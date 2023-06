BEIJING, 19 juin 2023 /CNW/ - Le jour de la fête des Pères, qui a lieu le troisième dimanche de juin, les gens expriment leur gratitude à leur père ou se rappellent de précieux souvenirs de moments passés ensemble.

Sur l'étagère du président chinois Xi Jinping, il y a une photo de lui poussant son père, Xi Zhongxun, dans un fauteuil roulant tandis que sa femme et sa fille marchent à ses côtés.

Fils d'agriculteurs qui a fini par devenir un leader, Xi Zhongxun (1913-2002) s'est toujours considéré comme un travailleur.

Une vie simple

La famille Xi a une tradition d'être stricte avec ses enfants et de mener une vie simple. Xi Zhongxun répétait souvent à ses enfants de demeurer modestes et de prêcher par l'exemple.

Comme sa fille Xi Qiaoqiao s'en souvient, Xi Zhongxun ramassait et mangeait les grains de riz errants et les miettes de pain sur la table et essuyait son bol de soupe avec du pain.

Lorsqu'il était enfant, Xi Jinping portait les vêtements et les chaussures de ses sœurs. Lorsqu'il travaillait à Zhengding, dans la province du Hebei en Chine du Nord, son matelas était rapiécé. Au cours de son travail à Ningde, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, il a demandé qu'on ne rénove pas son bureau ou son dortoir.

Il a également souligné à maintes reprises l'importance de l'éducation et des valeurs familiales. « Peu importe à quel point les temps ont changé, les valeurs familiales, et l'éducation et l'édification de la famille doivent être soulignées afin que les millions de familles deviennent des éléments importants pour le développement national, le progrès ethnique et l'harmonie sociale », a déclaré Xi Jinping.

Depuis qu'il est devenu secrétaire général du comité central du Parti communiste de Chine (PCC), le président chinois a réclamé des économies et s'est opposé à l'extravagance et au gaspillage à maintes reprises.

La tradition familiale de Xi Zhongxun était un miroir, une référence et un guide pour ses enfants.

« Les affaires de l'État passent en premier. »

Le 15 octobre 2001, une rare réunion de famille a eu lieu à l'occasion du 88e anniversaire de Xi Zhongxun.

Cependant, Xi Jinping, qui était gouverneur de la province du Fujian à l'époque, était absent en raison d'un horaire chargé. Il a ensuite écrit une lettre sincère à son père pour lui exprimer ses regrets.

« Vous travaillez silencieusement pour le peuple chinois, ce qui m'incite à consacrer toute ma vie à servir le peuple », a écrit Xi Jinping dans sa lettre.

Après avoir lu la lettre, Xi Zhongxun a compris l'absence de son fils et a dit à sa famille et à ses amis : « Le travail vient en premier et les affaires de l'État sont prioritaires. Servir le peuple est la démonstration la plus évidente de grande piété. »

Des valeurs familiales solides influencent les activités du parti et du gouvernement.

Depuis le 18e congrès national du PCC, Xi Jinping s'est rendu dans 14 régions avoisinantes qui étaient à l'époque en situation d'extrême pauvreté et a mené plus de 50 inspections sur le travail de réduction de la pauvreté.

De « constater la vraie pauvreté » à « éliminer la pauvreté », il a fermement porté cette responsabilité historique sur ses épaules.

« Quelle que soit ta fonction, tu dois servir le peuple avec diligence, défendre les intérêts du peuple avec tout ton cœur, entretenir des liens étroits avec le peuple et demeurer proche de celui-ci », a dit un jour Xi Zhongxun à son fils.

Ces paroles font en sorte que Xi Jinping n'oublie jamais ce qui l'a inspiré à devenir un serviteur du peuple.

