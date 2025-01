BEIJING, 29 janvier 2025 /CNW/ -- Le gala de la fête du printemps de cette année, une célébration annuelle produite et diffusée par China Media Group, a commencé mardi, à la veille du Nouvel An chinois, alors que les chinois du monde entier célèbrent la fête du printemps, la plus importante fête chinoise centrée sur les réunions de famille.

Connu sous le nom de Chunwan, ce gala, le premier depuis l'inscription de la fête du printemps en Chine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, a non seulement perpétué depuis 1983 sa tradition de spectacle incontournable pour les familles chinoises lors du réveillon du Nouvel An chinois, mais a également atteint de nouveaux sommets dans la mise en valeur de la chaleur humaine et de l'héritage culturel.

Lors du gala, tout un éventail de spectacles a pu être présenté, allant de la musique à la comédie et aux arts traditionnels, tels que l'opéra et les arts martiaux, à des numéros spectaculaires, tels que la magie et l'acrobatie. C'était également la quatrième année où les téléspectateurs pouvaient regarder le gala sur des écrans verticaux. Le format vertical du gala, optimisé pour les portables, s'est avéré particulièrement populaire, générant respectivement 130 millions, 190 millions et 420 millions de vues au cours des trois années précédentes.

Un rassemblement sincère

Cette année, le gala a mis davantage l'accent sur la célébration de la vie et des contributions des gens ordinaires, incarnant ainsi l'idée d'un gala de la fête du printemps populaire.

Qu'il s'agisse de policiers de la base, de membres du personnel du transport ferroviaire, d'héritiers du patrimoine culturel immatériel ou de personnalités célèbres de l'Internet, des individus de tous horizons ont été invités à partager leur histoire personnelle et à présenter les programmes lors du gala.

Le gala a également proposé pour la première fois la diffusion sans obstacle pour les publics malvoyants et malentendants, en utilisant la technologie virtuelle de réalité augmentée (RA) et la reconnaissance vocale de l'IA pour leur offrir une expérience de visionnage inclusive.

Des interprètes en langue des signes, renforcés par des effets de RA et des descriptions audio des spectacles ont permis à chacun de profiter des festivités, renforçant ainsi le rôle du gala en tant que célébration pour tous.

Rapprocher les cultures par la célébration

Premier gala de la fête du printemps après la reconnaissance de l'UNESCO, l'édition 2025 a mis l'accent sur la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel de la Chine.

Le spectacle visuel d'ouverture, « Bienvenue à la fortune », a associé des technologies de pointe telle que la réalité augmentée, les écrans interactifs et la 3D à l'œil nu pour présenter les coutumes traditionnelles du Nouvel An chinois et des éléments culturels de tout le pays.

De l'art vibrant du découpage du papier à la gravure sur cuivre et aux « fleurs de fer », un spectacle d'art populaire dans lequel du fer fondu est projeté dans l'air pour produire un effet de feu d'artifice, chaque performance a témoigné de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel immatériel chinois.

Un autre programme remarquable a été « Les piliers et les poutres », un spectacle de chant et de danse inspiré de l'axe central de Beijing, qui a été reconnu en 2024 comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'art numérique moderne a également été utilisé pour montrer aux spectateurs, dans le détail, les structures de l'architecture chinoise ancienne, proposant ainsi une expérience immersive de l'excellente culture traditionnelle chinoise.

Le gala n'est pas uniquement un phénomène national. Il s'agit également d'un événement mondial, qui invite des citoyens du monde entier à participer à la célébration.

Evan Kyle, un jeune Américain qui a fait don à la Chine d'un album de photos de la Seconde Guerre mondiale, a été invité à assister au gala. Des musiciens et des chanteurs étrangers se sont également produits pendant le gala. Parmi eux, le groupe de rock américain OneRepublic a interprété son tube « Counting Stars ». Des chanteurs chinois et péruviens ont chanté « Condor et Lanhuahua », qui associe « Lan Huahua », une chanson populaire du nord de Shaanxi en Chine, et « El Condor Pasa », une chanson péruvienne populaire.

Grâce à CGTN et à ses plateformes multilingues, le gala de cette année a pu être apprécié par des téléspectateurs dans plus de 200 pays et régions.

Avec des retransmissions en direct en anglais, en espagnol, en français, en arabe et en russe, et une couverture par plus de 2 900 médias dans le monde entier, le gala continue de servir de passerelle culturelle entre les peuples.

CGTN a lancé le défi « Danse de l'année du serpent » pour célébrer l'année du Serpent, attirant la participation active de plus de 70 pays et régions. CGTN organise également sa « super soirée » spéciale de la fête du printemps lors du réveillon du Nouvel An chinois, présentant aux téléspectateurs du monde entier des programmes splendides en plusieurs langues afin de promouvoir les échanges culturels.

