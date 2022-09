BEIJING, 12 septembre 2022 /CNW/ - Le festival de la mi-automne, également connu sous le nom de la fête de la Lune, est célébré par des millions de personnes le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire chinois. La journée tombe le 10 septembre cette année.

Le festival de la mi-automne ne se limite pas aux réunions familiales. Il célèbre également la joie de la récolte, la romance et l'harmonie entre l'homme et la nature.

CGTN& : Gala du festival de la mi-automne& 2022& : une fête familiale pour les Chinois du monde entier

Le festival de la mi-automne est une synthèse des coutumes automnales, et la plupart des éléments du festival ont des origines anciennes. La culte de la Lune est un élément essentiel de la célébration pendant le festival. Dans les anciennes sociétés agraires, les gens croyaient que le cycle de la Lune était étroitement lié à la production agricole et aux changements saisonniers. Ainsi, la fête de la Lune est devenue un rituel essentiel.

Il existe de nombreuses légendes sur la Lune depuis les temps anciens en Chine. Pour les Chinois, la Lune est symbolisée comme étant sainte, pure et noble. Plus de dizaines de milliers de poèmes décrivant la Lune ont été répertoriés.

Beaucoup d'histoires intéressantes expliquent l'origine du festival. L'histoire de Chang'e et Hou Yi est la plus largement acceptée par les Chinois. Il y a longtemps, une belle dame, Chang'e, vivait avec son mari, Hou Yi, qui était un brave archer. Mais un jour, elle a bu une bouteille d'élixir qui l'a rendue immortelle afin d'honorer les instructions de son mari qui voulait garder le liquide magique en sécurité. Elle fut donc séparée de son mari bien-aimé, flottant dans le ciel et atterrissant finalement sur la Lune, où elle vit encore jusqu'à ce jour.

À l'époque moderne, la fête a évolué à un degré où manger des gâteaux de lune est devenu une coutume dans toute la Chine. Les coutumes populaires comprennent une série d'activités festives comme l'observation de la Lune en famille, les énigmes inscrites sur les lanternes, le transport de lanternes bien éclairées, les danses du dragon et du lion, et plus encore.

Le gala du festival de la mi-automne de CMG

Présenté par le China Media Group (CMG), le gala annuel, également connu sous le nom de Qiuwan en chinois, a débuté le 10 septembre à 20 h, heure de Beijing, et a duré plus de deux heures, dévoilant une extravagance créative et excellente au public du monde entier.

Le gala était divisé en trois chapitres, commençant par l'opéra Kunqu et le Pingtan (un art de performance musical et oral régional). Un spectacle unique de « Suzhou-style Mid-Tumn Festival » démontrant les caractéristiques culturelles des villes riveraines au sud du fleuve Yangtze a eu lieu.

Le gala a mis en vedette une équipe de célébrités. Dans le parc du lac Jiyang, à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, le lieu principal des festivités, des vedettes chinoises, dont Li Yugang, Huang Ling et Na Ying, ont interprété des chansons de différents styles. Parmi les nombreuses interprétations sur le thème de la Lune figuraient de nouvelles représentations de la poésie chinoise traditionnelle des grands poètes du passé.

Les taïkonautes de Shenzhou-14, Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe, ont passé le tout premier « festival de la mi-automne dans l'espace » sur la station spatiale chinoise. Les trois taïkonautes ont enregistré une vidéo exclusive pour le gala, envoyant leurs souhaits de mi-automne et une « bonne étoile » au peuple chinois dans le monde entier.

Le gala du festival de la mi-automne du CMG, événement annuel qui rassemble les Chinois du monde entier, a attiré l'attention des médias nationaux et internationaux depuis son annonce officielle.

Over the Moon--Spectacle en direct du festival de la mi-automne de la CGTN

Le jour du festival, CGTN a également présenté de 16 h à 22 h le spectacle « Over the Moon », en direct du festival de la mi-automne au public du monde entier pour mettre en valeur la vigueur et le charme de la culture traditionnelle chinoise.

L'émission en direct a offert une série de programmes vedettes, dont The Chat Room, l'édition spéciale de la mi-automne de VIBE, la nuit de la mi-automne à Dunhuang et le gala du festival de la mi-automne de CMG.

Depuis des milliers d'années, la pleine Lune et la réunion sont les thèmes récurrents du festival de la mi-automne, où on peut siroter du thé, réciter des poèmes, parler des différentes traditions dans divers pays, jouir de la « Lune » et même interagir avec le Lapin de Jade dans la scène virtuelle du XR et voyager à travers les temps anciens et modernes pour souligner le festival; le spectacle en direct de six heures présentait certains des meilleurs programmes et vidéos du festival de la mi-automne réalisés par CGTN et les technologies audiovisuelles avancées.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-10/2022-Mid-Autumn-Festival-Gala-A-family-feast-for-Chinese-worldwide-1ddwAiyY0sU/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=n0heyitXKEA

