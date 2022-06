BEIJING, 20 juin 2022 /CNW/ - Le 19 juin est le jour de la fête des Pères en 2022 et nombreux sont ceux qui retraceront leurs souvenirs avec leurs pères et l'influence qu'ils ont eue sur eux.

Il en va de même pour le président chinois Xi Jinping, qui a hérité de la philosophie tournée vers le peuple de son père Xi Zhongxun. Xi Zhongxun faisait partie de la première génération de dirigeants centraux du Parti communiste chinois (PCC).

Xi Zhongxun pensait que les fonctionnaires et le peuple étaient égaux; par conséquent, les fonctionnaires se devaient de toujours vivre parmi le peuple. Leader issu du peuple, le père a donc dit un jour à son fils : « Quel que soit ton titre, sers le peuple avec diligence, considère ses intérêts de tout ton cœur, maintiens des liens étroits avec lui et reste toujours accessible au peuple. »

Xi Jinping a pris ce conseil à cœur. Au cours de ses premières années en tant que secrétaire du Parti du Comité du district de Zhengding du PCC, dans la province du Hebei (nord de la Chine), Xi Jinping a rendu visite à tous les villages du district. Plus tard, dans la province du Zhejiang, il a rendu visite à plus de 90 districts et villes de la province en un peu plus d'un an.

Depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, lorsqu'il a été élu secrétaire général du Comité central du PCC, Xi Jinping s'est entretenu avec les habitants démunis lors de ses tournées d'inspection nationales, s'enquérant de leurs conditions de vie.

Le Parti a gagné le soutien inconditionnel du peuple parce qu'il a toujours servi le peuple avec cœur et âme et s'est efforcé d'assurer le bien-être de tous les groupes ethniques, a déclaré Xi Jinping à de nombreuses occasions.

« Restez fidèle au Parti »

« Il y a de nombreux traits de caractère que je souhaiterai hériter de mon père », avait déclaré Xi Jinping, alors gouverneur de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, dans une lettre de félicitations à l'occasion du 88e anniversaire de son père en 2001. Il n'avait pas pu y assister en raison d'engagements professionnels.

Xi Zhongxun avait toujours appris à ses enfants à rester fidèles au Parti. « [Mon père] nous racontait comment il avait rejoint la révolution et nous disait de rejoindre la révolution et comment cela fonctionnait... et cela m'a progressivement influencé », s'est souvenu Xi Jinping.

Xi Jinping a décidé qu'il reprendrait le flambeau révolutionnaire dès son plus jeune âge et a rejoint le PCC à l'âge de 20 ans.

Après la première session plénière du 19e Comité central du PCC, fin 2017, lorsque Xi Jinping a été élu pour un second mandat de secrétaire général du Comité central du PCC, les dirigeants du PCC ont visité une réplique de bateau dans l'est de la Chine, où le rêve du Parti a pris le large.

« L'aspiration originelle des membres du PCC ne doit jamais changer », a déclaré Xi Jinping aux cadres du PCC.

Une vie simple

Les Xi ont pour tradition d'être stricts avec les enfants et de mener une vie simple.

Xi Zhongxun disait régulièrement à ses enfants d'être économes. Comme sa fille Xi Qiaoqiao s'en souvient, Xi Zhongxun ramassait et mangeait les grains de riz errants et les miettes de pain sur la table pendant qu'il mangeait et, enfin, essuyait son bol de soupe avec du pain. De même, Xi Jinping et son jeune frère avaient l'habitude de porter des vêtements et des chaussures qui avaient appartenus à leurs sœurs aînées.

Dans la lettre de 2001, Xi Jinping s'est rappelé que son père avait mené « une vie extrêmement frugale ». Il a ajouté qu'il avait développé des habitudes d'industrie et d'économie depuis l'enfance sous l'influence de son père.

