éducation obligatoire de grande qualité et équilibrée et de réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales, les régions, les écoles et les groupes sociaux.

Ouverture du secteur de l'éducation de la Chine vers le monde

En Chine, de nombreux grands projets nationaux reposent largement sur les technologies clés fournies par les universités, qui jouent un rôle essentiel dans la recherche fondamentale et sont la source d'importantes percées scientifiques et technologiques.

Lors de la conférence des National Science and Technology Awards en 2023, les universités et les collèges ont remporté 75,5 % des State Natural Science Awards, 75,6 % des State Technological Invention Awards et 56,5 % des State Scientific and Technological Progress Awards, respectivement.

De plus, la Chine collabore à de grands projets de recherche scientifique avec les pays concernés en établissant des centres de coopération scientifique et éducative à l'étranger pour relever les défis mondiaux.

Par exemple, le centre commun de recherche Chine-Afrique, créé en 2013, est le premier établissement scientifique et éducatif complet construit à l'étranger par la Chine. Le centre réunit des institutions de recherche scientifique et d'enseignement de 16 pays africains et de Chine pour collaborer dans des domaines comme les enquêtes et les évaluations de la biodiversité, les ressources en eau et la surveillance de l'environnement écologique, créer un réseau qui intègre la recherche scientifique et la formation des talents.

À ce jour, les chercheurs du centre ont publié conjointement plus de 600 articles, organisé plus de 30 cours de formation et séances techniques internationaux et formé plus de 300 étudiants de 14 pays africains.

La Chine accueille également différentes conférences internationales, comme la World Digital Education Conference, met en place des Luban Workshops dans de nombreux pays et renforce les échanges entre les jeunes chinois et étrangers dans le but de construire un important centre d'éducation mondial.

Au cours de la réunion nationale sur l'éducation, Xi Jinping a insisté sur l'importance pour le secteur de l'éducation de la Chine de faire preuve de davantage d'ouverture vers le monde, notamment en élargissant les échanges universitaires internationaux et la coopération dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-10/President-Xi-stresses-building-China-into-leading-country-in-education-1wMHdgqzPBS/p.html

