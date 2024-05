CGTN : Intégrité et frugalité : à la découverte des traditions familiales de Xi Jinping

BEIJING, 13 mai 2024 /CNW/ - Le deuxième dimanche du mois de mai marque la fête des Mères, une journée où les personnes à travers le monde honorent les mères et démontrent leur appréciation pour leur rôle.

La mère du président chinois Xi Jinping, Qi Xin, croit que l'une des préoccupations les plus pressantes de tout parent est la croissance de ses enfants. « Lorsque quelque chose ne va pas avec les enfants, les parents en portent la responsabilité indéniable », a-t-elle dit un jour.

Une autre fois, elle a entièrement retranscrit une devise transmise de la dynastie Ming à nos jours, qui dit en essence que la justice est la seule façon de distinguer le bien du mal, et que l'intégrité est la seule façon d'établir son autorité.

Cette devise a été le leitmotiv de l'enseignement de Qi pour son fils.

L'importance de l'intégrité

Lorsque Xi Jinping a commencé à assumer des rôles de direction, sa mère a un jour organisé une réunion de famille pour demander à ses autres enfants de ne pas s'engager dans des activités commerciales dans les régions où Xi Jinping travaillait.

Influencé par sa mère, Xi Jinping conseillait à ses amis et à sa famille de ne pas faire d'affaires dans les endroits où il travaillait ni de faire quoi que ce soit en son nom.

M. Xi a intégré ces convictions à ses pratiques de gouvernance.

En janvier, Xi Jinping a appelé à renforcer les liens familiaux, les valeurs et les traditions, lors de la troisième séance plénière de la 20e Commission centrale du PCC pour l'inspection disciplinaire (CCDI) : « les hauts fonctionnaires doivent maintenir l'intégrité et établir des règles strictes pour leurs parents et leurs enfants.

Les initiatives de sensibilisation du public visant à promouvoir le principe d'intégrité et les cas de modèles à cet égard sont également nécessaires pour favoriser le respect de l'intégrité par le public et renforcer la résistance à la corruption ».

La frugalité, une vertu

Promouvoir la vertu de la frugalité est une autre tradition familiale importante de Xi Jinping, car sa mère a toujours adopté un mode de vie simple.

Sous l'influence des traditions familiales, Xi Jinping mène une vie simple et ne se fixe pas des standards élevés quant à ce qu'il porte ou mange.

Xi Jinping accorde une grande importance à la sécurité alimentaire et aux vertus de la frugalité. Il a réclamé à maintes reprises la promotion de la coutume sociale qui consiste à faire preuve d'économie et à s'opposer au gaspillage.

Qualifiant le problème du gaspillage alimentaire de choquant et de bouleversant, il a insisté sur la nécessité de mettre résolument fin au gaspillage alimentaire et a appelé à promouvoir la frugalité en 2020.

Afin de mettre fin aux mauvaises pratiques de gaspillage alimentaire, la Chine a lancé au cours des dernières années une campagne exhaustive intitulée « Clear Your Plate », dans le cadre de laquelle des restaurants et des cantines ont installé des affiches et des bannières anti-gaspillage alimentaire, et publié du contenu faisant la promotion des vertus de la frugalité.

« L'habitude de l'économie et de la frugalité devrait être préservée; dans ma famille, encore aujourd'hui, pas un seul grain de riz de ce qui est servi dans le bol de chacun ne peut être gaspillé, a-t-il déclaré aux députés de la province du Shandong lors de la première session du 13e Congrès national du peuple en 2018.

