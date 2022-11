BEIJING, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Les grosses pommes rouges suspendues aux arbres sont un spectacle courant dans le village de Nangou pendant la saison des récoltes. C'est l'un des villages qui s'est sorti de la pauvreté en cultivant des vergers de pommes dans la ville de Yan'an, dans la province de Shaanxi, au nord-ouest de la Chine.

La ville affiche une production annuelle de pommes de 4 millions de tonnes, soit le neuvième de la production totale de pommes dans le plus grand pays en développement du monde.

CGTN& : L'esprit de Yan'an, source d'inspiration pour la revitalisation des zones rurales

Avec une population d'environ 1 000 habitants, le village de Nangou a mis fin à la pauvreté en 2018.

Le président Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC), s'est rendu directement à Nangou après avoir quitté le train mercredi après-midi lors de sa première visite d'inspection après la conclusion du 20e congrès national du CPC.

Dans un verger, M. Xi a discuté avec les villageois, leur demandant en détail comment ils cultivaient les pommiers et cueillaient les fruits, quelles espèces de pommes ils plantaient, à quels prix leurs pommes étaient vendues et quels étaient leurs revenus. Il s'est également renseigné sur la manière dont le village a développé la plantation des pommes et d'autres industries.

« Le secrétaire général Xi nous a demandé quels étaient nos revenus et j'ai répondu que nous nous en sortons très bien en ce moment », a déclaré Zhao Yongdong, un villageois, ajoutant que le revenu du verger est de 50 000 (plus de 6 800 dollars) à 60 000 yuans lors d'une mauvaise année de récolte, et qu'il peut gagner 10 000 yuans supplémentaires par an s'il travaille à la coopérative rurale.

Notant le faible taux d'humidité et les précipitations propices à la croissance des pommiers sur le plateau de Loess dans le nord du Shaanxi, le président Xi a également fait l'éloge de l'application des technologies modernes, notamment l'irrigation au goutte-à-goutte, les plantations naines et les chaînes de production de fruits sélectionnés, pour améliorer la qualité des fruits et l'efficacité de la production.

Reconnaissant que le problème de la pauvreté absolue a été résolu, M. Xi a souligné que des efforts supplémentaires doivent être poursuivis pour améliorer la vie des gens.

« Le Parti communiste de Chine est un parti du peuple et pour le peuple. Le PCC est déterminé à servir la population et à faire du bon travail dans son intérêt », a déclaré M. Xi.

L'esprit de Yan'an est axé sur les personnes et le travail acharné

Les propos de M. Xi font écho à l'objectif fondamental du PCC, qui consiste à servir le peuple de tout cœur, inscrit pour la première fois dans la Constitution du Parti lors du septième Congrès national du PCC, qui s'est tenu à Yan'an en 1945.

Saluant Yan'an comme un lieu saint de la révolution chinoise et le berceau de la Chine nouvelle, où des révolutionnaires chevronnés, dont Mao Zedong, ont mené la révolution chinoise du début à la fin, et transformé les perspectives du pays, M. Xi a déclaré que l'esprit de Yan'an met également en évidence l'esprit d'entreprise de l'autonomie et du travail acharné.

Malgré le blocus serré des forces du Kuomintang en 1941, les soldats du PCC et les villageois de Nanniwan, Yan'an, ont travaillé à plein régime dans les champs, maniant houes et pelles, pour transformer les montagnes désolées et les terres stériles du nord du Shaanxi en terres agricoles afin de parvenir à l'autosuffisance.

Lors de son inspection du canal Hongqi, ou canal du Drapeau rouge, dans la ville de Linzhou, dans la province centrale du Henan, vendredi, M Xi a déclaré que l'esprit d'entreprise, d'autonomie et de travail acharné qui a présidé à la construction du canal a été hérité et transmis par l'esprit de Yan'an.

Les habitants du comté de Linxian, maintenant connu sous le nom de Linzhou City, souffraient auparavant d'un manque d'eau. Dans les années 1960, la population locale a passé près de 10 ans à construire le canal qui traverse les montagnes escarpées de Taihang, entre 800 et 1 736 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour détourner l'eau.

Le canal du Drapeau rouge lui-même est un monument à l'esprit héroïque des habitants du comté de Linxian qui ne se sont pas résignés au destin ou n'ont pas cédé à la défaite, a déclaré M. Xi.

Il a appelé tous les membres du Parti à promouvoir l'esprit de combat, à renforcer la capacité de combat, à surmonter résolument les diverses difficultés et défis à venir, et à exploiter l'esprit de combat indomptable pour ouvrir de nouveaux horizons pour la cause du Parti et du pays.

Le rapport du 20è Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) souligne que le pays continuera à accorder la priorité au développement agricole et rural, à consolider et à étendre les réalisations en matière de lutte contre la pauvreté et à renforcer les bases de la sécurité alimentaire sur tous les fronts.

M. Xi a appelé les membres du Parti à promouvoir la revitalisation rurale de manière saine, à mettre en œuvre les politiques d'enrichissement des villageois et à accélérer la modernisation de l'agriculture et des zones rurales afin d'aider les villageois à mener une vie plus prospère.

