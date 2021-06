Il a hérité au moins trois caractéristiques de son père Xi Zhongxun (1913-2002), chef du Parti communiste chinois (PCC) et de l'État.

Philosophie axée sur les personnes

De nombreux dirigeants chinois ont commencé leur carrière à la base, en traversant les difficultés auxquelles les gens ordinaires sont confrontés et en comprenant les besoins du peuple, ce qui constitue une base solide pour leur approche pratique axée sur le peuple dans la formulation des politiques nationales.

La philosophie axée sur les personnes est l'un des trésors les plus importants que Xi Jinping a obtenus de son père, qui estimait que les fonctionnaires et les masses sont égaux et qu'ils doivent toujours vivre parmi le peuple.

Un jour, le père a dit à son fils : « Quel que soit le titre de votre poste, servez le peuple avec diligence, tenez compte des intérêts des personnes de tout votre cœur, maintenez des liens étroits avec les gens et restez toujours à leur disposition. »

Fidèle à son engagement de « servir le peuple », Xi Jinping a visité les 14 zones contiguës de l'extrême pauvreté en Chine après être devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) en novembre 2012. Il s'est rendu dans les villages et les foyers et a déclaré aux communautés qu'il n'était qu'un « serviteur du peuple ».

Au cours de ses visites d'inspection au pays, Xi Jinping a toujours discuté avec les habitants, en se souciant de leur vie quotidienne et en insistant sur la responsabilité de servir les gens avec d'autres fonctionnaires.

Le Parti a gagné le soutien du peuple parce qu'il a toujours servi le peuple avec cœur et âme et qu'il s'est efforcé d'assurer le bien-être de tous les groupes ethniques, a déclaré Xi Jinping à plusieurs reprises.

Approche terre-à-terre

Héritant de l'approche terre-à-terre adoptée par son père, Xi Jinping a visité tous les villages du Zhengding dans la province du Hebei pendant qu'il était chef du parti du comté dans les années 1980. Puis il a visité neuf comtés à Ningde, dans le Fujian, au cours des trois premiers mois en tant que secrétaire du Comité préfectoral du PCC à Ningde, et s'est ensuite rendu dans la plupart des cantons.

Après avoir été transféré dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, en 2002, il a visité les 90 comtés en plus d'un an. Au cours de son bref mandat à Shanghai en 2007, il a visité les 19 districts et comtés de la ville en sept mois.

La formulation du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social du pays et des objectifs futurs pour 2035 reflétait également l'engagement de Xi Jinping relativement aux enquêtes et à la recherche.

En convoquant et en présidant un certain nombre de symposiums, il a écouté les opinions et les conseils de tous les milieux sur le développement économique et social du pays au cours de la période prévue du plan.

Mener une vie simple

Les Xi ont pour tradition d'être stricts avec les enfants et de mener une vie simple. Xi Zhongxun était convaincu que, si un haut responsable du Parti voulait discipliner les autres, il devait commencer par lui-même et sa famille.

Xi Jinping et son jeune frère avaient l'habitude de porter les vêtements et les chaussures de leurs sœurs aînées. Après que Xi Jinping est devenu un haut fonctionnaire, sa mère a convoqué une réunion de famille pour interdire à ses frères et sœurs de s'engager dans les affaires où Xi Jinping travaillait.

Xi Jinping a poursuivi la tradition de sa famille et a été strict avec les membres de sa famille. Partout où il travaillait, il leur disait de ne pas y faire d'affaires ou de ne pas y faire quoi que ce soit en son nom, sinon il « serait impitoyable ». Que ce soit dans le Fujian, au Zhejiang ou à Shanghai, il s'est engagé, lors de réunions officielles, à ce que personne ne soit autorisé à rechercher un avantage personnel en utilisant son nom et il a salué la supervision à cet égard.

