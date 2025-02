BEIJING, 7 février 2025 /CNW/ -- Harbin, capitale de la province du Heilongjiang au nord-est de la Chine, illustre le caractère florissant de l'économie de la glace et de la neige dans le pays.

Pendant les huit jours de vacances de la Fête du printemps 2025, du 28 janvier au 4 février, la ville a connu un essor du tourisme de neige. En tant que parc à thème de glace connu pour ses sculptures de glace éblouissantes, Harbin Ice-Snow World a attiré plus de 610 000 visiteurs. Plus particulièrement, plus de 100 000 visites ont été effectuées le 1er février, établissant un nouveau record de fréquentation en une seule journée.

La popularité croissante du parc est en partie attribuable au rôle de la ville en tant qu'hôte des 9e Jeux asiatiques d'hiver, qui se tiendront du 7 au 14 février et constitueront le deuxième grand événement de sports d'hiver organisé par la Chine après les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

Le président chinois Xi Jinping assistera à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux asiatiques d'hiver et organisera un banquet de bienvenue pour les dirigeants étrangers présents.

L'économie de la glace et de la neige entre dans la « voie rapide »

M. Xi a accordé une attention particulière au développement des sports et des industries de glace et de neige en Chine, encourageant les efforts visant à considérer l'économie de la glace et de la neige comme un nouveau point de croissance pour promouvoir le développement de l'ensemble de la chaîne industrielle impliquant les sports d'hiver et la culture, l'équipement de neige et de glace et le tourisme.

Ces dernières années, avec la popularité croissante des sports d'hiver et du tourisme en Chine, l'économie de la glace et de la neige a connu une croissance significative.

Selon l'Administration générale des sports de Chine, le nombre de personnes pratiquant divers sports de glace et de neige, tels que le patinage, le ski, le curling et le hockey sur glace, a atteint 57,35 millions au cours de la saison des neiges 2023-2024. Plus de 385 millions de visites de loisirs d'hiver ont été enregistrées dans tout le pays, soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente.

Au cours de la dernière saison des neiges, Harbin a accueilli à elle seule plus de 87 millions de visiteurs, soit une augmentation de 300 % par rapport à l'année précédente et a généré 124,8 milliards de yuans (environ 17,4 milliards de dollars) de recettes touristiques, ce qui représente une croissance stupéfiante de 500 %.

Parallèlement, la consommation de glace et de neige devient un point de croissance important pour accroître la demande intérieure, transformant les ressources « froides » en moteur « chaud » pour le développement économique.

Selon les plateformes d'achat et de tourisme en ligne, les commandes d'équipements de glace et de neige ont explosé, tandis que les recherches et les réservations d'excursions dans la glace et la neige ont connu une croissance rapide pendant le festival des achats « Double 11 » de l'année dernière.

Sur Tmall, la principale plateforme chinoise de commerce électronique, les ventes de catégories telles que les doudounes, les vêtements thermiques et les équipements de ski ont augmenté de plus de 200 % par rapport à l'année précédente pendant le festival des achats « Double 11 ».

De vastes perspectives

Afin d'exploiter ses abondantes ressources en glace et en neige pour le développement économique, la Chine intensifie ses efforts pour étendre son économie hivernale, qui englobe les sports, la culture, l'équipement et le tourisme.

Selon les lignes directrices publiées par le Bureau général du Conseil d'État, le pays vise à promouvoir son économie de la glace et de la neige en tant que nouveau pôle de croissance, dans le but d'atteindre une échelle économique de 1 200 milliards de yuans (environ 169 milliards de dollars) d'ici 2027, et de 1 500 milliards de yuans d'ici 2030.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs villes et régions intègrent les sports d'hiver et le tourisme dans leurs plans de développement.

La province du Heilongjiang encourage la création d'une zone de démonstration des sports d'hiver par la Chine et l'Organisation de coopération Shanghai, et accélère le développement d'équipements de glace et de neige et de parcs d'industries numériques.

À Pékin, la ville a lancé un plan d'action proposant 24 mesures spécifiques dans des domaines tels que l'expansion des sports de glace et de neige et de la consommation, et l'avancement de la construction d'installations pour la glace et la neige.

La croissance vigoureuse de l'économie de la glace et de la neige a également attiré l'attention du monde entier. Une série de mesures, notamment l'optimisation de la politique d'exemption de visa et l'ouverture de nouvelles routes aériennes internationales, ont attiré un certain nombre de touristes étrangers qui ont commencé leur « voyage en Chine » et profité de la saison hivernale dans le pays.

L'économie florissante de la glace et de la neige en Chine a également insufflé un nouvel élan au marché mondial du tourisme, a déclaré jeudi Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, invitant chaleureusement ses amis du monde entier à participer à des événements sur la glace et la neige, afin d'encourager l'amitié et la coopération.

