BEIJING, 9 mai 2022 /CNW/ - À l'occasion de la fête internationale des Mères, qui tombe le deuxième dimanche de mai de chaque année, des gens du monde entier racontent des histoires sur leurs mères et expriment leur amour et leur gratitude à la personne qui les a mis au monde.

Les parents servent de modèles à leurs enfants, et le président chinois Xi Jinping n'y fait pas exception.

Il a évoqué des histoires sur la façon dont sa mère, Qi Xin, l'a influencé tout au long de sa vie.

Qi Xin, qui est née en 1926, a adhéré au Parti communiste chinois (PCC) en 1943, à l'âge de 17 ans, et elle est devenue une fervente partisane des valeurs et des croyances du Parti.

« Les parents et les aînés doivent transmettre de bonnes valeurs morales à leurs enfants lorsqu'ils sont jeunes, les aider à acquérir une intégrité morale et un sentiment de bonne volonté, afin qu'ils puissent devenir des personnes capables de contribuer au pays et au grand public », a dit un jour Qi Xin.

« Servir le pays avec la plus grande loyauté »

Lorsque le président chinois avait environ cinq ou six ans, sa mère lui a acheté des livres d'images et lui a raconté l'histoire de Yue Fei, un général légendaire qui a combattu pour défendre sa nation avec la plus grande loyauté pendant la dynastie des Southern Song (1127-1279).

La mère a raconté au garçon comment la mère de Yue Fei avait tatoué quatre caractères chinois, qui signifiaient littéralement « servir le pays avec la plus grande loyauté », sur le dos de son fils.

« J'ai dit que ça devait être très douloureux d'avoir ces mots tatoués sur le dos, s'est rappelé M. Xi. Mais ma mère a dit que, même si c'était douloureux, il s'en souvenait par cœur. »

Depuis, le président chinois utilise ces mots comme un objectif à poursuivre dans la vie.

La plus grande piété filiale

En tant que fils, le président discute avec sa mère et se promène avec elle chaque fois qu'il en a le temps. Une photo de lui, marchant main dans la main avec sa mère, est placée sur ses étagères.

Pendant le Festival du printemps de 2001, M. Xi, alors gouverneur de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, n'a pas pu se réunir avec ses parents à cause du travail.

Mme Qi a appelé son fils pour lui dire que, tant qu'il ferait de son mieux au travail, il ferait preuve de la plus grande piété filiale envers elle et son père.

Ses paroles de soutien ont grandement inspiré le président à servir le public dans le but d'offrir une vie meilleure aux familles chinoises.

M. Xi a dit à maintes reprises qu'il « aimait le peuple tout comme il aimait ses parents. »

Transmettre la tradition familiale

Mme Qi menait une vie simple, qui est devenue une tradition pour la famille. Son mode de vie et l'atmosphère familiale ont guidé les valeurs de M. Xi.

« Une personne qui n'est pas incorruptible et autodisciplinée deviendra une personne sans cran. « Garde à l'esprit que l'honnêteté est une bénédiction et que la cupidité est une malédiction, tout en établissant une vision correcte du pouvoir, du statut et des intérêts », a écrit un jour Mme Qi dans une lettre à son fils, lui rappelant l'autodiscipline.

M. Xi a intégré ces croyances à son idéologie et à ses pratiques de gouvernance.

En 2000, Mme Qi a passé 40 jours à visiter les anciennes bases révolutionnaires du PCC, Shaanxi, Gansu et Ningxia. À Zhaojin, le centre de la région, elle a vu les salles de classe délabrées d'une école primaire locale et a mobilisé sa famille pour faire un don de 150 000 yuans pour reconstruire l'école.

En mai 2018, les élèves de l'école ont écrit une lettre à M. Xi pour lui faire part de leurs études et du développement de l'école. Une semaine plus tard, le président leur a répondu en les encourageant à transmettre l'esprit du PCC et à prendre des mesures concrètes.

