BEIJING, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Hong Kong est plus qu'un centre financier et commercial international : c'est un endroit ouvert et diversifié qui mélange les cultures chinoise et occidentale, et qui a toujours été alimenté et nourri par la culture chinoise.

Alors que Hong Kong célèbre le 25e anniversaire de son retour à la mère patrie, Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a visité jeudi le Centre Xiqu dans le West Kowloon Cultural District.

Au cours de la visite, elle a pris connaissance de la planification et des derniers développements du quartier culturel, ainsi que de son travail de préservation et de promotion de l'opéra cantonais et du théâtre traditionnel chinois.

Mme Peng est arrivée à Hong Kong en train avec le président Xi en après-midi pour assister à une réunion célébrant le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine et à la cérémonie inaugurale du sixième mandat du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) le 1er juillet.

Du Xiqu au patrimoine culturel chinois

S'étendant sur 40 hectares de terres récupérées, le West Kowloon Cultural District est l'un des plus grands projets culturels au monde, alliant art, éducation, espaces ouverts et installations de divertissement.

Le Centre Xiqu, l'une des premières grandes installations culturelles du district, offre la possibilité « d'explorer et de découvrir le patrimoine culturel chinois et les différentes formes régionales de Xiqu », peut-on lire sur son site web.

Au cours de la visite, Mme Peng a assisté à une répétition d'extraits d'opéra cantonais par la troupe Tea House Rising Stars à la Tea House et a parlé aux artistes.

Grâce au soutien du gouvernement central, l'opéra cantonais a été inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Le gouvernement de la RASHK a collaboré avec la communauté pour protéger, transmettre et promouvoir l'opéra cantonais et d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel.

Une plateforme facilitant les échanges culturels chinois et occidentaux

Pour célébrer le 25e anniversaire du retour de Hong Kong à la mère patrie, diverses activités mettant en vedette la culture chinoise traditionnelle ont été organisées, comme le spectacle chinois de kung-fu (arts martiaux chinois) et le défilé de mode axé sur le hanfu (costume traditionnel chinois).

Le 29 juin 2017, lors de sa visite à Hong Kong, le président Xi a dit espérer que la RASHK puisse faire progresser sa culture traditionnelle, jouer son rôle de plateforme facilitant les échanges culturels chinois et occidentaux, et promouvoir les échanges et la coopération culturels avec la mère partie.

Dans son 14e plan quinquennal (2021-2025), le RASHK est encouragé à devenir un carrefour international d'échanges culturels.

