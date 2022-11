BEIJING, 15 novembre 2022 /CNW/ - Trois ans après le début de la pandémie de COVID-19, l'économie mondiale a fait face à des incertitudes et des défis croissants et a connu de profonds changements. L'évolution numérique s'est accélérée et l'économie numérique est devenue un nouveau moteur de reprise et de croissance de l'économie.

L'économie numérique désigne un large éventail d'activités économiques qui comprennent l'utilisation des renseignements et du savoir numérisés comme facteur clé de la production, les réseaux d'information modernes comme espace d'activité d'envergure et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication en tant que moteur important de la croissance de la productivité et de l'optimisation structurelle économique, selon l'Initiative du G20 pour le développement de l'économie numérique et la coopération en ce domaine adoptée lors du Sommet du G20 à Hangzhou, en 2016.

En 2021, la valeur ajoutée de l'économie numérique de 47 grands pays du monde a atteint 38,1 billions de dollars, une hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 45 % de leur produit intérieur brut (PIB) combiné, selon un livre blanc publié par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT) en juillet 2022.

Parmi ces pays, les membres du G20, qui représentent plus de 85 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et 60 % de la population mondiale, sont les chefs de file mondiaux dans le développement de l'économie numérique.

Les États-Unis, qui ont une économie numérique de 15,3 billions de dollars, figuraient au premier rang mondial. La Chine s'est classée au deuxième rang, avec une économie numérique atteignant 7,1 billions de dollars. On retrouvait l'Union européenne au troisième rang, avec une valeur de 6,3 billions de dollars.

En ce qui concerne la part de l'économie numérique dans le PIB, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis se sont classés parmi les trois premiers, dépassant tous les trois 65 %.

Consensus du G20 sur l'économie numérique

L'économie numérique est un sujet important qui a été abordé pour la première fois lors du Sommet du G20 à Hangzhou en 2016, dont la Chine assurait la présidence tournante. Le pays a également dirigé la formulation et la publication de l'Initiative du G20 pour le développement de l'économie numérique et la coopération en ce domaine, qui a été le premier document stratégique sur l'économie numérique approuvé par les dirigeants du G20.

Le document proposait sept principes directeurs pour le développement de l'économie numérique, à savoir l'innovation, le partenariat, la synergie, la souplesse, l'inclusion, un environnement d'affaires ouvert et favorable, un flux d'information pour la croissance économique, la confiance et la sécurité.

Il a également déterminé six domaines clés de coopération dans le domaine de l'économie numérique, notamment l'expansion de l'accès à large bande et l'amélioration de la qualité, la promotion de l'investissement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, le soutien à l'entrepreneuriat et la promotion de la transformation numérique, la promotion de la coopération en matière de commerce électronique, l'amélioration de l'inclusion numérique et la promotion du développement des petites et moyennes entreprises.

L'économie numérique florissante de la Chine

Selon un livre blanc publié par la CAICT, l'économie numérique de la Chine a atteint 7,1 billions de dollars en 2021, ce qui représente 39,8 % du PIB du pays.

De 2012 à 2021, le taux de croissance moyen de l'économie numérique de la Chine était de 15,9 %, et la part de l'économie numérique dans son PIB est passée de 21,6 % à 39,8 %, selon le même livre blanc.

Toujours selon le même document, le rôle de l'économie numérique en tant que stabilisateur et accélérateur de l'économie globale de la Chine est devenu plus important.

En juin 2022, la Chine comptait 1,05 milliard d'internautes, ce qui constitue la société numérique la plus importante et la plus dynamique du monde.

Le pays a également conçu les plus grands réseaux 5G au monde, avec 1,97 million de stations de base 5G à la fin de juillet.

Alors que l'économie numérique de la Chine est en plein essor et devient un moteur de croissance de plus en plus important pour son développement économique, le pays offre également plus d'occasions aux entreprises internationales de croître sur le marché chinois et témoigne d'une coopération active avec les membres du G20 sur le terrain.

En juin, l'entreprise allemande Siemens a mis sur pied son premier centre de numérisation d'infrastructure intelligente en Chine, explorant la collaboration avec des entreprises nationales dans le domaine des infrastructures intelligentes.

IBM, le géant américain de la technologie, collabore activement avec les entreprises chinoises dans leur transformation numérique par l'entremise de ses services infonuagiques.

La Chine collabore également avec le Brésil pour protéger l'écosystème de la forêt amazonienne au moyen de technologies numériques.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Digital-economy-turns-new-growth-engine-for-China-other-G20-members--1eWXYmrvcXe/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]