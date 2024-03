BEIJING, le 4 mars 2024 /CNW/ - Pu Lianggong maîtrise l'art de la fabrication d'encens, tout comme ses ancêtres arabes.

Aujourd'hui âgé de près de 70 ans, Pu Lianggong fabrique de l'encens dans le comté de Yongchun à Quanzhou, une ville côtière de la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

La fabrication de l'encens trouve ses racines dans l'ancienne Route maritime de la soie, qui servait de support essentiel pour le commerce et les échanges culturels entre les régions côtières du sud-est de la Chine et les pays étrangers.

Pu Lianggong appartient à une famille d'origine arabe de 10e génération qui s'est installée à Quanzhou, connue comme le point de départ de l'ancienne Route maritime de la soie, en 1646. Alors que le commerce maritime de la Chine prospérait pendant les dynasties Song (960-1279) et Yuan (1271-1368), Quanzhou est devenu le plus grand port de l'est de la Chine.

Les ancêtres arabes de Pu Lianggong ont apporté avec eux des ingrédients aromatiques le long de l'ancienne Route maritime de la soie, ont gagné leur vie en les vendant et se sont peu à peu intégrés à la vie à Quanzhou, épousant des gens du coin et adoptant le nom chinois Pu.

La famille Pu fabriquait de l'encens avec du bambou et des ingrédients aromatiques de son pays d'origine, ce qui diffère des copeaux d'encens parfumés appelés « bakhoor » dans la plupart des pays arabes. C'est comme un bâton d'encens chinois, avec des bâtons en bambou enveloppés avec des ingrédients aromatiques moulus.

Sous l'influence de la famille Pu, l'encens est devenu une industrie florissante à Yongchun. À l'heure actuelle, il y a près de 300 usines qui produisent de l'encens et qui vendent leurs produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Grâce à l'augmentation du nombre de commandes internationales, les travailleurs et leurs familles jouissent d'une vie plus confortable, une augmentation en partie alimentée par la Belt and Road Initiative (BRI).

Proposée par la Chine en 2013, l'initiative vise à créer des réseaux commerciaux et réseaux d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et au-delà le long des anciennes routes commerciales de la Route de la soie pour stimuler un développement et une prospérité qui profiteront à tous.

Servant de plateforme pour favoriser les échanges interculturels et la compréhension mutuelle, l'initiative offre l'occasion de promouvoir la diversité et l'inclusion.

Pour expliquer l'importance de la diversité, le président chinois Xi Jinping a déjà cité un vieux dicton chinois : « Une soupe délicieuse repose sur la combinaison de différents ingrédients ».

Un avenir commun pour l'humanité

« Une soupe délicieuse repose sur la combinaison de différents ingrédients. »

Le dicton est tiré du classique chinois « l'histoire des trois royaumes », qui reflète littéralement la tradition culinaire chinoise qui consiste à utiliser une variété d'ingrédients, comme des herbes, des épices et des légumes, pour créer une soupe savoureuse. Il souligne le pouvoir de la collaboration et le fait que la valeur de la diversité dans la civilisation humaine est la source du progrès humain.

Xi Jinping l'a cité dans un discours au Bureau des Nations Unies à Genève en janvier 2017, affirmant que la diversité est « un moteur de l'avancement des civilisations humaines ».

« Dans notre monde, il y a plus de 200 pays et régions, plus de 2 500 groupes ethniques et bon nombre de religions. Différentes histoires, situations nationales, origines ethniques et coutumes donnent naissance à des civilisations différentes et donnent de la couleur à notre monde », a déclaré Xi Jinping.

« Nous devrions faire des échanges entre les civilisations une source d'inspiration pour faire progresser la société humaine et la création d'un lien qui préserve la paix dans le monde. »

Xi Jinping a insisté sur la nécessité de bâtir un monde ouvert et inclusif grâce à des échanges et à l'apprentissage mutuel, ajoutant que les échanges entre les civilisations sont « une source d'inspiration pour faire progresser la société humaine » et « un lien pour préserver la paix mondiale ».

Le vieil adage chinois est tout à fait conforme à l'histoire de la fabrication d'encens à Yongchun. Il y a des siècles, les ingrédients aromatiques arabes sont arrivés en Chine comme « messagers », intégrés et développés avec des ingrédients aromatiques chinois, et se sont finalement répandus dans le monde entier.

De nos jours, les États arabes, qui ont joué un rôle important le long des anciennes routes commerciales de la Route de la soie, sont des partenaires essentiels de la Chine dans le cadre de la BRI.

Au cours de la dernière décennie, la BRI a eu une incidence positive sur les résidents des pays partenaires en leur offrant des possibilités d'emploi et en facilitant le commerce international.

Selon un livre blanc, de 2013 à 2022, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et les pays de la BRI a atteint 19,1 billions de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,4 %. En juin 2023, la Chine avait signé plus de 200 accords de coopération dans le cadre de la BRI avec plus de 150 pays et 30 organisations internationales sur cinq continents, ce qui a donné lieu à un certain nombre de projets de premier plan et de projets à petite échelle, mais percutants.

La Chine s'est également efforcée de rassembler les pays et les organisations partenaires participant à la BRI par le biais d'activités culturelles communes, notamment la création d'alliances internationales entre théâtres, musées, festivals d'art et bibliothèques comme l'Alliance of Museums de la Silk Road et la Silk Road International League of Theaters.

En reliant diverses cultures et différents pays, la BRI fait la promotion de la coopération, de l'ouverture et de l'inclusion dans le monde entier, rapprochant la Chine de son objectif de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité afin de promouvoir un développement commun.

