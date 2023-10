BEIJING, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le 29 septembre, avec l'arrivée de la fête de la mi-automne, China Media Group (CMG) a organisé son gala de la mi-automne qui a rassemblé des Chinois du monde entier pour célébrer et rendre hommage à la lune, favorisant un sentiment d'unité en cette période de festivités.

Le gala comprenait une variété de programmes sensibles et réconfortants, donnant à l'atmosphère l'impression d'une chaleureuse accolade familiale. En présentant les points de vue de gens ordinaires, l'événement a reflété de près la vie quotidienne des spectateurs.

Le programme « Time of Childhood » a dépeint les expériences simples et délicieuses de l'enfance, mettant en lumière sa belle simplicité.

Le programme « Father » fut quant à lui une exploration du lien universel d'amour profond qui unit les parents du monde entier et leurs enfants.

Cette année, les internautes ont été invités à partager une photo d'eux-mêmes avec leur père et la taguer avec le mot-clic « Bring my Dad to CMG at 2023 Mid-Autumn Festival Gala ». Ces photos pouvaient alors apparaître sur l'écran de la scène.

Depuis sa création, l'initiative a recueilli près de 10 millions de vues. De nombreux internautes ont partagé avec enthousiasme des photos réconfortantes, exprimant leurs profondes émotions et l'amour qu'ils éprouvent pour leur père.

Des éléments culturels intégrés au gala

Le gala de cette année était articulé autour de cinq thèmes littéraires, à savoir la poésie, le vin, la lune, l'eau et le bambou, qui sont des imageries culturelles que l'on retrouve couramment dans les poèmes chinois anciens.

Dans la Chine ancienne, la poésie était la forme littéraire qui jouissait de la plus haute considération. Au-delà du langage concis et des rythmes mélodieux, l'imagerie, connue sous le nom de yixiang, était un outil artistique crucial pour transmettre des émotions complexes.

Plutôt que d'exprimer directement leurs sentiments, les poètes anciens tissaient habilement des émotions cachées et des significations profondes dans des objets tangibles et des scènes objectives grâce à l'observation artistique et à des perspectives littéraires traditionnelles.

Par exemple, dans la culture chinoise, le vin symbolise souvent les rassemblements, les célébrations et les toasts que l'on se porte. Il transcende le fait d'être simplement une boisson, et incarne l'acte de tisser des liens et de faire la fête avec ses amis et sa famille.

La lune quant à elle est un motif récurrent dans la littérature et la culture chinoises, incarnant des notions comme les retrouvailles, le changement, le passage du temps et la nostalgie.

Au cours de la dynastie Tang (618-907), le célèbre poète Zhang Jiuling a écrit des vers comme : « Quand la lune étincelle sur la mer, aussi loin sois-tu, tu partages ce moment avec moi. » Ces lignes reflètent le profond mal du pays ressenti par le poète.

Le gala a présenté des programmes mettant en lumière les cinq symboles culturels profondément enracinés dans l'histoire de la Chine, offrant un aperçu de l'ancienne civilisation le long du fleuve Yangtze.

La chanson, « Asking the moon with a wine cup in hand » a offert un reflet de l'histoire de la culture vinicole en Chine. Une autre chanson, « Bright Light », incorporait des paroles de la célèbre chanson du lettré Su Shi de la dynastie des Song du Nord (960-1127), tournant autour de thèmes tels que la résilience et la détermination du peuple chinois.

Symbolique d'amour et de retrouvailles

Le gala a eu lieu à Yibin, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. La scène principale avait été aménagée dans le Parc du fleuve Yangtsé, à l'endroit où les rivières Jinsha et Minjiang confluent pour former le puissant fleuve Yangtsé.

Yibin, connue sous le nom de « Première ville le long du fleuve Yangtsé », possède une riche histoire de construction urbaine s'étendant sur plus de 2 200 ans; par ailleurs, le thé y est cultivé depuis 3 000 ans et sa tradition brassicole remonte à plus de 4 000 ans.

« Yibin est mon foyer ancestral. Même si c'est la première fois que je me rends à Lizhuang, le lieu me semble profondément familier », a déclaré Qin Hao, un interprète au gala.

« Dans la culture chinoise, certaines images sont dotées d'une signification universelle. Des symboles comme la lune résonnent profondément chez les Chinois de génération en génération », a-t-il ajouté.

La fête de la mi-automne occupe une place à part dans le cœur du peuple chinois. Tout au long de l'histoire, cette fête a été étroitement liée à la mythologie, à la poésie et au folklore chinois, ce qui n'a fait qu'accroître son importance culturelle.

La fête de la mi-automne n'est pas seulement une célébration de la lune, c'est aussi un moment où les gens peuvent exprimer leurs émotions les plus profondes à leurs proches. C'est un temps d'amour, de gratitude et d'appréciation des liens durables de la famille.

