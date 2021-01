CGTN : Hand in Hand : La Chine appelle au multilatéralisme pour faire face aux crises mondiales

« Nous devons poursuivre le combat, a déclaré Xi Jinping aux dirigeants mondiaux au sujet de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 lors de l'évènement virtuel du FEM organisé lundi dans le cadre de l'agenda de Davos. Pourtant, nous demeurons convaincus que l'hiver ne peut pas empêcher l'arrivée du printemps et que les ténèbres ne peuvent jamais envelopper la lumière de l'aube. »

L'évènement qui se tiendra cette année du 25 au 29 janvier sous le thème « Une année cruciale pour reconstruire la confiance », vise à rétablir la confiance et à façonner les politiques et les partenariats nécessaires en 2021. Plus de 1 500 dirigeants d'entreprises, de gouvernements et de la société civile de plus de 70 pays et régions établiront l'ordre du jour pour 2021.

La Chine a déclaré qu'elle espère que le discours de Xi Jinping de cette année aidera à atteindre un consensus mondial, à rebâtir la confiance mondiale, à stimuler la coopération mondiale et à trouver ensemble des solutions aux problèmes mondiaux urgents auxquels la communauté internationale est confrontée.

Selon Xi Jinping, la coopération mondiale est la meilleure façon de vaincre la pandémie ou toute autre crise mondiale. Le président chinois a expliqué que le monde aurait avantage à se tourner vers le multilatéralisme et à bâtir une communauté favorisant un avenir commun pour l'humanité, soulignant qu'aucun problème mondial ne peut être résolu par un seul pays.

« Il doit y avoir une action mondiale, une réponse mondiale et une coopération mondiale », a-t-il déclaré.

Favoriser la coopération mondiale et le mécanisme de consultation

La Chine a toujours été un ardent défenseur et un adepte du multilatéralisme; le pays a rejoint ou créé différentes plateformes faisant la promotion du multilatéralisme.

La Chine a lancé le forum de « la ceinture et la route pour la coopération internationale » et l'Exposition internationale d'Importation de la Chine. Le pays a également ratifié le plus important accord de libre-échange au monde, le Partenariat régional économique global (RCEP) en novembre dernier.

Au moment où le monde fait face à l'urgence de la reprise économique après la pandémie, Xi Jinping a déclaré que les pays devraient d'abord intensifier leur coordination des politiques macroéconomiques afin de promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive de l'économie mondiale, en utilisant le G20 comme principal forum pour la gouvernance économique mondiale.

L'économie chinoise a connu une croissance de 2,3 % en 2020, ce qui en fait la seule grande économie à connaître une croissance positive alors que l'économie mondiale se trouve ravagée par la pandémie.

Les principaux organismes financiers, y compris le Fonds monétaire international (FMI), s'attendent à ce que la Chine soit le chef de file de la reprise macroéconomique mondiale, car il y a lieu de croire que le pouvoir d'achat des consommateurs chinois stimulera la reprise économique du pays en 2021.

En outre, Xi Jinping a également invité le monde à éviter toute confrontation sous prétexte de différences d'histoire, de culture ou de système. Le monde devrait plutôt s'en tenir à une coopération fondée sur des avantages mutuels et résoudre les désaccords par les échanges et le dialogue.

S'efforcer de mettre en œuvre un développement équilibré pour tous les pays

Alors que le monde est aux prises avec la pandémie, les reprises économiques des pays développés et des pays en développement suivent des trajectoires divergentes. Les pays en développement ayant moins de ressources, qui sont particulièrement touchés par la pandémie, ont un besoin imminent d'aide pour rattraper leur retard dans la reprise mondiale.

Dans son discours, Xi Jinping a appelé le monde à fournir l'aide nécessaire en matière de ressources et d'espace pour le développement des pays en développement, et ce pour le bien de tous. « Nous devons reconnaître qu'avec la croissance des pays en développement, la prospérité et la stabilité mondiales reposeront sur des bases plus solides, et les pays développés bénéficieront d'une telle croissance », a-t-il dit.

Le président chinois a également souligné que les états du monde doivent continuer de respecter le droit international et les règles internationales au lieu de poursuivre une quête individuelle de suprématie. « Le multilatéralisme consiste à faire en sorte que les affaires internationales soient abordées lors d'un processus de consultation, et que l'avenir du monde soit déterminé par tous, en travaillant ensemble, a-t-il dit.

La communauté internationale doit protéger les intérêts légitimes des pays en développement en matière de développement. Elle doit faire du renforcement de l'égalité des droits, de l'égalité des chances et de l'égalité des règles l'objectif à long terme afin que tous les pays bénéficient des occasions et des fruits du développement », a-t-il ajouté.

La Chine réaffirme sa coopération continue favorisant une prospérité commune

Malgré la pandémie, la Chine a réussi à faire avancer ses objectifs nationaux. Au cours des 40 dernières années, la Chine a réalisé des progrès historiques dans l'éradication de l'extrême pauvreté, sortant plus de 800 millions de personnes de la pauvreté, ce qui représente une réduction de 70 % de la pauvreté mondiale.

Quant au rôle de la Chine et à sa contribution à la toute nouvelle année, Xi Jinping a promis que la Chine collaborera avec d'autres pays pour bâtir un monde ouvert, inclusif, propre et beau qui jouit d'une paix durable, d'une sécurité universelle et d'une prospérité commune. Il a promis que la Chine donnera un coup de pouce aux pays en développement pour éliminer la pauvreté, alléger le fardeau de la dette et stimuler la croissance.

Xi Jinping a déclaré qu'alors que la Chine entre dans une nouvelle phase de développement, le pays adoptera une nouvelle philosophie de développement et favorisera un nouveau paradigme de développement, avec une circulation intérieure comme point central et le renforcement mutuel des circulations intérieures et internationales. Cela aura comme effet de libérer le potentiel de l'énorme marché chinois et de l'énorme demande intérieure.

« Nous espérons que ces efforts créeront davantage de possibilités de coopération avec d'autres pays et donneront un nouvel élan à la reprise et à la croissance économiques mondiales », a déclaré Xi Jinping.

