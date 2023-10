BEIJING, 13 octobre 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le thé vert biologique de haute qualité du comté de Wuyuan, situé dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, est vendu dans plus de 60 pays et régions, tandis que les exportations de thé biologique représentent plus de 50 % du marché de l'UE depuis 25 années consécutives.

Avec un taux de couverture forestière atteignant 82,6 %, Wuyuan dispose d'un environnement écologique magnifique et est considéré comme un « bar à oxygène naturel ». Un environnement écologique aussi favorable a permis au thé produit dans le comté de briser les barrières pour entrer sur le marché européen du thé vert et se mondialiser.

« Nous devons favoriser le progrès environnemental, poursuivre le développement vert et promouvoir la protection de l'environnement écologique et le développement économique et social de manière coordonnée », a déclaré jeudi à Nanchang, dans la province du Jiangxi, le président chinois Xi Jinping, qui est également le secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine, lors d'un symposium sur le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtsé qu'il présidait.

Prioriser le progrès environnemental

« Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. » Ce concept central dans la quête du progrès écologique de la Chine n'a pas seulement entraîné une amélioration spectaculaire de l'environnement du pays, mais a également généré une nouvelle impulsion de croissance pour la deuxième économie mondiale.

Selon l'Administration nationale des forêts et des prairies, la superficie forestière et les stocks forestiers de la Chine continuent de croître, le taux de couverture forestière nationale atteignant 24,02 % et la superficie préservée des forêts artificielles atteignant 1,314 milliard de mu, ce qui classe le pays en première position mondiale.

Au cours de la dernière décennie, l'intensité énergétique du pays a été réduite de 26,4 %. La Chine est devenue l'un des pays où la réduction de l'intensité énergétique est la plus rapide au monde.

Parallèlement, un rapport publié par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) indique que la Chine a contribué à hauteur d'environ 48 % de la capacité mondiale totale en matière de nouvelles énergies renouvelables en 2022.

« La Chine s'engage à trouver un équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement pour parvenir à un développement durable », a déclaré Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA, à China Media Group.

Au cours de la rencontre de jeudi, le président Xi Jinping a insisté sur la nécessité de continuer à renforcer la gestion globale de l'environnement écologique, à renforcer le contrôle de la pollution dans les domaines clés, à coordonner les ressources en eau, l'environnement et l'écologie, à promouvoir fermement la prévention et le contrôle de la pollution atmosphérique et du sol afin de réduire à la base la quantité totale d'émissions de polluants.

Poursuivre le développement vert

En transformant les avantages écologiques et la beauté naturelle en un moteur pour le développement vert, la Chine a vigoureusement développé le tourisme rural écologique pour ajouter plus de « vert » à son progrès écologique.

Malgré sa situation géographique reculée, le canton couvert de forêts de Zhongyuan, situé sur une colline du Jiangxi, a attiré de nombreux visiteurs en provenance de tout le pays lors de l'été.

Situé dans l'arrière-pays de la montagne Jiuling, et présentant un taux de couverture forestière s'élevant à près de 90 %, Zhongyuan est plus frais en été, ce qui en fait un endroit idéal pour développer « l'économie d'été ».

Les données montrent qu'il y a 721 établissements d'hébergement enregistrés dans les centres de villégiature d'été de Zhongyuan, pouvant accueillir quelque 30 000 touristes chaque été. À Zhongyuan, plus de 640 familles ont lancé des entreprises de divertissement en milieu agricole, offrant des emplois à plus de 2 000 personnes.

Outre le tourisme, la Chine fait progresser sa transformation industrielle verte. Par exemple, de l'électricité propre est générée par l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à la surface de l'eau, où la température de l'eau est inférieure à celle de l'eau libre. Ces conditions sont propices à l'aquaculture, car la teneur en oxygène de l'eau est plus élevée.

Selon le Conseil chinois de l'électricité, l'industrie de l'électricité en Chine a réduit ses émissions de dioxyde de carbone d'environ 24,73 milliards de tonnes entre 2006 et 2022.

Soulignant l'importance de la transformation et de la modernisation vertes de l'industrie, le président Xi Jinping a encouragé les efforts visant à accélérer l'expansion des industries vertes et à faible émission de carbone, à développer des technologies et des produits verts, et à améliorer le potentiel et la vigueur du développement.

