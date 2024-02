BEIJING, le 11 févr. 2024 /CNW/ - /CNW/ -- L'édition de cette année du Gala de la fête du Printemps, une célébration annuelle produite et diffusée par le China Media Group (CMG), s'est déroulée la veille de la fête du printemps, vendredi soir. Cette occasion représente un moment précieux où les Chinois du monde entier se rassemblent avec leurs familles pour accueillir le Nouvel An chinois.

(PRNewsfoto/CGTN) CGTN : Gala de la fête du Printemps 2024 : un mélange de tradition et d’innovation captive des millions de personnes à l’échelle mondiale

Le gala est devenu une tradition annuelle depuis sa première diffusion en 1983 et constitue l'émission de télévision la plus regardée en Chine. L'édition de 2023 avait généré 11 milliards de vues à l'échelle des canaux du CMG, ce qui en fait l'émission la plus regardée au monde.

Cette année, le gala a présenté un éventail de spectacles, allant de la musique à l'humour et aux arts traditionnels comme l'opéra et les arts martiaux, en passant par des numéros spectaculaires de magie et d'acrobatie. Il a également intégré des technologies de pointe telles que la réalité étendue et les technologies d'interaction immersive de scène pour améliorer l'expérience de visionnement.

Parmi les performances exceptionnelles, mentionnons le programme des coutumes créatives du Nouvel An, qui a mis en valeur la richesse et la diversité de la culture culinaire chinoise, laissant entrevoir une récolte abondante dans l'année du dragon. La danse du tambour a été un autre moment fort, les danseurs en tenue traditionnelle ayant fait vibrer la scène avec des rythmes aux tambours. La chorégraphie, un mélange dynamique de précision et de spontanéité, a redonné vie à cette discipline ancienne dans une célébration contemporaine.

Poursuivant sur ce thème de l'innovation, l'émission « NEW YEAR BROCADE » a associé de façon créative la musique à une technologie de synthèse virtuelle avancée. Des symboles représentatifs de la Chine antique ont été transformés en une présentation fascinante, mettant en scène un « défilé de mode ancien » où les personnages ont semblé émerger directement des peintures. En fusionnant des éléments traditionnels et modernes, la présentation a donné un nouveau souffle aux motifs culturels qui existent depuis des millénaires, éblouissant le public au moyen d'une vitrine de l'esthétique orientale.

Ces performances captivantes ont été rendues possibles par le gala de cette année qui a adopté le modèle de production virtuelle, intégrant un système de réalité étendue et de production virtuelle qui mélange des éléments virtuels et physiques en ultra haute définition. Les techniques de tournage novatrices, comme les aperçus dynamiques du scénarimage et la synchronisation d'effets d'éclairage virtuels et réels, créent un espace incroyablement réaliste où l'univers virtuel et le monde physique se marient harmonieusement.

Pour la première fois, la salle de studio a employé un système d'interaction de scène immersif équipé d'une caméra ultra haute définition à visualisation libre. Ce système capte les mouvements des acteurs sous différents angles, en préservant les moments merveilleux du spectacle. En tirant parti de la production axée sur l'intelligence artificielle et de la réalité augmentée pour obtenir un rendu en temps réel, le système crée une expérience visuelle qui allie les artistes et les décors.

Un autre point saillant du gala a été sa trame narrative habile, qui a su montrer la vie de gens ordinaires - leurs défis comme leurs moments de bonheur - et donner vie aux scènes de la vie quotidienne de façon saisissante. Par exemple, le projet « Spring Festival Gala is waiting for you », qui met de l'avant des gens ordinaires qui sont devenus des vedettes d'Internet, est devenu un élément marquant du Gala de la fête du Printemps de cette année.

Des personnes de divers milieux ont occupé le devant de la scène au gala. Des gens de diverses professions - des chefs cuisiniers spécialisés dans les nouilles à des techniciens à la retraite en passant par des policiers et des athlètes - ont raconté leur histoire dans le court métrage d'ouverture « Our Spring Festival Gala », qui éveille l'espoir d'un avenir meilleur.

Pour célébrer l'année du dragon, CGTN a lancé le défi « Loong Year Loong Dance » le 8 janvier, en s'adressant à des auditoires du monde entier sur les plateformes de médias sociaux. Comme la danse ne connaît pas de frontières, ce défi invite un public mondial à se rapprocher de la culture et de l'esprit festif de la fête du printemps, créant ainsi un pont entre diverses communautés grâce au langage universel du mouvement.

CGTN a diffusé le gala dans le monde entier sur ses chaînes de langue anglaise, espagnole, française, arabe et russe, ainsi que sur de nouvelles plateformes médiatiques disponibles en 68 langues, en partenariat avec plus de 2 100 médias dans 200 pays et régions.

Reflétant cet attrait mondial, plus de 3 000 écrans publics répartis dans 90 villes sur six continents ont diffusé en direct le Gala de la fête du Printemps, ce qui a permis aux gens du monde entier de découvrir le charme unique de la fête du printemps et de la culture chinoise, tout en appréciant des chansons et en partageant des rires en cette joyeuse occasion.

Pour regarder la diffusion en direct de « Super Night 2024 » de CGTN, cliquez ici .

https://news.cgtn.com/news/2024-02-09/2024-Spring-Festival-Gala-Tradition-and-innovation-charms-globe-1r3wnu6NWSI/p.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2338330/image_5009787_37536889.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ywmyGGe67is



